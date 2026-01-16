Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Giới thiệu Bí thư Ninh Bình Đặng Xuân Phong ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI

Minh Hải
Minh Hải
16/01/2026 10:47 GMT+7

Cử tri nơi công tác đã giới thiệu ông Đặng Xuân Phong, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Bình, ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Ngày 16.1, thông tin từ Văn phòng Tỉnh ủy Ninh Bình cho biết, cơ quan này vừa tổ chức hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi công tác để giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND tỉnh Ninh Bình nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Ông Đặng Xuân Phong, Bí thư Ninh Bình được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội - Ảnh 1.

Ông Đặng Xuân Phong, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Bình

ẢNH: ĐỨC LAM

Kết quả, cử tri nơi công tác sau khi xem xét về các tiêu chuẩn, điều kiện từng cá nhân đã thống nhất giới thiệu 3 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, gồm: ông Đặng Xuân Phong, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Bình; ông Mai Văn Tuất, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Bình; ông Lê Văn Thế, Tỉnh ủy viên, Phó chánh Văn phòng Tỉnh ủy Ninh Bình.

Ông Đặng Xuân Phong sinh năm 1972, quê tại xã Tiên Lữ (Phú Thọ), có trình độ tiến sĩ kinh tế; cử nhân quản trị kinh doanh công nghiệp; cử nhân xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước.

Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Ninh Bình lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 (diễn ra ngày 1.10.2025), ông Đặng Xuân Phong (Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ) đã được Bộ Chính trị điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Trước khi giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình, ông Đặng Xuân Phong từng kinh qua các chức vụ, như: Phó chủ tịch UBND TP.Lào Cai cũ (từ tháng 6.2008 - tháng 5.2010); Phó giám đốc rồi Giám đốc Sở KH-ĐT Lào Cai (từ 6.2010 - tháng 1.2014); Bí thư H.Bắc Hà cũ (từ tháng 6.2014 - tháng 8.2015); Phó chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai (từ tháng 8.2015 - tháng 9.2015); Phó bí thư Tỉnh ủy rồi Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai (từ tháng 9.2015 - tháng 6.2016); Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lào Cai (từ tháng 11.2020).

Từ tháng 1.2021 - tháng 1.2025, ông Đặng Xuân Phong là Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lào Cai; từ tháng 1.2025 đến 30.6.2025, là Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Phúc.

Ngày 1.7.2025, khi thực hiện sáp nhập tỉnh, ông Đặng Xuân Phong được Bộ Chính trị điều động, chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ. Đến tháng 10.2025, ông giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình.

Khám phá thêm chủ đề

tỉnh Ninh Bình Đặng Xuân Phong Đại biểu quốc hội
