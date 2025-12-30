Phó chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan thăm và làm việc với DTGROUP Khánh Hòa

Thay mặt doanh nghiệp, ông Nguyễn Quang Duy, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc DTGROUP, bày tỏ niềm vinh dự khi được đón tiếp Phó chủ tịch Quốc hội đến thăm và chia sẻ định hướng phát triển. "Đây không chỉ là một buổi báo cáo, mà là sự động viên rất lớn đối với một doanh nghiệp đi lên từ nông nghiệp, từ bà con vùng ven biển Khánh Hòa", ông Duy nói.

Phó chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan phát biểu tại buổi làm việc với D&T GroupKhánh Hòa ẢNH: H.T

Hiện DTGROUP đang vận hành nhà máy sản xuất yến sào và rong biển trên diện tích 3 ha, với công suất khoảng 12 triệu hũ/năm; cùng hệ thống farm rong nho quy mô 80 ha. Doanh nghiệp đang tạo việc làm ổn định cho hơn 250 lao động, phần lớn là người dân địa phương, với thu nhập bình quân từ 7 - 9,5 triệu đồng/tháng. Nhiều lao động trước đây làm nghề tự do, thu nhập bấp bênh, nay được ký hợp đồng lao động, tham gia đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, BHTN và yên tâm gắn bó lâu dài.

Bên cạnh phát triển sản xuất, DTGROUP xác định bà con nông dân vùng ven biển là nền tảng quan trọng của chuỗi giá trị. Doanh nghiệp đồng hành với người dân từ khâu con giống, kỹ thuật nuôi trồng đến thu mua, chế biến, nhằm hình thành chuỗi khép kín, giảm thiểu rủi ro thị trường và giúp bà con sống được bằng nghề.

Trong quá trình hoạt động, doanh nghiệp chú trọng ứng dụng khoa học, công nghệ, chuẩn hóa quy trình nuôi trồng và sản xuất, đẩy mạnh chế biến sâu để gia tăng giá trị nông sản biển. Nhiều sản phẩm mới được nghiên cứu và đưa ra thị trường như snack rong biển, thanh rong nho sấy gia vị, thạch yến sào rong nho vị trái cây, chè yến sào rong nho… Các dòng sản phẩm của DTGROUP đều đạt các chứng nhận quốc tế như FDA, HACCP CODEX, ISO 22000:2015 và ISO 9001:2015.

Ông Nguyễn Quang Duy, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc D&T GroupKhánh Hòa, trình bày báo cáo về tình hình hoạt động của công ty ẢNH: H.T

Song song với sản xuất kinh doanh, DTGROUP đặc biệt coi trọng hoạt động an sinh xã hội. Doanh nghiệp đã hỗ trợ nhiều chương trình thiện nguyện với tổng kinh phí năm 2024 khoảng 1,78 tỉ đồng và năm 2025 khoảng 3,02 tỉ đồng. Các hoạt động bao gồm xây dựng nhà tình nghĩa, hỗ trợ gia đình chính sách, tặng quà học sinh, hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi bão lũ tại Khánh Hòa và nhiều địa phương khác.

Với những nỗ lực đó, DTGROUP đã được ghi nhận qua nhiều giải thưởng uy tín như: Doanh nghiệp - doanh nhân điển hình tiên tiến 2024, Thương hiệu vàng Nông nghiệp Việt Nam 2024, Sao Vàng đất Việt 2024, Sao Đỏ Doanh nhân trẻ năm 2025… Đây vừa là niềm tự hào vừa là động lực để doanh nghiệp tiếp tục phát triển bền vững.

Tại buổi làm việc, Phó chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan đánh giá cao mô hình phát triển của DTGROUP cũng như định hướng nâng cao giá trị nông nghiệp biển. Ông ví von: "Hai sản phẩm đặc trưng của Khánh Hòa: rong nho và yến sào, là món quà của thiên nhiên trao tặng con người. Rong nho lớn lên trong làn nước mặn, tích tụ khoáng chất để thanh lọc cơ thể; còn yến sào được bồi đắp qua gió mạnh và thời gian để nuôi dưỡng sinh lực. Một thứ xanh mát cho thân, một thứ lặng lẽ cho lực, gặp nhau ở sự kiên nhẫn của thiên nhiên".

Phó chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan tham quan nhà máy sản xuất ẢNH: H.T

Phó chủ tịch Quốc hội cho rằng việc doanh nghiệp "nghĩ đến nông dân, nghĩ đến người lao động" là điều rất đáng trân trọng, nhất là trong bối cảnh thị trường có nhiều biến động. Ông ghi nhận hướng đi của DTGROUP trong việc chuyển từ tư duy sản xuất sang tư duy kinh tế, gia tăng giá trị sản phẩm và gắn kết với thương hiệu vùng miền.

Ông Lê Minh Hoan cũng khuyến khích doanh nghiệp tiếp tục đầu tư theo hướng bền vững, tham gia phát triển ngành kinh tế rong biển, lĩnh vực có tiềm năng lớn của Khánh Hòa và cả nước. "Khi doanh nghiệp phát triển bền vững, người dân được hưởng lợi, địa phương cũng có thêm nguồn lực để phát triển kinh tế - xã hội", ông nhấn mạnh.

Kết thúc buổi làm việc, lãnh đạo DTGROUP bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, định hướng của các cơ quan trung ương và địa phương để yên tâm đầu tư dài hạn, góp phần thúc đẩy nông nghiệp biển Khánh Hòa phát triển theo hướng hiện đại, giá trị gia tăng cao và gắn với cộng đồng.