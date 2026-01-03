Dàn đại sứ 'cực phẩm' tiếp sức Xuân tình nguyện 2026

Sáng nay (3.1), Thành đoàn, Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, Hội Sinh viên Việt Nam TP.HCM tổ chức lễ ra quân Chiến dịch Xuân tình nguyện năm 2026. Lễ ra quân với sự góp mặt của hơn 2.000 thanh niên, học sinh, sinh viên tình nguyện tại khu vực TP.HCM trước hợp nhất và hơn 2.000 tình nguyện viên tham dự tại 2 điểm hưởng ứng lễ ra quân ở khu vực tỉnh Bình Dương và tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ.

Dàn đại sứ với sự góp mặt của những trai tài, gái sắc ẢNH: NỮ VƯƠNG

Hoa hậu Hà Trúc Linh chụp hình cùng các sinh viên tình nguyện Trường ĐH Tài chính-Marketing ẢNH: NỮ VƯƠNG

Ban tổ chức tặng thư cảm ơn và cây xanh cho 5 đại sứ của Chiến dịch Xuân tình nguyện năm nay ẢNH: NỮ VƯƠNG

Đặc biệt, chiến dịch năm nay với sự tiếp sức của dàn đại sứ là những idol của người trẻ. Trong đó có Hoa hậu Quốc tế 2024 Huỳnh Thị Thanh Thủy; Hoa hậu Liên lục địa 2022, Công dân trẻ tiêu biểu TP.HCM 2025 Lê Nguyễn Bảo Ngọc; Hoa hậu Việt Nam 2024 Hà Trúc Linh. Những nàng hậu với sự xinh đẹp, tràn đầy năng lượng, giàu lòng nhân ái và nhiệt huyết của tuổi trẻ sẽ tiếp sức và cùng các tình nguyện viên lan tỏa yêu thương trong Chiến dịch Xuân tình nguyện năm nay.

Chàng đại sứ hotboy Hoàng Gia Bảo chụp hình cùng fan girl ẢNH: NỮ VƯƠNG

Góp mặt trong dàn đại sứ Xuân tình nguyện 2026 còn có vận động viên aerobic gymnastics, đội tuyển quốc gia Việt Nam Hoàng Gia Bảo. Mới đây anh chàng đã giành huy chương vàng bộ môn aerobic nội dung 5 người tại SEA Games 33. Ngoài ra, còn có vận động viên bộ môn thể thao điện tử (e-sport) Nguyễn Thanh Duyên - người đã mang về tấm huy chương vàng đầu tiên cho bộ môn liên quân mobile tại SEA Games 33, đánh dấu lần đầu tiên Việt Nam giành huy chương vàng SEA Games ở bộ môn này.

Hoa hậu Hà Trúc Linh hạnh phúc bày tỏ: "Mình không ngờ mùa xuân năm trước Trúc Linh cũng chỉ là một sinh viên của Trường ĐH Tài chính-Marketing tham gia xuân tình nguyện và năm nay rất vinh dự khi trở thành đại sứ của chiến dịch. Với Trúc Linh, mùa xuân chỉ thật sự trở nên ấm áp khi tình yêu thương được kết nối và sẻ chia. Trúc Linh tin rằng mỗi hành động nhỏ từ trái tim sẽ làm nên phép màu lớn lao cho cộng đồng. Hãy cùng Linh góp một chút quà, một chút tình yêu thương để mùa xuân về với muôn nơi nhé".

3 nàng hậu rạng rỡ tại lễ ra quân ẢNH: NỮ VƯƠNG

Sinh viên tình nguyện chụp hình cùng thần tượng Hoa hậu Huỳnh Thị Thanh Thủy ẢNH: NỮ VƯƠNG

Là một vận động viên, Hoàng Gia Bảo đã lan tỏa đến lễ ra quân một nguồn năng lượng vô cùng nhiệt huyết. Bảo nhắn gửi: "Xuất thân là một vận động viên, Bảo mong muốn sẽ mang đến sức trẻ và tinh thần xung kích, sẵn sàng hoạt động vì cộng đồng để cùng tất cả các sinh viên, thanh niên mang đến một mùa xuân tình nguyện thật trọn vẹn và đầy yêu thương".

Hoa hậu Hà Trúc Linh tin rằng mỗi hành động nhỏ từ trái tim sẽ làm nên phép màu lớn lao cho cộng đồng. Và mong mọi người hãy cùng Linh góp một chút quà, một chút tình yêu thương để mùa xuân về với muôn nơi ẢNH: NỮ VƯƠNG

Hoa hậu Huỳnh Thị Thanh Thủy, Hoa hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc, Hoa hậu Hà Trúc Linh (từ phải sang) ẢNH: NỮ VƯƠNG