Thời sự Quốc phòng

Hội nghị mở rộng giới thiệu đại tướng Phan Văn Giang ứng cử ĐBQH khóa XVI

Đình Huy
Đình Huy
14/01/2026 19:05 GMT+7

Chiều 14.1, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị lãnh đạo, chỉ huy mở rộng giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XVI đối với đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; đại tướng Nguyễn Tân Cương, Tổng tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng và thượng tướng Lê Đức Thái, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

Theo Bộ Quốc phòng, tại hội nghị, 100% đại biểu đã biểu quyết nhất trí giới thiệu đại tướng Phan Văn Giang, đại tướng Nguyễn Tân Cương và thượng tướng Lê Đức Thái ứng cử ĐBQH khóa XVI.

Đại tướng Phan Văn Giang được giới thiệu ứng cử ĐBQH khóa XVI tại Bộ Quốc phòng - Ảnh 1.

Các đại biểu biểu quyết nhất trí giới thiệu nhân sự ứng cử ĐBQH khóa XVI

ẢNH: BQP

Các ý kiến phát biểu tại hội nghị đều biểu thị sự đồng thuận và khẳng định: đại tướng Phan Văn Giang có lý lịch trong sạch, rõ ràng; có quan điểm chính trị đúng đắn, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc, chủ nghĩa xã hội; tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân.

Ông có phẩm chất đạo đức trong sáng, lối sống trung thực, khiêm tốn, giản dị; tác phong công tác dân chủ, công bằng, thẳng thắn, chính trực, liêm chính, nói đi đôi với làm, không cơ hội, vụ lợi; luôn tôn trọng, lắng nghe ý kiến tập thể; gần gũi và rất quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, chiến sĩ và hậu phương quân đội; luôn xây dựng và tăng cường mối đoàn kết nội bộ, giải quyết tốt mối quan hệ công tác với các ban, bộ, ngành T.Ư, địa phương và quốc tế, có uy tín cao đối với Đảng, Nhà nước, nhân dân và toàn quân.

Đại tướng Phan Văn Giang có sức khỏe tốt, tư duy nhạy bén, tầm nhìn chiến lược, kiến thức toàn diện; đặc biệt tư duy sâu về quân sự, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc; có lý luận và kinh nghiệm thực tiễn phong phú trong công tác quản lý, chỉ huy, điều hành quân đội. 

Đại tướng Nguyễn Tân Cương trưởng thành trong thực tiễn chiến đấu, học tập và công tác. Ông được Đảng, Nhà nước, quân đội giao đảm nhiệm nhiều cương vị quan trọng. Quá trình công tác, ông Nguyễn Tân Cương luôn có bản lĩnh chính trị kiên định, trung thành tuyệt đối với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân; phẩm chất đạo đức tốt, lối sống giản dị, trong sáng; chấp hành nghiêm pháp luật của Nhà nước, các quy định của quân đội và địa phương nơi cư trú; kiên quyết đấu tranh với các biểu hiện tham nhũng, lãng phí, quan liêu, hách dịch, cửa quyền và các hành vi vi phạm pháp luật.

Thượng tướng Lê Đức Thái phẩm chất đạo đức trong sáng, lối sống trung thực, khiêm tốn, giản dị; luôn phát huy tốt tính tiên phong, gương mẫu của người cán bộ, đảng viên; luôn giữ gìn tinh thần đoàn kết, thống nhất; kiên quyết với những biểu hiện chia rẽ, bè phái, cục bộ, lợi ích nhóm và các biểu hiện suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống.

