Giới thiệu Bộ trưởng GD-ĐT Nguyễn Kim Sơn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI

Theo thông cáo báo chí của Bộ GD-ĐT, tại hội nghị, 100% cử tri biểu quyết nhất trí giới thiệu ông Nguyễn Kim Sơn tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Ý kiến cử tri nhất trí khẳng định, ông Nguyễn Kim Sơn có lý lịch trong sạch, rõ ràng; lập trường kiên định, vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân; phẩm chất đạo đức trong sáng, lối sống trung thực, khiêm tốn, giản dị; tác phong gần gũi, dân chủ, công bằng, thẳng thắn, chính trực, liêm chính.

Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI ẢNH: MOET

Trên cương vị là đại biểu Quốc hội khóa XV, ông Nguyễn Kim Sơn đã tích cực tham gia nghiên cứu các dự án luật, nghị quyết đã được thông qua tại nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV; tích cực thảo luận, đóng góp ý kiến vào các dự án luật, nghị quyết, các vấn đề quan trọng của đất nước nói chung và lĩnh vực GD-ĐT nói riêng; thực hiện tốt vai trò người đại biểu nhân dân.

Trên cương vị Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Ban Cán sự đảng và Bí thư Đảng ủy Bộ GD-ĐT, ông Nguyễn Kim Sơn đã cùng tập thể Ban Cán sự đảng, Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ GD-ĐT thực hiện đầy đủ trách nhiệm theo phân công của Bộ Chính trị, Ban Bí thư; chủ động tham mưu, đề xuất và tổ chức triển khai các nghị quyết, kết luận của Đảng; tham gia đầy đủ các kỳ họp, chấp hành nghiêm kỷ luật phát ngôn, bảo mật thông tin; kịp thời quán triệt, chỉ đạo triển khai nghị quyết T.Ư trong toàn ngành giáo dục theo đúng quy định.

Trên cương vị Bộ trưởng Bộ GD-ĐT, ông đã lãnh đạo, chỉ đạo ngành giáo dục đạt nhiều kết quả quan trọng, có ý nghĩa chiến lược. Công tác hoàn thiện thể chế được đẩy mạnh với nhiều luật, nghị quyết quan trọng được Quốc hội thông qua, trong đó năm 2025 lần đầu tiên có 4 luật về giáo dục có hiệu lực đồng thời...

"Ý kiến cử tri nhất trí cho rằng, ông Nguyễn Kim Sơn đáp ứng đủ các tiêu chuẩn trở thành đại biểu Quốc hội theo quy định của pháp luật; việc Bộ trưởng Bộ GD-ĐT tham gia và trở thành đại biểu Quốc hội là một điều hết sức đúng đắn và cần thiết.

Với tư cách là một đại biểu Quốc hội, thông qua các hoạt động của Quốc hội, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT có điều kiện lắng nghe, chia sẻ các ý kiến, đề xuất của các đại biểu Quốc hội, nguyện vọng chính đáng của cử tri cả nước", thông cáo nêu.

Phát biểu trước cử tri cơ quan Bộ GD-ĐT, ông Nguyễn Kim Sơn bày tỏ cảm ơn sự tin tưởng, ủng hộ của các lãnh đạo, cử tri cơ quan trong quá trình tham gia đại biểu Quốc hội khóa XV và đã giới thiệu ông tiếp tục ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI. Ông Nguyễn Kim Sơn khẳng định đây là niềm vinh dự của cá nhân, là trách nhiệm chính trị trước Đảng, Nhà nước và cử tri cả nước.

Trong thời gian tới, nếu tiếp tục được cử tri tín nhiệm và Đảng giao phó, ông Nguyễn Kim Sơn nêu rõ sẵn sàng đảm nhiệm vai trò đại biểu Quốc hội, tiếp tục đóng góp cho sự phát triển đột phá, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo.