Giới trẻ

137 hồ sơ được xét Giải thưởng Sao Đỏ - Doanh nhân trẻ Việt Nam tiêu biểu

Vũ Thơ
Vũ Thơ
03/10/2025 10:51 GMT+7

Ban tổ chức Giải thưởng Sao Đỏ - Doanh nhân trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2025 cho biết, năm nay, qua quá trình chọn lọc từ địa phương, đã có 137 hồ sơ được đề cử từ 26 tỉnh, thành phố để xét giải thưởng.

Chiều 2.10, T.Ư Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam tổ chức hội nghị sơ tuyển Giải thưởng Sao Đỏ - Doanh nhân trẻ Việt Nam tiêu biểu 2025. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.

Anh Đặng Hồng Anh, Phó chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng sơ tuyển, chủ trì hội nghị.

Cơ hội để doanh nhân trẻ xây dựng uy tín

137 hồ sơ được xét Giải thưởng Sao Đỏ - Doanh nhân trẻ Việt Nam tiêu biểu - Ảnh 1.

Anh Đặng Hồng Anh chủ trì hội nghị

ẢNH: BTC

Ban tổ chức cho biết, năm 2025, Giải thưởng Sao Đỏ - Doanh nhân trẻ Việt Nam tiêu biểu được tổ chức trong bối cảnh đặc biệt, khi đất nước đang bước vào kỷ nguyên mới, với việc hiện thực hóa những định hướng chiến lược mang tính đột phá của Đảng, Nhà nước, trong đó có "bộ tứ nghị quyết" trụ cột của Bộ Chính trị.

Giải thưởng không chỉ là sự ghi nhận những nỗ lực của thế hệ doanh nhân trẻ, mà còn nhằm tìm ra những hình mẫu tiên phong trong việc hiện thực hóa các nghị quyết chiến lược này.

Đây cũng là cơ hội để các doanh nhân trẻ xây dựng uy tín, nâng tầm thương hiệu, đồng thời mang đến cho người tiêu dùng thêm niềm tin vào những sản phẩm, dịch vụ Việt Nam chất lượng, có khả năng cạnh tranh toàn cầu.

Hơn 300 ứng viên đăng ký tham gia

Theo ban tổ chức, từ tháng 7.2025, Giải thưởng Sao Đỏ đã được triển khai rộng khắp trên phạm vi cả nước. Tổng số có hơn 300 ứng viên đã đăng ký tham gia chương trình thông qua các Hội Doanh nhân trẻ địa phương, đơn vị.

137 hồ sơ được xét Giải thưởng Sao Đỏ - Doanh nhân trẻ Việt Nam tiêu biểu - Ảnh 2.

Các thành viên Hội đồng sơ tuyển giải thưởng

ẢNH: BTC

Qua quá trình chọn lọc từ địa phương, đã có 137 hồ sơ từ 26 tỉnh, thành (sau sáp nhập) trên cả nước được đề cử tham gia giải thưởng. Các doanh nhân tham gia vòng sơ tuyển đều là những gương mặt tiêu biểu được đề cử từ các địa phương, ngành, lĩnh vực.

Tại hội nghị, các thành viên Hội đồng sơ tuyển giải thưởng đã tiến hành bình chọn, dựa trên dữ liệu ứng viên được tổng hợp từ báo cáo doanh nghiệp, chỉ số tài chính, thành tích quản trị, trách nhiệm xã hội, cùng nhiều tiêu chí khác… để tiếp tục vòng thẩm định tại doanh nghiệp trước khi tham gia vòng chung tuyển toàn quốc.

Dự kiến, lễ trao Giải thưởng Sao Đỏ - Doanh nhân trẻ Việt Nam tiêu biểu 2025 sẽ diễn ra vào cuối năm.

Giải thưởng Sao Đỏ do T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam và T.Ư Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam tổ chức từ năm 1999.

Qua 12 lần tổ chức, giải thưởng đã xét trao tặng cho 117 doanh nhân trẻ tiêu biểu, có đóng góp nổi bật cho nền kinh tế và cộng đồng, đồng thời vinh danh hàng nghìn doanh nhân khác. 

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020
