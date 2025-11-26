Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự Quốc phòng

Việt Nam - Philippines tăng cường hợp tác quân y

Đình Huy
Đình Huy
26/11/2025 18:48 GMT+7

Ngày 26.11, tại trụ sở Bộ Quốc phòng diễn ra Đối thoại Chính sách quốc phòng Việt Nam - Philippines lần thứ 7. Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng và ông Irineo C.Espino, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Philippines đồng chủ trì.

Tại buổi đối thoại, thượng tướng Hoàng Xuân Chiến đánh giá cao kết quả hợp tác toàn diện và thực chất giữa các cơ quan, đơn vị Bộ Quốc phòng 2 nước, nổi bật là trao đổi đoàn các cấp, nhất là đoàn cấp cao được tăng cường; duy trì hiệu quả các cơ chế đối thoại, tham vấn; hợp tác đào tạo, chia sẻ chuyên môn; công nghiệp quốc phòng; quân y...

Việt Nam - Philippines tăng cường hợp tác quân y- Ảnh 1.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến phát biểu

ẢNH: NGUYÊN QUANG

Về phương hướng hợp tác trong thời gian tới, thượng tướng Hoàng Xuân Chiến đề nghị hai bên tiếp tục tăng cường hợp tác tin cậy, toàn diện, thực chất. 

Trong đó, trọng tâm là các nội dung: tăng cường trao đổi đoàn, gặp gỡ, tiếp xúc các cấp; phát huy hiệu quả các cơ chế hợp tác hiện có; thúc đẩy hợp tác, giao lưu giữa các lực lượng Hải quân, Không quân, Cảnh sát biển/Lực lượng Bảo vệ bờ biển nhân dịp hai nước kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Philippines (1976 - 2026).

Cùng đó, thông qua duy trì các kênh hợp tác thường xuyên để cập nhật tình hình, kịp thời phối hợp xử lý hiệu quả các vụ việc phát sinh trên biển, xử lý nhân đạo với các ngư dân vi phạm vùng biển của nhau; duy trì hiệu quả hợp tác đào tạo nguồn nhân lực; nghiên cứu khả năng mở rộng hợp tác ở một số lĩnh vực tiềm năng mà hai bên có thế mạnh và nhu cầu, như công nghiệp quốc phòng, hậu cần, quân y, an ninh biển, hợp tác cứu hộ - cứu nạn, an ninh mạng...

Việt Nam - Philippines tăng cường hợp tác quân y- Ảnh 2.

Ông Irineo C.Espino tại đối thoại

ẢNH: NGUYÊN QUANG

Về phần mình, ông Irineo C.Espino nhấn mạnh, những năm qua hai nước đã hợp tác chặt chẽ, trong đó thúc đẩy hợp tác quốc phòng.

Tiến tới kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao hai nước vào năm tới (1976 - 2026), ông Irineo C.Espino mong muốn được thúc đẩy hợp tác hơn nữa với Việt Nam.

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Philippines cho rằng, đối thoại lần này tái khẳng định tầm nhìn chung đối với hòa bình, an ninh, ổn định, phát triển ở khu vực cũng như hiện thực hóa tầm nhìn chung về hợp tác quốc phòng giữa hai bên.

Tại đối thoại, hai bên đã cùng nhau trao đổi về tình hình thế giới, khu vực và những vấn đề cùng quan tâm. Về vấn đề Biển Đông, hai bên nhấn mạnh, là hai quốc gia có lợi ích chiến lược từ việc duy trì hòa bình, an ninh, an toàn hàng hải, hàng không ở Biển Đông, mong muốn tiếp tục phối hợp thúc đẩy lập trường của ASEAN là giải quyết mọi vấn đề bất đồng trên Biển Đông bằng biện pháp hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước của Liên Hiệp Quốc về luật Biển năm 1982.

Việt Nam - Philippines tăng cường hợp tác quân y- Ảnh 3.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến và ông Irineo C.Espino ký kết biên bản đối thoại

ẢNH: NGUYÊN QUANG

Kết thúc đối thoại, thượng tướng Hoàng Xuân Chiến và ông Irineo C.Espino ký kết biên bản đối thoại và chứng kiến ký kết điều khoản tham chiếu (TOR) về tăng cường hợp tác trong lĩnh vực quân y.

