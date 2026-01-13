Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự Quốc phòng

Xây dựng Khu KT-QP vịnh Bắc bộ gắn với bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới

Đình Huy
Đình Huy
13/01/2026 15:07 GMT+7

Ngày 13.1, Bộ Quốc phòng tổ chức hội nghị thủ trưởng Bộ Quốc phòng làm việc với Quân khu 3 về triển khai Đề án xây dựng Khu kinh tế - quốc phòng (KT-QP) vịnh Bắc bộ đến năm 2030 và những năm tiếp theo. Thượng tướng Vũ Hải Sản, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, chủ trì hội nghị.

Theo Bộ Quốc phòng, báo cáo tại hội nghị cho thấy, Đề án xây dựng Khu KT-QP vịnh Bắc bộ nhằm xây dựng khu vực phát triển kinh tế biển gắn với củng cố, tăng cường quốc phòng, an ninh; khai thác hiệu quả tiềm năng, thế mạnh của vùng biển, đảo vịnh Bắc bộ. Qua đó, ổn định dân cư trên các đảo, hình thành và phát triển các trung tâm hậu cần nghề cá, cảng cá, cảng biển, khu neo đậu tránh trú bão, tìm kiếm cứu nạn.

Xây dựng Khu KT-QP vịnh Bắc bộ gắn với bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới - Ảnh 1.

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì hội nghị

ẢNH: BQP

Đồng thời, tập trung đầu tư kết cấu hạ tầng tại các đảo có dân cư sinh sống, bảo đảm thế trận quốc phòng, an ninh liên hoàn, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Sau khi đề án được Bộ Quốc phòng phê duyệt, Quân khu 3 đã ban hành các chỉ thị, giao nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan, đơn vị; thành lập ban chỉ đạo, tổ giúp việc triển khai thực hiện đề án; giao Đoàn KT-QP 327 làm chủ đầu tư, trực tiếp triển khai thực hiện nhiệm vụ. Quân khu 3 đã chọn đơn vị tư vấn, phối hợp với Quân khu 4 và các địa phương liên quan tổ chức khảo sát, lập hồ sơ trình Bộ Quốc phòng thẩm định, phê duyệt.

Theo kế hoạch, giai đoạn 1, đề án tập trung hỗ trợ ổn định dân cư, phát triển sản xuất trên các đảo; đầu tư xây dựng các công trình giao thông; cải tạo, nạo vét khu neo đậu tàu thuyền, bến cảng; các công trình điện, nước sinh hoạt, xử lý rác thải cùng các công trình hạ tầng y tế, giáo dục, văn hóa - thể thao; xây dựng doanh trại cho các đội sản xuất và xây dựng cơ sở chính trị.

Giai đoạn tiếp theo là đầu tư các công trình chuyển tiếp, phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội gắn với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Tại hội nghị, thượng tướng Vũ Hải Sản yêu cầu Quân khu 3 khẩn trương xây dựng kế hoạch triển khai đề án; tổ chức công bố việc mở mới và xây dựng Khu KT-QP vịnh Bắc bộ, bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ với các địa phương, sở, ngành liên quan.

Căn cứ thứ tự ưu tiên, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương rà soát, đề xuất chủ trương đầu tư các công trình, dự án; xây dựng phương án tổ chức thi công, bảo đảm an toàn; kịp thời báo cáo Bộ Quốc phòng những vấn đề phát sinh.

vịnh Bắc Bộ Bộ Quốc phòng Thượng tướng Vũ Hải Sản kinh tế quốc phòng
