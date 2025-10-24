Vĩnh Long: Thúc đẩy phát triển khoa học, phát triển công nghệ, đổi mới sáng tạo

Chiều 24.10, tại Trường ĐH Cửu Long, Sở KH-CN Vĩnh Long phối hợp Tỉnh đoàn tổ chức ký kết kế hoạch tuyên truyền thúc đẩy phát triển khoa học, phát triển công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số năm 2025.

Ông Bùi Thống Nhứt, Phó giám đốc Sở KH-CN Vĩnh Long, phát biểu tại buổi lễ ẢNH: NAM LONG

Phát biểu tại lễ ký kết, ông Bùi Thống Nhứt, Phó giám đốc Sở KH-CN Vĩnh Long, cho biết Vĩnh Long đã chủ động ban hành các chương trình, kế hoạch để cụ thể hóa tinh thần Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về việc triển khai phong trào “Bình dân học vụ số”, nhằm nâng cao năng lực số của người dân, thúc đẩy xã hội học tập số, góp phần xây dựng công dân số, chính quyền số và kinh tế số trên địa bàn tỉnh.



Để tiếp tục triển khai hiệu quả Nghị quyết số 57-NQ/TW, thời gian tới, Sở KH-CN Vĩnh Long sẽ phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành, đoàn thể và địa phương, đặt biệt là Tỉnh đoàn Vĩnh Long đẩy mạnh công tác tuyên truyền thúc đẩy phát triển khoa học, phát triển công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, tập trung một số nội dung trọng tâm như triển khai sâu rộng phong trào “Bình dân học vụ số”.

Sở KH-CN Vĩnh Long phối hợp Tỉnh đoàn Vĩnh Long ký kết kế hoạch tuyên truyền thúc đẩy phát triển khoa học, phát triển công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số ẢNH: NAM LONG

Đồng thời, đẩy mạnh hướng dẫn dịch vụ công trực tuyến, đảm bảo có trên 80% hồ sơ thủ tục hành chính được xử lý hoàn toàn trực tuyến; tiếp tục thực hiện truyền thông lan tỏa tên miền quốc gia ".vn" tới 100% doanh nghiệp, 100% các phân hiệu đại học, cao đẳng, trường nghề, ít nhất 60% sinh viên độ tuổi từ 18 - 23 được đăng ký sử dụng tên miền "id.vn".

Ban tổ chức tuyên dương 3 tập thể có thành tích nổi bật trong việc triển khai chương trình thúc đẩy, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp, hộ kinh doanh hiện diện trực tuyến tin cậy, an toàn các dịch vụ số tên miền quốc gia ".vn" ẢNH: NAM LONG

Dịp này, Sở KH-CN Vĩnh Long phối hợp với Trung tâm Internet Việt Nam tại TP.HCM sơ kết chương trình thúc đẩy, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp, hộ kinh doanh hiện diện trực tuyến tin cậy, an toàn với các dịch vụ số sử dụng tên miền quốc gia “.vn”.

Tại đây, Ban tổ chức đã tuyên dương 3 tập thể có thành tích nổi bật trong việc triển khai chương trình thúc đẩy, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp, hộ kinh doanh hiện diện trực tuyến tin cậy, an toàn các dịch vụ số tên miền quốc gia “.vn” trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long gồm: Trường ĐH Cửu Long, Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long; Trường ĐH Trà Vinh.