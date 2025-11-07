Khẩn trương thành lập các đội hình tình nguyện khắc phục hậu quả bão lũ

Sáng 7.11, T.Ư Đoàn đã tổ chức họp trực tuyến rà soát, đôn đốc một số công việc quan trọng. Chủ trì hội nghị có chị Nguyễn Phạm Duy Trang, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư; anh Nguyễn Thái An, Ủy viên Ban thường vụ T.Ư Đoàn, Phó trưởng ban Công tác Đoàn.

Hơn 28.000 ý kiến của đoàn viên, thanh niên góp ý Văn kiện đại hội Đảng

Tại hội nghị, anh Nguyễn Thái An đã thông tin về tiến độ triển khai Cuộc thi trắc nghiệm tương tác trực tuyến tìm hiểu về 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam; Đề án "Câu chuyện thời hoa lửa" và công tác tuyên truyền, lấy ý kiến góp ý vào dự thảo Văn kiện Đại hội XIV của Đảng.

Anh Nguyễn Thái An thông tin tại cuộc họp ẢNH: CHÂU LINH

Theo đó, Cuộc thi trắc nghiệm tương tác trực tuyến tìm hiểu về 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam đã vượt chỉ tiêu ở chặng 1. Đề án "Câu chuyện thời hoa lửa" đang có bước chuyển tích cực khi đến 15 giờ ngày 6.11, hệ thống đã ghi nhận 4.207 câu chuyện được chia sẻ trên cổng thông tin của đề án, đến từ 36/40 tỉnh, thành đoàn và đoàn trực thuộc.

Đề án đặt mục tiêu đến dịp 27.7.2026 toàn Đoàn có 2 triệu câu chuyện, do đó các địa phương cần đẩy mạnh truyền thông, đa dạng hóa hình thức thể hiện, phối hợp chặt chẽ với Hội Cựu chiến binh, bảo tàng, ban quản lý di tích nhằm khai thác tư liệu và nhân chứng lịch sử hiệu quả.

Cuộc họp được tổ chức trực tuyến kết nối với các tỉnh, thành Đoàn toàn quốc ẢNH: CHÂU LINH

Anh An cũng cho biết, công tác tuyên truyền, lấy ý kiến góp ý Văn kiện Đại hội XIV của Đảng được triển khai rộng rãi. Đến nay, các cấp bộ Đoàn đã đăng tải 2.180 tin, bài phản ánh ý kiến góp ý của đoàn viên, thanh thiếu nhi và nhân dân.

Chỉ riêng trong tuần qua, toàn quốc tổ chức 904 hội nghị, hội thảo, tọa đàm với hơn 51.000 đại biểu tham dự, thu nhận 18.436 ý kiến; hệ thống chatbot ghi nhận thêm 10.220 ý kiến của đoàn viên, thanh niên.

Quyết liệt trong thực hiện nhiệm vụ

Tại cuộc họp, chị Nguyễn Phạm Duy Trang, đã ghi nhận nỗ lực của các đơn vị khi thực hiện nhiệm vụ, trong bối cảnh có nhiều khó khăn. Tuy nhiên chị Trang bày tỏ sự trăn trở khi kết quả chưa phản ánh hết tiềm năng, đặc biệt trong các hoạt động trọng tâm.

Đối với Đề án "Câu chuyện thời hoa lửa", chị chỉ ra sự chênh lệch lớn về kết quả giữa các địa phương. Nhiều đơn vị có tiềm lực mạnh, truyền thống lịch sử hào hùng lại có số lượng tác phẩm dự thi rất ít, thậm chí chưa có. Chị nhấn mạnh, sức sống của đề án không nằm ở cấp tỉnh mà phải lan tỏa từ cơ sở. Đây là trách nhiệm khơi dậy lòng tự hào, biến hoạt động thành một phong trào tự thân, xuất phát từ trái tim.

Chị Nguyễn Phạm Duy Trang phát biểu tại chương trình ẢNH: CHÂU LINH

Đối với Cuộc thi tìm hiểu về 80 năm Quốc hội, chị Nguyễn Phạm Duy Trang cho rằng đây không chỉ là một cuộc thi mà còn là kênh cung cấp kiến thức lịch sử, chính trị vô cùng bổ ích. Do đó, chị yêu cầu các cấp bộ Đoàn phải quyết liệt hơn trong công tác chỉ đạo, tuyên truyền, vận động, xem buổi thi hàng tuần như một đợt "sinh hoạt chuyên đề trực tuyến" nghiêm túc để khơi dậy tinh thần tham gia của đoàn viên, thanh niên.

Về công tác phòng, chống và khắc phục hậu quả bão lũ, chị Trang yêu cầu các đơn vị phải hành động quyết liệt và chủ động hơn nữa. Thay vì bị động ứng phó, cần khẩn trương thành lập các đội hình tình nguyện phản ứng nhanh, phân công nhiệm vụ rõ ràng và có kế hoạch hiệp đồng chặt chẽ với chính quyền, các lực lượng tại địa phương. Kế hoạch phải cụ thể cho từng giai đoạn: trước, trong và sau thiên tai để tránh lúng túng, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các tình nguyện viên.

Chị Trang nhấn mạnh, đây chính là lúc hình ảnh màu áo xanh thanh niên cần xuất hiện, thể hiện vai trò xung kích, trách nhiệm với cộng đồng, khẳng định sức trẻ và tinh thần tương thân tương ái trong những hoàn cảnh khó khăn nhất.