Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Giới thiệu Bí thư Quảng Ninh Quản Minh Cường ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI

Lã Nghĩa Hiếu
Lã Nghĩa Hiếu
14/01/2026 11:32 GMT+7

Cử tri Văn phòng Tỉnh ủy Quảng Ninh đã thống nhất cao, giới thiệu ông Quản Minh Cường, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh, ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, cùng 3 nhân sự ứng cử HĐND tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Văn phòng Tỉnh ủy Quảng Ninh vừa tổ chức hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi công tác đối với những người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Quảng Ninh giới thiệu ông Quản Minh Cường ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI- Ảnh 1.

Ông Quản Minh Cường, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh, được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI

ẢNH: N.T

Tại hội nghị, cử tri được phổ biến đầy đủ về tiêu chuẩn, điều kiện của đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND tỉnh theo quy định của pháp luật, đồng thời nghe giới thiệu tiểu sử tóm tắt của 4 nhân sự được giới thiệu ứng cử. Trong đó, ông Quản Minh Cường, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ninh, được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

3 nhân sự được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Quảng Ninh khóa XV gồm: bà Trịnh Thị Minh Thanh, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Vũ Quyết Tiến, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ninh; ông Trần Văn Hưng, Phó chánh Văn phòng Tỉnh ủy.

Cử tri nơi công tác đã thảo luận, nhận xét thẳng thắn, khách quan đối với từng nhân sự được giới thiệu. Các ý kiến đánh giá cho rằng đây đều là những cán bộ tiêu biểu về phẩm chất đạo đức, bản lĩnh chính trị, có trình độ chuyên môn cao; lối sống gương mẫu, trong sáng; có tư duy đổi mới, tầm nhìn chiến lược và phương pháp làm việc khoa học. 

Những người được giới thiệu ứng cử cũng được ghi nhận có năng lực cụ thể hóa, tổ chức thực hiện hiệu quả chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; có tinh thần trách nhiệm cao, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm và có uy tín trước cử tri, nhân dân.

Trên tinh thần dân chủ, công khai và thống nhất cao, 100% cử tri Văn phòng Tỉnh ủy Quảng Ninh đã biểu quyết đồng ý giới thiệu những cán bộ trên ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND tỉnh Quảng Ninh khóa XV, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Ông Quản Minh Cường (56 tuổi, quê Hưng Yên) có trình độ cao cấp lý luận chính trị, tiến sĩ luật, cử nhân cảnh sát. Trước khi giữ cương vị Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh, ông từng công tác tại Bộ Công an; giữ chức Phó trưởng ban Tổ chức Trung ương; Phó bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai và Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng.

Tin liên quan

Một doanh nhân trẻ được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI

Một doanh nhân trẻ được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI

Người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI là anh Dương Long Thành, Phó chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam khóa VII, khóa VIII; Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Tây Ninh; Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Thắng Lợi.

Khám phá thêm chủ đề

Tỉnh ủy Quảng Ninh Đại biểu quốc hội đại biểu quốc hội khóa XVI
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận