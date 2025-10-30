Doanh nhân Sao Đỏ phải là những người đi đầu trong đổi mới sáng tạo

Chiều 30.10, tại Hà Nội đã diễn ra hội nghị Hội đồng chung tuyển Giải thưởng Sao Đỏ - Doanh nhân trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2025.

Chủ trì hội nghị có anh Đặng Hồng Anh, Phó chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, Phó chủ tịch thường trực Hội đồng chung tuyển. Cùng tham dự có anh Nguyễn Kim Quy, Phó chủ tịch thường trực T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, Phó chủ tịch Hội đồng chung tuyển.

Anh Nguyễn Kim Quy cùng chủ trì Hội đồng chung tuyển ẢNH: CTV

Biểu tượng của ý chí, sáng tạo và trách nhiệm xã hội của doanh nhân Việt Nam

Phát biểu tại chương trình, anh Đặng Hồng Anh nhấn mạnh ý nghĩa đặc biệt của giải thưởng sau 26 năm hình thành và phát triển. Giải thưởng Sao Đỏ - Doanh nhân trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2025 không chỉ là niềm tự hào của thế hệ doanh nhân trẻ Việt Nam, mà còn là sự ghi nhận những nỗ lực, trí tuệ và đóng góp của họ đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Bước vào giai đoạn mới của kỷ nguyên phát triển, anh Đặng Hồng Anh cho rằng, vai trò của lực lượng doanh nhân trẻ càng trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Họ chính là "những tấm gương sáng, niềm cảm hứng của giới trẻ", góp phần khơi dậy khát vọng làm giàu chính đáng trong thanh niên cả nước.

Anh Đặng Hồng Anh phát biểu tại hội nghị ẢNH: CTV

Anh Đặng Hồng Anh nhấn mạnh nhiệm vụ của Hội đồng chung tuyển là vô cùng quan trọng, khi lựa chọn từ 120 ứng viên tiêu biểu để trao danh hiệu top 100 Doanh nhân trẻ Việt Nam tiêu biểu, trong đó 10 gương mặt xuất sắc nhất sẽ được vinh danh Giải thưởng Sao Đỏ 2025.

"Những doanh nhân Sao Đỏ mà chúng ta lựa chọn không chỉ là người giỏi điều hành, phát triển kinh tế, mà còn phải là những chiến sĩ tiên phong trên mặt trận mới này. Họ phải là những người đi đầu trong đổi mới sáng tạo, hội nhập quốc tế, trong thượng tôn pháp luật và là nòng cốt để hiện thực hóa khát vọng phát triển kinh tế tư nhân", anh Đặng Hồng Anh nêu quan điểm.

Thành viên hội đồng nêu ý kiến tại hội nghị ẢNH: CTV

Theo anh Đặng Hồng Anh, họ cũng chính là những tấm gương tiêu biểu trong việc xây dựng và phát triển văn hóa doanh nghiệp, nêu cao tinh thần tương thân, tương ái và phát huy những truyền thống văn hóa tốt đẹp của con người Việt Nam.

Anh Đặng Hồng Anh bày tỏ tin tưởng rằng với tinh thần trách nhiệm và tâm huyết của toàn thể hội đồng, vòng chung tuyển năm nay sẽ tìm ra những doanh nhân không chỉ xuất sắc trong kinh doanh, mà còn là biểu tượng của ý chí, sáng tạo và trách nhiệm xã hội của doanh nhân Việt Nam.

Đã bỏ phiếu kín lựa chọn 10 doanh nhân trẻ xuất sắc nhất

Ban tổ chức cho biết, Giải thưởng Sao Đỏ - Doanh nhân trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2025 được triển khai từ tháng 7. Ban tổ chức đã ghi nhận hơn 300 ứng viên đăng ký tham gia. Qua quá trình chọn lọc, 137 hồ sơ từ 26 tỉnh, thành phố đã được đề cử tham gia giải thưởng.

Ngày 2.10, Hội đồng sơ tuyển toàn quốc đã họp và bình chọn ra 120 ứng viên vào vòng chung tuyển. Ngay sau hội nghị sơ tuyển, 43 đoàn thẩm định thực tế đã được thành lập, với sự tham gia của lãnh đạo Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam; Hội Doanh nhân trẻ các tỉnh, thành phố; các chuyên gia tài chính, kiểm toán độc lập từ KPMG Việt Nam và các đơn vị báo chí.

Hội đồng bỏ phiếu kín lựa chọn 10 doanh nhân trẻ xuất sắc nhất để trao tặng Giải thưởng Sao Đỏ 2025 ẢNH: CTV

Tại hội nghị chung tuyển, hội đồng đã làm việc nghiêm túc, khách quan, nghiên cứu kỹ lưỡng các hồ sơ, báo cáo thẩm định và bảng tổng hợp chấm điểm theo các tiêu chí đã ban hành.

Dựa trên kết quả thảo luận, hội nghị đã thống nhất lựa chọn ra top 100, top 30 doanh nhân trẻ Việt Nam tiêu biểu 2025 và bỏ phiếu kín lựa chọn 10 doanh nhân trẻ xuất sắc nhất để trao tặng Giải thưởng Sao Đỏ - Doanh nhân trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2025.

Dự kiến, lễ trao Giải thưởng Sao Đỏ - Doanh nhân trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2025 sẽ được tổ chức trọng thể vào ngày 26.11 tới, là một trong những sự kiện đặc biệt chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam lần thứ 8, sẽ diễn ra cùng thời điểm này.