Công dân trẻ tiêu biểu TP.HCM: Điểm khởi đầu của hành trình cống hiến lớn hơn

Sáng 1.1.2026, Thành đoàn TP.HCM tổ chức lễ tuyên dương Công dân trẻ tiêu biểu TP.HCM năm 2025.
Đến dự có bà Trương Mỹ Hoa, nguyên Bí thư T.Ư Đảng, nguyên Phó chủ tịch nước; ông Trần Lưu Quang, Bí thư T.Ư Đảng, Bí thư Thành ủy TP.HCM; ông Lê Quốc Phong, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó bí thư thường trực Thành ủy TP.HCM; chị Nguyễn Phạm Duy Trang, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư; ông Võ Văn Minh, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.HCM; bà Văn Thị Bạch Tuyết, Phó bí thư Thành ủy TP.HCM.
Năm 2026 mở ra một kỷ nguyên mới – kỷ nguyên vươn mình, thanh niên thành phố mang tên Bác càng nỗ lực học tập, rèn luyện, vươn tới những thành tích đỉnh cao trong nước và quốc tế. Là những gương mặt đại diện cho thế hệ trẻ thành phố hôm nay, những Công dân trẻ tiêu biểu còn có một điểm chung là tinh thần phụng sự xã hội, dấn thân mở hướng đi mới, đam mê và đầy sáng tạo trong công việc, luôn hướng về lợi ích của cộng đồng.
12 Công dân trẻ tiêu biểu được tuyên dương năm nay là những bạn trẻ đại diện cho một thế hệ thanh niên phát triển toàn diện, đáp ứng yêu cầu trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc bằng các phẩm chất vượt trội: năng động, nhạy bén với công nghệ, sở hữu tư duy đổi mới không ngừng và luôn sẵn sàng kết nối với thế giới để đóng góp vào mục tiêu chung của TP.HCM. Họ xung kích đi đầu trong các lĩnh vực, là biểu tượng của sự nhiệt huyết, sức trẻ và lòng yêu nước, các bạn đã có đóng góp quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Phát biểu tại chương trình, ông Võ Văn Minh, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.HCM, biểu dương và ghi nhận những đóng góp xuất sắc của 12 Công dân trẻ tiêu biểu năm 2025.
Ông Võ Văn Minh cho biết nửa thế kỷ qua với biết bao thăng trầm và nỗ lực không ngừng, TP.HCM đã vươn lên khẳng định vị thế dẫn đầu về kinh tế, trung tâm lớn về khoa học công nghệ, giáo dục đào tạo và hội nhập quốc tế của cả nước. Hành trình đó được tạo nên từ trí tuệ, mồ hôi, khát vọng và sự cống hiến bền bỉ của nhiều thế hệ, trong đó thanh niên luôn là lực lượng xung phong, dám nghĩ dám làm, dám đột phá vì mục tiêu chung.
Phó bí thư Thành ủy TP.HCM cho biết Cuộc vận động Công dân trẻ TP.HCM được thành phố khởi xướng và duy trì suốt 20 năm qua, ngày càng khẳng định ý nghĩa sâu sắc. Không chỉ là sự ghi nhận, tôn vinh xứng đáng những cá nhân xuất sắc, cuộc vận động còn là kênh phát hiện, kết nối, phát huy lực lượng công dân trẻ nòng cốt, trực tiếp tham gia giải quyết các vấn đề thực tiễn của thành phố.
"Điểm chung nổi bật của các Công dân trẻ tiêu biểu không chỉ là thành tích xuất sắc, mà còn là tinh thần phụng sự cộng đồng, trách nhiệm xã hội và khát vọng cống hiến lâu dài cho thành phố", ông Võ Văn Minh nhìn nhận và gửi gắm kỳ vọng: "Tôi tin tưởng rằng mỗi Công dân trẻ tiêu biểu hôm nay sẽ tiếp tục là hạt nhân lan tỏa giá trị tích cực, truyền cảm hứng hành động cho hàng triệu thanh niên thành phố; là lực lượng tiên phong trong xây dựng và phát triển thành phố, trong chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và là cầu nối quan trọng đưa hình ảnh của tuổi trẻ TP.HCM vươn ra khu vực và thế giới".
Phó bí thư Thành ủy TP.HCM mong muốn danh hiệu Công dân trẻ tiêu biểu không chỉ là niềm vinh dự mà sẽ là điểm khởi đầu của một hành trình cống hiến lớn hơn, gắn bó lâu dài hơn với sự phát triển của thành phố. Mỗi Công dân trẻ tiêu biểu sẽ tiếp tục dấn thân ở những lĩnh vực khó, mới, đòi hỏi trí tuệ và bản lĩnh; chủ động đề xuất sáng kiến, giải pháp thiết thực cho quản trị đô thị, chuyển đổi số, phát triển bền vững và hội nhập quốc tế. Đồng thời, tổ chức Đoàn cần tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, phát huy mạnh mẽ vai trò tập hợp, dẫn dắt, đồng hành cùng thanh niên xây dựng lớp công dân trẻ có lý tưởng, tri thức, có kỹ năng số và tinh thần trách nhiệm cao với xã hội.
"Lãnh đạo thành phố luôn đặt trọn niềm tin vào tuổi trẻ, lực lượng giàu trí tuệ, nhiệt huyết và trách nhiệm; đồng thời cam kết sẽ luôn đồng hành, tạo mọi điều kiện để thanh niên phát triển, cống hiến", ông Võ Văn Minh nhấn mạnh.
Năm 2026 đánh dấu cột mốc tròn 20 năm triển khai Cuộc vận động giới thiệu, bình chọn và phát huy Công dân trẻ tiêu biểu TP.HCM. Được tổ chức từ năm 2006, sau 20 năm và 20 lần triển khai, cuộc vận động đã trở thành điểm hẹn uy tín tôn vinh những gương mặt trẻ tiêu biểu, đồng thời lan tỏa mạnh mẽ các giá trị tích cực trong cộng đồng thanh niên TP.HCM.
Xuyên suốt hành trình ấy, đã bình chọn và vinh danh 177 Công dân trẻ tiêu biểu trên nhiều lĩnh vực quan trọng của đời sống xã hội. Mỗi Công dân trẻ tiêu biểu không chỉ là minh chứng sinh động cho tài năng, nghị lực và tinh thần dấn thân của người trẻ, mà còn là những hạt nhân lan tỏa, truyền cảm hứng về trách nhiệm công dân, lòng nhân ái và khát vọng cống hiến cho cộng đồng.
Bình luận (0)