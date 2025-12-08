Tình nguyện và sáng tạo - Nguồn lực nội sinh quan trọng đưa đất nước phát triển

Tối 7.12, trong khuôn khổ Ngày hội thanh niên Việt Nam, T.Ư Đoàn tổ chức chương trình trao Giải thưởng "Tình nguyện Quốc gia", Giải thưởng "Tuổi trẻ sáng tạo" toàn quốc năm 2025 để tôn vinh những người trẻ tiên phong đã chọn đặt mình vào nơi khó nhất để làm những việc đẹp nhất.

Tham dự chương trình có ông Lê Quốc Phong, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó bí thư thường trực Thành ủy TP.HCM; anh Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Phó chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn; anh Nguyễn Tường Lâm, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam.

Tài sản quý giá của quốc gia

Phát biểu tại chương trình, anh Nguyễn Tường Lâm nhấn mạnh đất nước đang bước vào kỷ nguyên vươn mình, hai phẩm chất "tình nguyện" và "sáng tạo" không còn là những khẩu hiệu, mà đã trở thành nguồn lực nội sinh quan trọng, là "đôi cánh" để thanh niên Việt Nam bay cao, vươn xa, đưa đất nước sánh vai với các cường quốc năm châu trên thế giới.

Ông Lê Quốc Phong và anh Bùi Quang Huy trao Giải thưởng "Tình nguyện Quốc gia" năm 2025 cho ca sĩ Hòa Minzy ẢNH: NỮ VƯƠNG

Anh Nguyễn Tường Lâm cho biết năm 2025, hàng triệu lượt đoàn viên, thanh niên đã tham gia hoạt động tình nguyện tại khắp mọi miền đất nước: từ chăm lo cho người yếu thế, hỗ trợ nhân dân vùng thiên tai, làm đường nông thôn, sửa trường lớp, chăm sóc sức khỏe cộng đồng, đến bảo vệ môi trường, phát triển kinh tế…

"Tình nguyện của thanh niên hôm nay không chỉ dừng lại ở sự hỗ trợ hay cho đi vật chất, mà đã phát triển lên một tầm cao mới. Đó là tinh thần trách nhiệm công dân, là ý thức đồng hành cùng sự phát triển của đất nước. Các bạn không chỉ làm đường nông thôn, không chỉ bảo vệ môi trường, mà còn đang gieo mầm nhân ái. Mỗi chiến dịch, mỗi đội hình tình nguyện không chỉ mang theo nhiệt huyết của tuổi trẻ, mà còn lan tỏa niềm tin vào những điều tử tế, tốt đẹp còn mãi trong xã hội chúng ta. Các bạn chính là những "ngọn lửa ấm" giữa đời thường", anh Nguyễn Tường Lâm nhấn mạnh.

Nếu tình nguyện là nhịp đập của trái tim nhân ái, thì sáng tạo chính là hơi thở của trí tuệ, là sức bật của tuổi trẻ trong thời đại số. Anh Nguyễn Tường Lâm cho biết chúng ta đang sống trong thời đại mà đổi mới sáng tạo là chìa khóa của sự phát triển. Và tuổi trẻ, không ai khác, chính là lực lượng quan trọng để biến đổi mới sáng tạo thành động lực tăng trưởng mới của đất nước. Các tác giả, nhóm tác giả đạt giải hôm nay chính là những người hiện thực hóa chủ trương của Đảng. Các bạn đã chứng minh rằng người Việt Nam không hề thua kém về trí tuệ, sáng tạo.

Anh Nguyễn Tường Lâm, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam phát biểu tại lễ trao Giải thưởng "Tình nguyện Quốc gia", Giải thưởng "Tuổi trẻ sáng tạo" toàn quốc năm 2025 ẢNH NỮ VƯƠNG

"Chúng ta có thể đi sau, nhưng chúng ta có thể "về trước" nhờ sự sáng tạo và khả năng thích ứng linh hoạt. Những sản phẩm của các bạn không chỉ là niềm tự hào của cá nhân, mà là tài sản quý giá của quốc gia", anh Nguyễn Tường Lâm khẳng định.

Các công trình, giải pháp, sản phẩm đạt giải năm nay là những giải pháp chuyển đổi số thông minh, giúp giải quyết thủ tục hành chính, giúp người dân tiếp cận dịch vụ công dễ dàng hơn; đó là những sáng kiến trong nông nghiệp công nghệ cao, giúp bà con nông dân tăng năng suất, thoát nghèo bền vững trên chính mảnh đất quê hương; đó là những mô hình kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, những giải pháp bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu mang tầm chiến lược…

Anh Nguyễn Tường Lâm và anh Ngô Minh Hải, Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam TP.HCM, trao Giải thưởng "Tuổi trẻ sáng tạo" toàn quốc năm 2025 cho các cá nhân ẢNH: NỮ VƯƠNG

Thông qua giải thưởng, anh Nguyễn Tường Lâm nhắn gửi: "Tôi mong mỗi bạn trẻ giữ vững lý tưởng và bản lĩnh, đặt lợi ích của Tổ quốc lên trên hết. Không ngừng sáng tạo, dám nghĩ điều mới, dám làm điều khó. Sẵn sàng dấn thân, xung kích đi đầu trong việc giải quyết những vấn đề của xã hội. Tiếp tục nuôi dưỡng tinh thần tình nguyện, để lòng nhân ái, sự sẻ chia và trách nhiệm trở thành dấu ấn của thế hệ trẻ Việt Nam. Ở bất cứ lĩnh vực nào - khoa học công nghệ, sản xuất kinh doanh, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh, thanh niên luôn có thể làm tốt hơn, đóng góp nhiều hơn và tạo ra giá trị lớn hơn cho đất nước".

