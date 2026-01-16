Nhiều bộ trưởng, thứ trưởng được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI

Sáng 16.1, Bộ VH-TT-DL tổ chức hội nghị lấy ý kiến cử tri tại Bộ VH-TT-DL để giới thiệu Thứ trưởng thường trực Bộ VH-TT-DL Lâm Thị Phương Thanh ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI. Tại hội nghị, 100% đại biểu đã biểu quyết đồng ý bằng hình thức giơ tay.

Thứ trưởng thường trực Bộ VH-TT-DL Lâm Thị Phương Thanh được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI ẢNH: BVHTTDL.GOV.VN

Bộ trưởng Bộ VH-TT-DL Nguyễn Văn Hùng cho biết, tại hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ VH-TT-DL, 100% ý kiến đã thống nhất giới thiệu bà Lâm Thị Phương Thanh ứng cử ĐBQH khóa XVI để giới thiệu ra hội nghị lấy ý kiến của cử tri nơi công tác.

Vẫn theo ông Hùng thì bà Lâm Thị Phương Thanh là cán bộ trưởng thành từ công tác Đoàn, được rèn luyện qua nhiều cương vị công tác quan trọng ở Trung ương và địa phương. Trong quá trình công tác, đồng chí luôn được đánh giá là cán bộ nữ có năng lực, bản lĩnh, tâm huyết, có nhiều sáng kiến và dấu ấn trong thực hiện nhiệm vụ. Dù bà Thanh mới về công tác tại Bộ VH-TT-DL, song ông Hùng đánh giá bà Lâm Thị Phương Thanh đã chủ động nắm bắt tình hình, công việc của bộ, thể hiện quyết tâm hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng khẳng định, việc giới thiệu bà Lâm Thị Phương Thanh được thực hiện đúng quy trình, bảo đảm các quy định của pháp luật.

Bà Lâm Thị Phương Thanh sinh năm 1967, quê tại tỉnh Ninh Bình; thạc sĩ luật, cử nhân lịch sử; là Ủy viên T.Ư Đảng khóa XII, XIII.

Bà từng kinh qua nhiều vị trí công tác như: Phó chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam; Ủy viên Ban thường vụ T.Ư Đoàn khóa VIII, Trưởng ban Thanh niên trường học, Phó chủ tịch thường trực T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam; Bí thư T.Ư Đoàn khóa IX và Thường trực Ban Bí thư T.Ư Đoàn khóa IX; Phó trưởng ban Tuyên giáo T.Ư; Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn… Từ tháng 7.2021, bà giữ chức Phó chánh văn phòng T.Ư Đảng và sau đó là Phó chánh văn phòng thường trực Văn phòng T.Ư Đảng.

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung, Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII, được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI ẢNH: GIA HÂN

Trước đó, chiều qua 15.11, Bộ Ngoại giao cũng tổ chức hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi công tác để giới thiệu Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI. Tại hội nghị, 100% cử tri đã biểu quyết nhất trí giới thiệu ông Lê Hoài Trung tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung sinh năm 1961, quê thành phố Huế, trình độ tiến sĩ luật; là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, XIII, Ủy viên Ban Bí thư khóa XIII, đại biểu Quốc hội khóa XV.

Ông Lê Hoài Trung là nhà ngoại giao chuyên nghiệp, có nhiều kinh nghiệm trong các lĩnh vực khác nhau của công tác đối ngoại song phương và đa phương, với thời gian công tác dài tại Bộ Ngoại giao trước khi được bổ nhiệm làm Trưởng ban Đối ngoại T.Ư Đảng.

Tới tháng 2.2025, ông Lê Hoài Trung được bổ nhiệm giữ chức Chánh văn phòng T.Ư Đảng. Đến tháng 8 năm nay, ông được giao quyền Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, sau đó được Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm làm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao từ 25.10.2025.

Bộ trưởng GD-ĐT Nguyễn Kim Sơn được giới thiệu ứng cử Quốc hội khóa XVI

Cùng ngày, Bộ GD-ĐT tổ chức hội nghị lấy ý kiến của cử tri nơi công tác đối với người dự kiến giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI là Bộ trưởng GD-ĐT Nguyễn Kim Sơn.

Bộ trưởng GD-ĐT Nguyễn Kim Sơn được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI ẢNH: GIA HÂN

Ông Nguyễn Kim Sơn sinh năm 1966, quê quán Hải Phòng, trình độ chuyên môn PGS-TS ngữ văn. Ông Nguyễn Kim Sơn công tác nhiều năm tại ĐHQGHN và giữ chức Giám đốc vào năm 2016 sau khi ông Phùng Xuân Nhạ được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Bộ GD-ĐT.

Tại Đại hội XIII của Đảng vào 2021, ông Nguyễn Kim Sơn được bầu là Ủy viên T.Ư Đảng khóa XIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026, sau đó được bổ nhiệm làm Bộ trưởng GD-ĐT vào tháng 4.2021.

Tại Bộ Nội vụ, 100% cử tri cũng thống nhất giới thiệu Bộ trưởng Nội vụ Đỗ Thanh Bình ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI tại hội nghị diễn ra cùng ngày 15.1.

Bộ trưởng Nội vụ Đỗ Thanh Bình được giới thiệu ứng cử Quốc hội khóa XVI ẢNH: GIA HÂN

Bộ trưởng Nội vụ Đỗ Thanh Bình sinh năm 1967, quê tỉnh Cà Mau, trình độ thạc sĩ kinh tế, cử nhân kinh tế chính trị; là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII; đại biểu Quốc hội khóa XV. Ông từng kinh qua nhiều vị trí tại Kiên Giang (nay là An Giang), như Bí thư Huyện đoàn, Chủ tịch UBND huyện, Bí thư Huyện ủy Vĩnh Thuận; Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, Phó chủ tịch UBND tỉnh, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy.

Đầu năm 2025, ông được Bộ Chính trị chỉ định làm Bí thư Thành ủy Cần Thơ, 9 tháng sau được Thủ tướng bổ nhiệm Thứ trưởng Thường trực Bộ Nội vụ. Ông đảm nhiệm chức Bộ trưởng Nội vụ từ tháng 10.2025.

Cũng trong ngày 15.1, cử tri tại Bộ Công Thương nhất trí 100% giới thiệu ông Lê Mạnh Hùng, Quyền Bộ trưởng, ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV.

Quyền Bộ trưởng Bộ Công thương Lê Mạnh Hùng được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI ẢNH: BCT

Ông Lê Mạnh Hùng sinh năm 1973, quê tỉnh Hưng Yên; là kỹ sư công nghệ tổng hợp hóa dầu và hữu cơ, là tiến sĩ chuyên ngành hóa dầu và xúc tác hữu cơ, Đại học Bách khoa Hà Nội; đại biểu Quốc hội khóa XV.

Từ năm 2000, ông Hùng làm kỹ sư công nghệ tại Công ty liên doanh Nhà máy lọc dầu Việt Nga; Tổng công ty Dung dịch khoan và hóa phẩm dầu khí (DMC); Tổng công ty Dầu khí Việt Nam. Sau khi trải qua nhiều đơn vị trong ngành dầu khí, từ năm 2013 - 2019, ông Hùng được bổ nhiệm làm Phó tổng giám đốc Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam (PVN). Sau đó, ông được bổ nhiệm Tổng giám đốc PVN từ tháng 6.2019 cho đến khi được bổ nhiệm Chủ tịch HĐTV PVN vào tháng 12.2023.

Trong những ngày trước đó, nhiều lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các cơ quan Trung ương, địa phương được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, như đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Quốc phòng; đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Công an; Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết; Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc; Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang; Phó trưởng ban thường trực Ban Nội chính Trung ương Lê Minh Trí; Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Sỹ Thanh…