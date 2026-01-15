Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Giới thiệu Bộ trưởng GD-ĐT Nguyễn Kim Sơn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI

Tuệ Nguyễn
Tuệ Nguyễn
15/01/2026 20:48 GMT+7

Ngày 15.1, Bộ GD-ĐT tổ chức hội nghị lấy ý kiến của cử tri nơi công tác đối với người dự kiến giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI là Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Kim Sơn.

Theo thông cáo báo chí của Bộ GD-ĐT, tại hội nghị, 100% cử tri biểu quyết nhất trí giới thiệu ông Nguyễn Kim Sơn tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Ý kiến cử tri nhất trí khẳng định, ông Nguyễn Kim Sơn có lý lịch trong sạch, rõ ràng; lập trường kiên định, vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân; phẩm chất đạo đức trong sáng, lối sống trung thực, khiêm tốn, giản dị; tác phong gần gũi, dân chủ, công bằng, thẳng thắn, chính trực, liêm chính.

Giới thiệu Bộ trưởng GD-ĐT Nguyễn Kim Sơn ứng cử đại biểu Quốc hội - Ảnh 1.

Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI

ẢNH: MOET

Trên cương vị là đại biểu Quốc hội khóa XV, ông Nguyễn Kim Sơn đã tích cực tham gia nghiên cứu các dự án luật, nghị quyết đã được thông qua tại nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV; tích cực thảo luận, đóng góp ý kiến vào các dự án luật, nghị quyết, các vấn đề quan trọng của đất nước nói chung và lĩnh vực GD-ĐT nói riêng; thực hiện tốt vai trò người đại biểu nhân dân.

Trên cương vị Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Ban Cán sự đảng và Bí thư Đảng ủy Bộ GD-ĐT, ông Nguyễn Kim Sơn đã cùng tập thể Ban Cán sự đảng, Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ GD-ĐT thực hiện đầy đủ trách nhiệm theo phân công của Bộ Chính trị, Ban Bí thư; chủ động tham mưu, đề xuất và tổ chức triển khai các nghị quyết, kết luận của Đảng; tham gia đầy đủ các kỳ họp, chấp hành nghiêm kỷ luật phát ngôn, bảo mật thông tin; kịp thời quán triệt, chỉ đạo triển khai nghị quyết T.Ư trong toàn ngành giáo dục theo đúng quy định.

Trên cương vị Bộ trưởng Bộ GD-ĐT, ông đã lãnh đạo, chỉ đạo ngành giáo dục đạt nhiều kết quả quan trọng, có ý nghĩa chiến lược. Công tác hoàn thiện thể chế được đẩy mạnh với nhiều luật, nghị quyết quan trọng được Quốc hội thông qua, trong đó năm 2025 lần đầu tiên có 4 luật về giáo dục có hiệu lực đồng thời... 

"Ý kiến cử tri nhất trí cho rằng, ông Nguyễn Kim Sơn đáp ứng đủ các tiêu chuẩn trở thành đại biểu Quốc hội theo quy định của pháp luật; việc Bộ trưởng Bộ GD-ĐT tham gia và trở thành đại biểu Quốc hội là một điều hết sức đúng đắn và cần thiết. 

Với tư cách là một đại biểu Quốc hội, thông qua các hoạt động của Quốc hội, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT có điều kiện lắng nghe, chia sẻ các ý kiến, đề xuất của các đại biểu Quốc hội, nguyện vọng chính đáng của cử tri cả nước", thông cáo nêu.

Phát biểu trước cử tri cơ quan Bộ GD-ĐT, ông Nguyễn Kim Sơn bày tỏ cảm ơn sự tin tưởng, ủng hộ của các lãnh đạo, cử tri cơ quan trong quá trình tham gia đại biểu Quốc hội khóa XV và đã giới thiệu ông tiếp tục ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI. Ông Nguyễn Kim Sơn khẳng định đây là niềm vinh dự của cá nhân, là trách nhiệm chính trị trước Đảng, Nhà nước và cử tri cả nước.

Trong thời gian tới, nếu tiếp tục được cử tri tín nhiệm và Đảng giao phó, ông Nguyễn Kim Sơn nêu rõ sẵn sàng đảm nhiệm vai trò đại biểu Quốc hội, tiếp tục đóng góp cho sự phát triển đột phá, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo.

Tin liên quan

Hội nghị mở rộng giới thiệu đại tướng Phan Văn Giang ứng cử ĐBQH khóa XVI

Hội nghị mở rộng giới thiệu đại tướng Phan Văn Giang ứng cử ĐBQH khóa XVI

Chiều 14.1, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị lãnh đạo, chỉ huy mở rộng giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XVI đối với đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; đại tướng Nguyễn Tân Cương, Tổng tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng và thượng tướng Lê Đức Thái, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

Giới thiệu Bí thư Quảng Ninh Quản Minh Cường ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI

Giới thiệu đại tướng Lương Tam Quang ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI

Khám phá thêm chủ đề

Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn Bộ GD-ĐT Ứng cử Đại biểu quốc hội
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận