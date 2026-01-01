Công dân trẻ tiêu biểu TP.HCM: Điểm khởi đầu của hành trình cống hiến lớn hơn

Sáng 1.1.2026, Thành đoàn TP.HCM tổ chức lễ tuyên dương Công dân trẻ tiêu biểu TP.HCM năm 2025.

Đến dự có bà Trương Mỹ Hoa, nguyên Bí thư T.Ư Đảng, nguyên Phó chủ tịch nước; ông Trần Lưu Quang, Bí thư T.Ư Đảng, Bí thư Thành ủy TP.HCM; ông Lê Quốc Phong, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó bí thư thường trực Thành ủy TP.HCM; chị Nguyễn Phạm Duy Trang, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư; ông Võ Văn Minh, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.HCM; bà Văn Thị Bạch Tuyết, Phó bí thư Thành ủy TP.HCM.

Ông Trần Lưu Quang, Bí thư T.Ư Đảng, Bí thư Thành ủy TP.HCM và chị Nguyễn Phạm Duy Trang, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư tuyên dương Công dân trẻ tiêu biểu TP.HCM năm 2025

ẢNH: NỮ VƯƠNG

Năm 2026 mở ra một kỷ nguyên mới – kỷ nguyên vươn mình, thanh niên thành phố mang tên Bác càng nỗ lực học tập, rèn luyện, vươn tới những thành tích đỉnh cao trong nước và quốc tế. Là những gương mặt đại diện cho thế hệ trẻ thành phố hôm nay, những Công dân trẻ tiêu biểu còn có một điểm chung là tinh thần phụng sự xã hội, dấn thân mở hướng đi mới, đam mê và đầy sáng tạo trong công việc, luôn hướng về lợi ích của cộng đồng.

12 Công dân trẻ tiêu biểu được tuyên dương năm nay là những bạn trẻ đại diện cho một thế hệ thanh niên phát triển toàn diện, đáp ứng yêu cầu trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc bằng các phẩm chất vượt trội ẢNH: NỮ VƯƠNG

12 Công dân trẻ tiêu biểu được tuyên dương năm nay là những bạn trẻ đại diện cho một thế hệ thanh niên phát triển toàn diện, đáp ứng yêu cầu trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc bằng các phẩm chất vượt trội: năng động, nhạy bén với công nghệ, sở hữu tư duy đổi mới không ngừng và luôn sẵn sàng kết nối với thế giới để đóng góp vào mục tiêu chung của TP.HCM. Họ xung kích đi đầu trong các lĩnh vực, là biểu tượng của sự nhiệt huyết, sức trẻ và lòng yêu nước, các bạn đã có đóng góp quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Bà Trương Mỹ Hoa, nguyên Bí thư T.Ư Đảng, nguyên Phó chủ tịch nước và ông Lê Quốc Phong, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó bí thư thường trực Thành ủy TP.HCM tuyên dương Công dân trẻ Võ Ngọc Minh Anh ẢNH: NỮ VƯƠNG

Phát biểu tại chương trình, ông Võ Văn Minh, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.HCM, biểu dương và ghi nhận những đóng góp xuất sắc của 12 Công dân trẻ tiêu biểu năm 2025.

Ông Võ Văn Minh cho biết nửa thế kỷ qua với biết bao thăng trầm và nỗ lực không ngừng, TP.HCM đã vươn lên khẳng định vị thế dẫn đầu về kinh tế, trung tâm lớn về khoa học công nghệ, giáo dục đào tạo và hội nhập quốc tế của cả nước. Hành trình đó được tạo nên từ trí tuệ, mồ hôi, khát vọng và sự cống hiến bền bỉ của nhiều thế hệ, trong đó thanh niên luôn là lực lượng xung phong, dám nghĩ dám làm, dám đột phá vì mục tiêu chung.

Ông Võ Văn Minh, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.HCM, cho biết lãnh đạo thành phố luôn đặt trọn niềm tin vào thanh niên ẢNH: NỮ VƯƠNG

Phó bí thư Thành ủy TP.HCM cho biết Cuộc vận động Công dân trẻ TP.HCM được thành phố khởi xướng và duy trì suốt 20 năm qua, ngày càng khẳng định ý nghĩa sâu sắc. Không chỉ là sự ghi nhận, tôn vinh xứng đáng những cá nhân xuất sắc, cuộc vận động còn là kênh phát hiện, kết nối, phát huy lực lượng công dân trẻ nòng cốt, trực tiếp tham gia giải quyết các vấn đề thực tiễn của thành phố.

Công dân trẻ tiêu biểu Trần Tài là một trong những người tiên phong ứng dụng công nghệ sinh học và tự động hóa vào sản xuất nấm ăn, nấm dược liệu tại TP.HCM ẢNH: NỮ VƯƠNG

Với thành tích học tập xuất sắc cùng những đóng góp nổi bật trên nhiều lĩnh vực, Hoa hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc từng được trao Giải thưởng Tình nguyện Quốc gia năm 2024, Giải thưởng Thanh niên sống đẹp năm 2025, và nhiều bằng khen của các cấp ẢNH: NỮ VƯƠNG

"Điểm chung nổi bật của các Công dân trẻ tiêu biểu không chỉ là thành tích xuất sắc, mà còn là tinh thần phụng sự cộng đồng, trách nhiệm xã hội và khát vọng cống hiến lâu dài cho thành phố", ông Võ Văn Minh nhìn nhận và gửi gắm kỳ vọng: "Tôi tin tưởng rằng mỗi Công dân trẻ tiêu biểu hôm nay sẽ tiếp tục là hạt nhân lan tỏa giá trị tích cực, truyền cảm hứng hành động cho hàng triệu thanh niên thành phố; là lực lượng tiên phong trong xây dựng và phát triển thành phố, trong chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và là cầu nối quan trọng đưa hình ảnh của tuổi trẻ TP.HCM vươn ra khu vực và thế giới".

Là cử nhân tài năng Trường ĐH Khoa học tự nhiên, ĐH Quốc gia TP.HCM, nhận học bổng thạc sĩ của Chính phủ Pháp, với những tri thức, kinh nghiệm khoa học và bản lĩnh được rèn giũa từ môi trường quốc tế, đại úy Trịnh Hải Thắng đã lựa chọn tham gia lực lượng công an nhân dân và bền bỉ trong cuộc chiến phòng, chống tội phạm ma túy ẢNH: NỮ VƯƠNG

Bác sĩ Nròng K’ Duy Py đã lựa chọn gắn bó với Bệnh viện Nhân Ái sau khi tốt nghiệp bác sĩ Y khoa, với mong muốn chăm sóc bệnh nhân HIV/AIDS – những người gặp nhiều khó khăn về sức khỏe và chịu sự kỳ thị xã hội. Trong đại dịch Covid-19, bác sĩ Duy Py tình nguyện tham gia tuyến đầu, bền bỉ bám trụ tại Bệnh viện Dã chiến số 1 và số 13 trong 9 tháng khốc liệt ẢNH: NỮ VƯƠNG

Năm 2008, chị Đoàn Thị Thu Chung bắt đầu gắn bó với Tổng đoàn Sao Bắc Đẩu. Chị tham gia xây dựng nhiều sản phẩm chuyên môn và các ấn phẩm truyền thông, đưa hình ảnh Sao Bắc Đẩu đến gần hơn với thanh thiếu nhi, góp phần xây dựng Tổng đoàn Sao Bắc Đẩu trở thành mô hình tiêu biểu trong giáo dục kỹ năng thực hành xã hội cho thanh thiếu nhi TP.HCM ẢNH: NỮ VƯƠNG

Phó bí thư Thành ủy TP.HCM mong muốn danh hiệu Công dân trẻ tiêu biểu không chỉ là niềm vinh dự mà sẽ là điểm khởi đầu của một hành trình cống hiến lớn hơn, gắn bó lâu dài hơn với sự phát triển của thành phố. Mỗi Công dân trẻ tiêu biểu sẽ tiếp tục dấn thân ở những lĩnh vực khó, mới, đòi hỏi trí tuệ và bản lĩnh; chủ động đề xuất sáng kiến, giải pháp thiết thực cho quản trị đô thị, chuyển đổi số, phát triển bền vững và hội nhập quốc tế. Đồng thời, tổ chức Đoàn cần tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, phát huy mạnh mẽ vai trò tập hợp, dẫn dắt, đồng hành cùng thanh niên xây dựng lớp công dân trẻ có lý tưởng, tri thức, có kỹ năng số và tinh thần trách nhiệm cao với xã hội.

"Lãnh đạo thành phố luôn đặt trọn niềm tin vào tuổi trẻ, lực lượng giàu trí tuệ, nhiệt huyết và trách nhiệm; đồng thời cam kết sẽ luôn đồng hành, tạo mọi điều kiện để thanh niên phát triển, cống hiến", ông Võ Văn Minh nhấn mạnh.

Là thành viên Đội Tình nguyện viên nghệ sĩ TP.HCM, ca sĩ Nguyễn Thị Duyên Quỳnh đã mang giọng hát đẹp, giàu cảm xúc đến với đông đảo công chúng, để lan tỏa tinh thần yêu nước và lối sống tích cực. Trong hai năm qua, chị đã thực hiện dự án âm nhạc về quê hương, đất nước gồm 11 ca khúc phục vụ cán bộ, chiến sĩ Trường Sa, Nhà giàn DK1, phối hợp cùng nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung triển khai dự án cộng đồng “300 bài hát thiếu nhi”... ẢNH: NỮ VƯƠNG

Với vai trò là cán bộ trinh sát, Công dân trẻ tiêu biểu Nguyễn Văn Trường đã tham gia triệt phá thành công các chuyên án lớn, trọng điểm; vinh dự được Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Chiến công hạng ba, Huy chương Chiến sĩ vẻ vang hạng ca, nhiều năm liền đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua, Chiến sĩ tiên tiến, cùng nhiều bằng khen của Bộ Công an, UBND và Công an TP.HCM ẢNH: NỮ VƯƠNG

Nguyễn Tứ Cường là thành viên nòng cốt của Đội tuyển Vovinam Quốc gia và Đội tuyển Vovinam TP.HCM. Anh đã hai lần vô địch thế giới, vô địch châu Á, cùng các huy chương khác ở giải Đông Nam Á và Việt Nam ẢNH: NỮ VƯƠNG

Trong làng võ Pencak Silat Việt Nam, vận động viên Nguyễn Tấn Sang là một gương mặt tiêu biểu. Anh đã giành huy chương vàng Giải vô địch Pencak Silat châu Á tại Trung Quốc năm 2019, liên tiếp giành huy chương vàng tại SEA Games 31, SEA Games 32. Và đặc biệt, trong trận chung kết Pencak Silat ở hạng cân 75 – 80kg tại SEA Game 33 vừa được diễn ra tại Thái Lan, dù gặp chấn thương, nhưng với ý chí quyết tâm, tình yêu đất nước và tinh thần vượt khó, anh đã bảo vệ thành công huy chương vàng cho Đội tuyển Việt Nam ẢNH: NỮ VƯƠNG