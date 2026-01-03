Choáng ngợp và xúc động với gần 70.000 người trẻ chọn đi tình nguyện ngày xuân

Sáng nay (3.1), khi những khẩu hiệu "sẵn sàng" được hàng ngàn thanh niên, sinh viên tình nguyện hô vang, Chiến dịch Xuân tình nguyện 2026 của TP.HCM đã chính thức bắt đầu. Với các thanh niên, sinh viên tình nguyện, mùa xuân không chỉ có sự đoàn viên, mà còn là sự sẻ chia và lan tỏa yêu thương đến tất cả những ai đang cần sự giúp đỡ, chính vì thế, các bạn đã không ngần ngại đăng ký tham gia đi tình nguyện.

Tham gia đi tình nguyện ngày xuân mà đông như đi hội, bạn trẻ đã khẳng định được tinh thần sẵn sàng sẻ chia, sẵn sàng cống hiến tuổi thanh xuân cho cộng đồng.

Gần 70.000 thanh niên, sinh viên, học sinh TP.HCM háo hức tham gia Xuân tình nguyện để được sẻ chia và lan tỏa yêu thương đến khắp muôn nơi ẢNH: NỮ VƯƠNG

Phát biểu tại Lễ ra quân Chiến dịch Xuân tình nguyện 2026, anh Nguyễn Đăng Khoa, Phó bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam TP.HCM, cho biết hôm nay, sau hơn 1 tuần triển khai đã có gần 70.000 đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên đăng ký trở thành chiến sĩ Xuân tình nguyện tại 100% cơ sở Đoàn - Hội trực thuộc sẵn sàng khí thế ra quân.

Theo anh Khoa, việc tổ chức Lễ ra quân Chiến dịch Xuân tình nguyện gắn với Ngày Thanh niên TP.HCM cùng hành động thể hiện quyết tâm của Ban Thường vụ Thành đoàn TP.HCM trong việc nhanh chóng đưa Nghị quyết Đại hội Đoàn TP.HCM đi vào cuộc sống. Tinh thần của đại hội không chỉ được thể hiện bằng lời nói hay khẩu hiệu, mà phải được khẳng định bằng những công trình, phần việc cụ thể, bằng sự hiện diện của màu áo thanh niên tại những nơi thành phố cần, người dân và thanh thiếu nhi cần.

Rạng ngời trong ngày ra quân ẢNH: NỮ VƯƠNG

Tham gia đi tình nguyện ngày xuân mà đông như đi hội. Thể hiện tinh thần sẵn sàng sẻ chia, sẵn sàng cống hiến của người trẻ thành phố mang tên Bác ẢNH: NỮ VƯƠNG

Chiến dịch năm nay được tổ chức với 4 đợt cao điểm, gắn với 4 mốc thời gian của các sự kiện chính trị, lịch sử có ý nghĩa quan trọng. Trong đó, Lễ ra quân Chiến dịch Xuân tình nguyện gắn với Ngày Thanh niên TP.HCM cùng hành động chào mừng thành công Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đây là chuỗi hoạt động mở đầu nhiệm kỳ mới - nhiệm kỳ đầu tiên của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP.HCM sau hợp nhất, thể hiện tinh thần hành động sớm, hành động quyết liệt của tuổi trẻ thành phố.

Ngoài ra còn có các ngày cao điểm như "Xuân tự hào" gắn với kỷ niệm 76 năm Ngày truyền thống học sinh, sinh viên và Hội Sinh viên Việt Nam (9.1.1950 – 9.1.2026); ngày cao điểm "Xuân chiến sĩ" gắn với kỷ niệm 58 năm Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968; ngày cao điểm "Xuân sẻ chia" gắn với chào mừng kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Trao tặng quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn ẢNH: NỮ VƯƠNG

Những phần quà tết đến với các gia đình khó khăn ẢNH: NỮ VƯƠNG

Với tinh thần và khí thế đầy quyết tâm, ngay sau lễ ra quân, các đội hình Xuân tình nguyện đã lập tức bày hàng và "trình làng" các sản phẩm tại gian hàng của mình ngay trong khuôn viên Trường ĐH Bách khoa TP.HCM để bán gây quỹ cho chiến dịch.

Các gian hàng đông vui như hội. Từ các loại đồ ăn, thức uống, đến các vật phẩm lưu niệm và cả những gian hàng cùng nhau sáng tạo, cùng giao lưu, chơi trò chơi… tất cả đều hướng đến một mục tiêu là gây quỹ được thật nhiều để có thêm những phần quà mùa xuân ý nghĩa, ấm áp đến những gia đình, hoàn cảnh khó khăn.

Đa dạng các gian hàng gây quỹ cho chiến dịch ẢNH: NỮ VƯƠNG

Các chàng trai Khoa Cơ khí của Trường ĐH Bách khoa TP.HCM cũng bày gian hàng ẩm thực để bán gây quỹ cho Chiến dịch Xuân tình nguyện năm nay ẢNH: NỮ VƯƠNG

Ngoài ra, trong sáng nay, rất nhiều các hoạt động ý nghĩa đã được hưởng ứng ngay sau lễ ra quân. Như chương trình hiến máu tình nguyện; tổ chức tập huấn lập kế hoạch thông minh với AI; ra quân đội hình Bình dân học vụ số trên địa bàn các phường; khánh thành các công trình "Thắp sáng tuyến hẻm"; ra quân tháo gỡ các biển quảng cáo sai quy định; tổ chức lớp tập huấn phòng cháy chữa cháy, phòng chống trộm cắp, cướp giật trong dịp Tết Nguyên đán cho 200 học sinh Trung tâm giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên Thuận An; tổ chức gian hàng khám bệnh phát thuốc miễn phí cho người dân có hoàn cảnh khó khăn; thăm tặng quà các gia đình chính sách trên địa bàn…