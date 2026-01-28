Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Chính trị

Quốc hội đổi mới mạnh mẽ tư duy lập pháp

TTXVN
TTXVN
28/01/2026 04:00 GMT+7

Quốc hội tiếp tục đổi mới lề lối làm việc, đổi mới mạnh mẽ tư duy lập pháp theo hướng kiến tạo và dẫn dắt phát triển; tập trung hoàn thiện, đồng bộ thể chế để phát triển nhanh, bền vững đất nước.

Nhân dịp năm mới 2026 và chuẩn bị đón tết cổ truyền Bính Ngọ, sáng 27.1, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tới dâng hương tưởng nhớ Trưởng ban Thường trực Quốc hội Bùi Bằng Đoàn tại Khu lưu niệm (xã Ứng Thiên, TP.Hà Nội); thăm gia đình và thắp hương tưởng nhớ cố Tổng Bí thư Trường Chinh, cố Chủ tịch Quốc hội Lê Quang Đạo; thăm, chúc tết nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; thăm gia đình, thắp hương tưởng nhớ cố Bộ trưởng Bộ Công an Lê Minh Hương.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thành kính dâng hương tưởng nhớ và bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với cụ Bùi Bằng Đoàn - nhà trí thức lớn, người đại biểu tiêu biểu của nhân dân, Trưởng ban Thường trực Quốc hội đầu tiên của nước VNDCCH. Chủ tịch Quốc hội khẳng định các thế hệ đại biểu Quốc hội hôm nay nguyện noi theo chí lớn của cụ, không ngừng rèn luyện bản lĩnh, trí tuệ và đạo đức công vụ; góp phần xây dựng Quốc hội ngày càng dân chủ, pháp quyền, chuyên nghiệp, hiện đại; xứng đáng với niềm tin của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Cùng ngày, thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thắp nén hương thơm, tưởng nhớ cố Tổng Bí thư Trường Chinh và cố Chủ tịch Quốc hội Lê Quang Đạo. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn bày tỏ tri ân sâu sắc trước những đóng góp to lớn của cố Tổng Bí thư và cố Chủ tịch Quốc hội đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân ta.

Quốc hội 2026 đổi mới tư duy lập pháp hướng tới tương lai phát triển đất nước - Ảnh 1.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm, chúc tết nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh

Ảnh: TTXVN

Cũng trong ngày 27.1, thăm, chúc tết nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cảm ơn nguyên Tổng Bí thư và nguyên Chủ tịch Quốc hội đã luôn quan tâm, theo dõi, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết cho hoạt động của Quốc hội thời gian qua.

Chủ tịch Quốc hội cho biết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV đã thành công rất tốt đẹp. Kế thừa các nhiệm kỳ trước, Quốc hội khóa XV đã không ngừng nỗ lực đổi mới để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động và đáp ứng tốt hơn những yêu cầu từ thực tiễn và kỳ vọng của cử tri. Những nỗ lực đổi mới này giúp Quốc hội ngày càng chuyên nghiệp, phát huy dân chủ, tăng tính pháp quyền, tạo nền tảng vững chắc để đất nước bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Chủ tịch Quốc hội khẳng định trong thời gian tới, Quốc hội sẽ tiếp tục đổi mới tổ chức, hoạt động, chuyên nghiệp hóa và hiện đại hóa để đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu của thực tiễn; tiếp tục nỗ lực, cố gắng, đổi mới lề lối làm việc, đổi mới mạnh mẽ tư duy lập pháp theo hướng kiến tạo và dẫn dắt phát triển; tập trung hoàn thiện, đồng bộ thể chế để phát triển nhanh, bền vững đất nước.

Nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cảm ơn tình cảm, sự quan tâm sâu sắc của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Ủy ban Thường vụ Quốc hội; bày tỏ vui mừng trước những thành tựu toàn diện trên mọi mặt hoạt động của Quốc hội thời gian qua, đồng thời tin tưởng phát huy những kết quả đã đạt được, với tinh thần luôn đặt lợi ích của đất nước, của nhân dân lên trên hết và trước hết, trong giai đoạn phát triển mới của đất nước, Quốc hội sẽ tiếp tục đạt được những thành tựu mới, hoàn thành mọi nhiệm vụ mà Đảng và nhân dân giao cho.

Trong sáng 27.1, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã tới thăm gia đình và thắp hương tưởng nhớ, tri ân những đóng góp của cố Bộ trưởng Bộ Công an Lê Minh Hương.


