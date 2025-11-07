Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam cụ thể hóa nguyên tắc tổ chức, hoạt động

Theo Điều lệ khóa IX, nhiệm kỳ 2024 - 2029, Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam hoạt động trên phạm vi toàn quốc, trong lĩnh vực thanh niên theo quy định của pháp luật và chịu sự quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ, sự quản lý của các bộ, ngành có liên quan đến lĩnh vực Hội hoạt động theo quy định của pháp luật.

Nhấn mạnh nguyên tắc tự nguyện, dân chủ và minh bạch

Điểm nổi bật trong hướng dẫn lần này là việc làm rõ hơn các nguyên tắc tổ chức hoạt động của Hội, được quy định tại điều 5. Theo đó, mọi thanh niên tham gia tổ chức đều dựa trên tinh thần tự nguyện; Hội vận hành theo cơ chế tự quản, trao quyền chủ động cho các cấp bộ Hội trong điều hành và phát triển tổ chức.

Bên cạnh đó, Hội đề cao sự đoàn kết, dân chủ, bình đẳng, công khai và minh bạch trong mọi quyết định. Cán bộ và hội viên được quyền tham gia đóng góp ý kiến, thảo luận và thống nhất các chương trình hành động, đặc biệt trong các nội dung quan trọng như xây dựng kế hoạch công tác, hiệp thương bầu nhân sự hay triển khai phong trào ở cơ sở.

Đại hội Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam lần thứ IX năm 2024 ẢNH: TUẤN MINH

Về tài chính, Hội tự chủ xây dựng kế hoạch và huy động các nguồn lực hợp pháp từ tổ chức và cá nhân. Các nguồn tài chính phải được quản lý công khai, minh bạch, sử dụng đúng mục đích. Hội hoạt động không vì mục đích lợi nhuận và không dùng tài chính cho mục đích cá nhân.

Cơ cấu tổ chức Hội được giữ ổn định theo điều lệ gồm: đại hội, ủy ban, đoàn chủ tịch, ban thư ký, ban kiểm tra, văn phòng và các ban chuyên môn. Đây là hệ thống bảo đảm sự thống nhất chỉ đạo từ T.Ư đến cơ sở, đồng thời tạo điều kiện để các tổ chức thành viên phát huy vai trò trong mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên.

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là nòng cốt chính trị của Hội

Điều lệ và Hướng dẫn là xác định rõ quan hệ giữa Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, được nêu tại điều 4. Theo đó, Đoàn là hội viên tổ chức giữ vai trò nòng cốt chính trị trong xây dựng tổ chức và hoạt động của Hội.

Hướng dẫn quy định Đoàn TNCS Hồ Chí Minh có trách nhiệm định hướng chính trị, tư tưởng cho hoạt động của Hội thông qua hệ thống tổ chức Đoàn các cấp. Đồng thời, Đoàn lựa chọn, phân công cán bộ và đoàn viên có năng lực, phẩm chất để tham gia hiệp thương bầu vào Ủy ban Hội cùng cấp, giữ vai trò nòng cốt trong lãnh đạo và điều hành phong trào.

Bên cạnh đó, Đoàn tạo điều kiện thuận lợi về cơ sở vật chất, kinh phí để Hội tổ chức các phong trào hành động, chiến dịch thanh niên; đồng thời huy động lực lượng đoàn viên tham gia tích cực, gương mẫu trong hoạt động chung.

Ở chiều ngược lại, Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam lấy định hướng chính trị của Đoàn làm nền tảng để phát triển mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên. Hội vận động thanh niên hưởng ứng các phong trào do Đoàn phát động; chủ động tham gia xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh bằng cách giới thiệu hội viên ưu tú cho Đoàn xem xét kết nạp, đào tạo và bồi dưỡng.

Hội cũng cam kết tôn trọng vai trò nòng cốt của Đoàn, phối hợp chặt chẽ trong việc xây dựng các chương trình, kế hoạch hoạt động thống nhất, bảo đảm sự đồng bộ và hiệu quả trong triển khai phong trào thanh niên trên cả nước.