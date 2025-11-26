Đại tướng Phan Văn Giang: Xây dựng đặc khu Thổ Châu thành điểm tựa chiến lược

Chiều 26.11, tại Hà Nội, đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, chủ trì hội nghị làm việc về các dự án, công trình trọng điểm.

Đại tướng Phan Văn Giang phát biểu ẢNH: BỘ QUỐC PHÒNG

Tại hội nghị, các đại biểu đã quán triệt nội dung ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm trong chuyến thăm, làm việc tại một số đơn vị quân đội và địa phương trên địa bàn tỉnh Cà Mau, An Giang. Theo đó, Tổng Bí thư Tô Lâm đã chỉ đạo triển khai đầu tư xây dựng các dự án, công trình trọng điểm phục vụ quốc phòng, an ninh, kinh tế - xã hội tại khu vực cực tây nam của đất nước.

Phát biểu kết luận hội nghị, đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh, quần đảo Thổ Chu có vị trí đặc biệt quan trọng về quốc phòng, an ninh.

Để mỗi người dân, mỗi cán bộ, chiến sĩ trên đảo được hưởng trọn vẹn quyền phát triển như bất kỳ người Việt Nam nào trên đất liền, Bộ Quốc phòng tiếp tục củng cố thế trận phòng thủ biển, đảo; xây dựng đặc khu Thổ Châu thành điểm tựa chiến lược trong hệ thống phòng thủ tây nam.

Cạnh đó, đẩy nhanh tiến độ xây dựng các khu dân cư ổn định; nâng cấp đường vòng đảo và các công trình giao thông; hoàn thiện dự án nguồn nước; nghiên cứu khả thi nguồn cung điện, viễn thông; nâng cấp bệnh xá quân dân y, nhà máy xử lý rác, hệ thống điện gió phục vụ dân sinh và phát triển du lịch.

Bộ trưởng Phan Văn Giang cho rằng, việc triển khai đầu tư xây dựng các dự án, công trình trọng điểm trên quần đảo Thổ Chu là bước cụ thể hóa chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Đồng thời khẳng định đây là các công trình quan trọng nhằm củng cố quốc phòng, an ninh và bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc. Đồng thời, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế vùng, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh An Giang và vùng Tây Nam bộ.