Chọn nơi khó nhất để làm điều đẹp nhất

Tại chương trình trao giải thưởng, mọi người đã được giao lưu với đại diện tiêu biểu cho các câu chuyện về những người trẻ đã chọn đặt mình vào nơi khó nhất để làm những việc đẹp nhất.

Với tâm niệm sáng tạo bắt đầu từ khát vọng làm cho cuộc sống tốt đẹp hơn, Nguyễn Bùi Anh Duy, đại diện nhóm tác giả công trình sản phẩm xanh từ phế phẩm nông nghiệp, gương thanh niên được tuyên dương Tuổi trẻ sáng tạo toàn quốc năm 2025, đã có những công trình nghiên cứu mang lại giá trị thiết thực và nâng cao giá trị kinh tế cho nông sản Việt.

Sáng tạo của Duy và nhóm là dùng tinh bột từ hạt mít, hạt xoài làm chất kết dính sinh học, sau đó dùng trấu hun và bã vỏ đậu phộng để xay thành bột, kết hợp với chất kết dính để làm chậu ươm. Sau khi ươm xong, chậu này sẽ đặt trực tiếp vào đất, từ đó giảm thiểu rác thải nhựa, cũng như chậu sau thời gian sử dụng sẽ phân giải thành chất hữu cơ tốt cho đất và sự phát triển của cây.

Duy nhắn gửi: "Mình mong rằng, tất cả thanh niên Việt Nam hôm nay hãy cùng nhau hiến kế, cùng nhau tình nguyện, khi cùng nhau mở được cánh cửa thành công đầu tiên thì những cánh cửa thành công lớn lao khác cũng sẽ được mở ra".

Là học sinh lớp 11 Trường THPT chuyên Cao Bằng, Hoàng Bảo Long, đại diện nhóm tác giả của công trình hệ thống AI Sentinel, gương thanh niên được tuyên dương Tuổi trẻ sáng tạo toàn quốc năm 2025, khiến mọi người xúc động khi chia sẻ về nguồn động lực và cơ duyên ra đời các sản phẩm sáng tạo của mình.

Cậu học trò chia sẻ: "Tháng 9.2024, tỉnh Cao Bằng và một số tỉnh thành khác đã chịu ảnh hưởng rất nặng nề của bão Yagi. Cơn bão ấy cũng đã cướp đi một học sinh của mẹ em. Chứng kiến mẹ khóc, trong em đã hình thành nên ý tưởng xây dựng dự án. Bên cạnh đó, là người con của chiến sĩ mang quân hàm xanh, chứng kiến được sự vất vả của bố và đồng đội khi phải căng mình ngày đêm bảo vệ bình yên Tổ quốc. Từ đó, em mong muốn đóng góp được một chút sức lực nhỏ bé của mình để hỗ trợ bố và đồng đội".

Từ đó, hệ thống AI Sentinel của Long và nhóm bạn đã ra đời. Đây là mạng lưới hỗ trợ bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, cảnh báo thiên tai theo thời gian thực sử dụng trí tuệ nhân tạo và học máy.

Hay như câu chuyện của anh Hoàng Minh Thành, người lái ca nô vào tâm lũ hỗ trợ đồng bào, gương thanh niên được tuyên dương Giải thưởng "Tình nguyện quốc gia" năm 2025, là một trong những điển hình của lòng can đảm, dấn thân để cứu người.

Anh Thành sinh ra và lớn lên ở vùng đất Quảng Bình (cũ), thấu hiểu nỗi khổ và khó khăn của người dân mỗi mùa mưa lũ. Suốt 12 năm qua, anh và nhóm của mình không quản hiểm nguy lái ca nô vào tâm lũ hỗ trợ đồng bào.

Tại chương trình, anh xúc động tâm sự: "Trong suốt quá trình làm công việc này thì nỗi day dứt và ám ảnh nhất là những lời kêu cứu của bà con mỗi đêm nước lên. Cứ mỗi lần như vậy, anh em không ai bảo ai, chỉ với tâm niệm mình không làm thì ai làm, nên cùng cố gắng và cứ thế lao vào tâm lũ để hỗ trợ người dân".

Anh Thành cũng chia sẻ để thực hiện tốt nhiệm vụ không thể không có sự đồng lòng, đoàn kết và cả việc phải đánh đổi rất nhiều thứ để đi vào vùng nguy hiểm. "Cũng thật may mắn khi chúng tôi đã vượt qua tất cả và hôm nay được đứng đây để chia sẻ câu chuyện đến những bạn thanh niên khác", anh bày tỏ.