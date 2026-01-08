10 sự kiện nổi bật trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2025

Ngày 8.1, tại Hà Nội đã diễn ra Hội nghị Ban thường vụ T.Ư Đoàn lần thứ 13, khóa XII. Tham dự hội nghị có anh Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn; anh Nguyễn Minh Triết, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam; chị Nguyễn Phạm Duy Trang, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư.

Hội nghị đã bàn nhiều nội dung quan trọng, trong đó các đại biểu đã chọn 10 sự kiện, hoạt động tiêu biểu công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2025.

Cụ thể 10 sự kiện hoạt động tiêu biểu gồm:

1. Chiến dịch truyền thông "Hòa bình đẹp lắm"

Chiến dịch được T.Ư Đoàn triển khai từ tháng 1 đến tháng 5.2025, nhân kỷ niệm 50 năm ngày Thống nhất đất nước.

Điểm nổi bật là việc đồng loạt "phủ đỏ" không gian mạng và không gian thực bằng hình ảnh cờ Tổ quốc, bộ nhận diện truyền thông thống nhất. Chiến dịch ghi nhận hàng tỉ lượt tiếp cận trên các nền tảng số, trở thành một trong những hoạt động truyền thông chính trị có sức lan tỏa lớn nhất trong năm.

Chiến dịch đồng loạt "phủ đỏ" không gian mạng và không gian thực bằng hình ảnh cờ Tổ quốc ẢNH: ĐĂNG HẢI

2. Chiến dịch truyền thông "Tự hào Việt Nam"

Đây là chiến dịch truyền thông cao điểm chào mừng 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2.9, được triển khai từ tháng 7 đến tháng 9.2025. Chiến dịch đạt 10,8 tỉ lượt xem, xếp hạng thứ nhất trong các chiến dịch truyền thông lớn của 2 tháng liên tiếp 8, 9.2025.

Chiến dịch bao gồm cuộc thi trực tuyến, ngày hội, chương trình nghệ thuật, hành trình "Chuyến xe Tự hào Việt Nam" và các sản phẩm âm nhạc, truyền thông hiện đại, tạo nên đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong đoàn viên, thanh niên cả nước.

Thanh niên tình nguyện tham gia phục vụ đại lễ A80 ẢNH: PHAN LINH

3. Đề án "Câu chuyện thời hoa lửa"

Đề án được triển khai từ tháng 7.2025 đến tháng 7.2026, tập trung số hóa ký ức lịch sử thông qua việc thu thập, lưu trữ các câu chuyện của nhân chứng lịch sử, bà mẹ Việt Nam anh hùng, cựu chiến binh.

Dữ liệu được tích hợp trên cổng thông tin và ứng dụng số, góp phần xây dựng kho tư liệu lịch sử có giá trị lâu dài, phục vụ công tác giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ.

Đề án tập trung số hóa ký ức lịch sử thông qua việc thu thập, lưu trữ các câu chuyện của nhân chứng lịch sử ẢNH: CTV

4. Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi"

Hành trình do Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tổ chức, chia thành ba chặng gắn với tri ân người có công, tuyên truyền lịch sử và hoạt động an sinh xã hội. Hàng nghìn hoạt động tại cơ sở được triển khai đồng loạt, thu hút đông đảo hội viên, thanh niên tham gia, tạo nên phong trào thi đua sôi nổi chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước.

Lễ chào cờ Tôi yêu Tổ quốc tôi của tuổi trẻ thủ đô dịp đại lễ A80 ẢNH: ĐĂNG HẢI

5. Các hoạt động thanh niên tình nguyện hỗ trợ vận hành chính quyền địa phương 2 cấp

Từ tháng 7 đến tháng 8.2025, hàng chục nghìn đội hình thanh niên tình nguyện được triển khai trên toàn quốc nhằm hỗ trợ người dân thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến, cập nhật và làm sạch dữ liệu sau sáp nhập đơn vị hành chính.

Hoạt động góp phần hỗ trợ chính quyền cơ sở vận hành thông suốt, nâng cao hiệu quả chuyển đổi số.

Thanh niên hỗ trợ người dân trong vận hành chính quyền địa phương 2 cấp ẢNH: VŨ THƠ

6. Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam 2025

Diễn đàn được tổ chức với chuỗi đối thoại cấp địa phương và phiên cấp cao tại Hà Nội, thu hút sự tham gia của lãnh đạo Chính phủ, bộ, ngành, địa phương, chuyên gia và cộng đồng doanh nghiệp.

Diễn đàn ghi nhận hàng nghìn ý kiến, hiến kế của doanh nhân, góp phần hoàn thiện chính sách, khơi thông nguồn lực phát triển kinh tế tư nhân.

Diễn đàn kinh tế tư nhân ghi nhận hàng nghìn ý kiến, hiến kế của doanh nhân ẢNH: CTV

7. Chuỗi 11 hội thảo khoa học sinh viên Việt Nam khoa học công nghệ toàn quốc

Chuỗi hội thảo được tổ chức tại nhiều trung tâm lớn trên cả nước, kết nối trực tiếp và trực tuyến hàng nghìn sinh viên, nhà khoa học, chuyên gia trong và ngoài nước. Các hội thảo tập trung vào các nhóm công nghệ chiến lược, góp phần hình thành môi trường học thuật, thúc đẩy nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo trong sinh viên.

Chuỗi hội thảo được tổ chức tại nhiều trung tâm lớn trên cả nước ẢNH: ĐĂNG HẢI

8. Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong đoàn viên, thanh niên lần thứ I

Cuộc thi được tổ chức lần đầu với nhiều loại hình dự thi, ứng dụng mạnh mẽ nền tảng số trong tiếp nhận, chấm chọn bài thi.

Cuộc thi thu hút số lượng lớn đoàn viên, thanh niên tham gia, góp phần nâng cao nhận thức chính trị, tinh thần trách nhiệm của tuổi trẻ trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Lễ tổng kết trao giải cuộc thi bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong đoàn viên, thanh niên lần thứ I ẢNH: CTV

9. Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ toàn quốc lần thứ X - năm 2025

Đại hội được tổ chức trang trọng với chuỗi hoạt động chào mừng, tuyên dương 500 đại biểu thiếu nhi tiêu biểu toàn quốc.

Các hoạt động trải nghiệm, giáo dục truyền thống, ứng dụng công nghệ được triển khai đồng bộ, tạo dấu ấn sâu sắc trong công tác chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng.

Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Phạm Duy Trang và các đại biểu thiếu nhi tiêu biểu dự Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ lần thứ X ẢNH: CTV

10. Hành trình Trung thu cho em: "Lồng đèn thắp sáng ước mơ" tại 248 xã biên giới

Hành trình được tổ chức tại nhiều địa bàn biên giới, vùng khó khăn, kết hợp tặng quà Trung thu, học bổng, đồ dùng học tập với các hoạt động vui chơi, giáo dục và chăm sóc sức khỏe cho thiếu nhi.

Chương trình thể hiện tính nhân văn sâu sắc, sự quan tâm của tổ chức Đoàn – Đội đối với trẻ em vùng khó khăn.