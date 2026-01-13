Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giới trẻ

Một doanh nhân trẻ được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI

Vũ Thơ
Vũ Thơ
13/01/2026 20:28 GMT+7

Người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI là anh Dương Long Thành, Phó chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam khóa VII, khóa VIII; Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Tây Ninh; Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Thắng Lợi.

Ngày 13.1, Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam tổ chức Hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi công tác đối với người dự kiến giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến tại các điểm cầu: Hà Nội, TP.HCM và Tây Ninh.

Anh Đặng Hồng Anh, Ủy viên Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, các cử tri đã nghe quán triệt mục đích, yêu cầu, tiêu chuẩn đại biểu; giới thiệu danh sách người dự kiến ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI là anh Dương Long Thành, Ủy viên Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh nhiệm kỳ 2021 - 2026, Phó chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam khóa VII, khóa VIII; Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Tây Ninh; Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Thắng Lợi.

Một doanh nhân trẻ được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội - Ảnh 1.

Anh Dương Long Thành

ẢNH: BTC

Sau khi nghe tiểu sử tóm tắt của nhân sự ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, nhiều cử tri phát biểu, khẳng định nhân sự dự kiến ứng cử có phẩm chất chính trị vững vàng, có năng lực trong công tác, đảm bảo năng lực, trình độ đáp ứng yêu cầu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Kết thúc hội nghị, 105/105 cử tri (100% số cử tri dự được triệu tập) đã biểu quyết nhất trí giới thiệu anh Dương Long Thành tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Một doanh nhân trẻ được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội - Ảnh 2.

Hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi công tác được tổ chức trực tiếp và trực tuyến

ẢNH: BTC

Anh Dương Long Thành sinh ngày 20.10.1984, quê quán xã Tiến Thắng, TP.Hà Nội, dân tộc Kinh. Hiện anh thường trú và cư trú tại TP.HCM. Anh có trình độ đại học công nghệ thông tin.

Nghề nghiệp hiện nay của anh Dương Long Thành là quản lý doanh nghiệp; chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Tập đoàn Bất động sản Thắng Lợi, trụ sở tại TP.HCM.

