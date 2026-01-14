Giới thiệu Bí thư Quảng Ninh Quản Minh Cường ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI

Văn phòng Tỉnh ủy Quảng Ninh vừa tổ chức hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi công tác đối với những người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Ông Quản Minh Cường, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh, được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI ẢNH: N.T

Tại hội nghị, cử tri được phổ biến đầy đủ về tiêu chuẩn, điều kiện của đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND tỉnh theo quy định của pháp luật, đồng thời nghe giới thiệu tiểu sử tóm tắt của 4 nhân sự được giới thiệu ứng cử. Trong đó, ông Quản Minh Cường, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ninh, được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

3 nhân sự được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Quảng Ninh khóa XV gồm: bà Trịnh Thị Minh Thanh, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Vũ Quyết Tiến, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ninh; ông Trần Văn Hưng, Phó chánh Văn phòng Tỉnh ủy.

Cử tri nơi công tác đã thảo luận, nhận xét thẳng thắn, khách quan đối với từng nhân sự được giới thiệu. Các ý kiến đánh giá cho rằng đây đều là những cán bộ tiêu biểu về phẩm chất đạo đức, bản lĩnh chính trị, có trình độ chuyên môn cao; lối sống gương mẫu, trong sáng; có tư duy đổi mới, tầm nhìn chiến lược và phương pháp làm việc khoa học.

Những người được giới thiệu ứng cử cũng được ghi nhận có năng lực cụ thể hóa, tổ chức thực hiện hiệu quả chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; có tinh thần trách nhiệm cao, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm và có uy tín trước cử tri, nhân dân.

Trên tinh thần dân chủ, công khai và thống nhất cao, 100% cử tri Văn phòng Tỉnh ủy Quảng Ninh đã biểu quyết đồng ý giới thiệu những cán bộ trên ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND tỉnh Quảng Ninh khóa XV, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Ông Quản Minh Cường (56 tuổi, quê Hưng Yên) có trình độ cao cấp lý luận chính trị, tiến sĩ luật, cử nhân cảnh sát. Trước khi giữ cương vị Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh, ông từng công tác tại Bộ Công an; giữ chức Phó trưởng ban Tổ chức Trung ương; Phó bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai và Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng.