Giới thiệu đại tướng Phan Văn Giang ứng cử ĐBQH khóa XVI

Theo Bộ Quốc phòng, tại hội nghị, 100% cử tri đã biểu quyết nhất trí giới thiệu đại tướng Phan Văn Giang tham gia ứng cử ĐBQH khóa XVI.

Đại tướng Phan Văn Giang được giới thiệu ứng cử ĐBQH khóa XVI ẢNH: BQP

Các ý kiến phát biểu tại hội nghị đều biểu thị sự đồng thuận và nhất trí khẳng định, đại tướng Phan Văn Giang có lý lịch trong sạch, rõ ràng; lập trường tư tưởng chính trị kiên định, vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân; phẩm chất đạo đức trong sáng, lối sống trung thực, khiêm tốn, giản dị; tác phong công tác dân chủ, công bằng, thẳng thắn, chính trực, liêm chính, nói đi đôi với làm, không cơ hội, vụ lợi.

Ông luôn tôn trọng, lắng nghe ý kiến tập thể; gần gũi, quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, chiến sĩ và hậu phương quân đội; luôn xây dựng và tăng cường mối đoàn kết nội bộ, giải quyết tốt mối quan hệ công tác với các ban, bộ, ngành T.Ư và địa phương, có uy tín cao đối với Đảng, Nhà nước, nhân dân và toàn quân.

Đại tướng Phan Văn Giang có sức khỏe tốt, tư duy nhạy bén, tầm nhìn chiến lược, kiến thức toàn diện về quân sự, quốc phòng, văn hóa, xã hội; có lý luận và kinh nghiệm thực tiễn phong phú trong công tác quản lý, chỉ huy, điều hành quân đội.

Ông là cán bộ được đào tạo cơ bản, trưởng thành trong thực tiễn chiến đấu, học tập và công tác; được Đảng, Nhà nước, quân đội giao đảm nhiệm nhiều cương vị quan trọng, trên các cương vị công tác luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, có nhiều đóng góp quan trọng trong sự nghiệp xây dựng quân đội, củng cố quốc phòng - an ninh và bảo vệ Tổ quốc.

Trên cương vị là Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy T.Ư, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, đại tướng Phan Văn Giang chủ động đề xuất với Ban Thường vụ Quân ủy T.Ư, Quân ủy T.Ư triển khai thực hiện các nghị quyết, kết luận, đề án, luật về quân sự, quốc phòng bảo đảm chất lượng với nhiều chính sách vượt trội, phù hợp với đặc thù quân sự và yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới...

Phát biểu tại hội nghị, đại tướng Phan Văn Giang khẳng định sẽ luôn phát huy hết tinh thần trách nhiệm, thực hiện tốt vai trò của người đại biểu dân cử; dành nhiều thời gian để gặp gỡ, tiếp xúc với cử tri; luôn lắng nghe và tổng hợp các ý kiến phản ánh, kiến nghị, những tâm tư, nguyện vọng của cử tri để đề xuất với cơ quan có thẩm quyền về những yêu cầu mà cử tri mong đợi.

Đồng thời, tiếp tục nỗ lực làm việc với tinh thần trách nhiệm cao nhất; thường xuyên đổi mới, dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm; nói đi đôi với làm; thực hiện tốt việc nêu gương; không ngừng nghiên cứu, học tập để nâng cao trình độ, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Trước đó, trong ngày 7.1, các đại biểu của Tổng cục Chính trị đã thực hiện biểu quyết đối với nhân sự ứng cử ĐBQH khóa XVI là đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam, với tỷ lệ nhất trí 100%; các đại biểu của Bộ Tổng tham mưu đã biểu quyết nhất trí giới thiệu đại tướng Nguyễn Tân Cương, Tổng tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, tham gia ứng cử ĐBQH khóa XVI với tỷ lệ 100%.