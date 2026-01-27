Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng cùng các tướng lĩnh thăm, chúc tết đặc khu Phú Quý

Sáng 27.1, ông Y Thanh Hà Niê Kđăm, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng đã ra thăm, tặng quà cho người dân và cán bộ, chiến sĩ ở đặc khu Phú Quý.

Cùng đi với Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng còn có 3 Phó bí thư Tỉnh ủy: ông Lưu Văn Trung (Chủ tịch HĐND tỉnh), bà Phạm Thị Phúc (Chủ tịch Ủy ban MTTQ VN tỉnh) và ông Bùi Thắng. Ngoài ra còn có ông Lê Trọng Yên, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cùng thiếu tướng Đinh Hồng Tiếng, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và thiếu tướng Trương Minh Đương, Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng.

Về phía đoàn công tác của Quân khu 7 có Trung tướng Trần Vĩnh Ngọc, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 7 và nhiều cán bộ, sĩ quan của Quân khu 7.

Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng (ngồi giữa) dẫn đầu đoàn công tác đến thăm đặc khu Phú Quý sáng ngày 27.1 ẢNH: T.T.Đ

Ngay khi đến Phú Quý, đoàn công tác của Tỉnh ủy Lâm Đồng và Quân khu 7 đã ra thăm đảo Hòn Hải - hòn đảo tiền tiêu, cách đất liền khoảng 160 km, cách trung tâm đặc khu Phú Quý 32 hải lý.

Đây là hòn đảo giữ vị trí đặc biệt quan trọng trong hệ thống cột mốc, khẳng định chủ quyền biển, đảo quốc gia. Hòn Hải đồng thời là điểm A6 của đường cơ sở Việt Nam, được xem là điểm xa nhất của đường viền nội thủy nước ta ở khu vực Nam Biển Đông.

Tại Hòn Hải, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng cùng các tướng lĩnh, cán bộ trong đoàn công tác đã thăm hỏi, động viên, tặng quà cán bộ, nhân viên đang làm nhiệm vụ bảo đảm an toàn hàng hải, kiểm tra khu vực cột mốc chủ quyền quốc gia điểm A6 – nơi đầu sóng ngọn gió.

Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Y Thanh Hà Niê Kđăm thăm, tặng quà cho người dân đặc khu Phú Quý ẢNH: T.T.Đ

Sau chuyến thăm đảo Hòn Hải, trưa nay, đoàn công tác trở về đảo Phú Quý, thăm và chúc tết người dân, cấp ủy, chính quyền và cán bộ chiến sĩ đang làm nhiệm vụ tại đảo chính.

Bí thư Đảng ủy đặc khu Phú Quý Đỗ Thái Dương đã báo cáo một số kết quả công tác năm 2025. Theo đó, năm 2025, đặc biệt kể từ khi sáp nhập 3 xã Long Hải, Ngũ Phụng và Tam Thanh (thuộc huyện đảo Phú Quý, tỉnh Bình Thuận cũ) thành đặc khu Phú Quý, việc thực hiện mô hình chính quyền 2 cấp trên đảo đã đạt được nhiều thành tích vượt trội.

Kinh tế biển tiếp tục giữ vai trò chủ lực trên đảo; sản lượng khai thác hải sản đạt trên 100% kế hoạch, không có tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài.

Trung tướng Trần Vĩnh Ngọc – Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 7 tặng quà cho Đảng ủy, chính quyền đặc khu Phú Quý ẢNH: T.T.Đ

Du lịch tăng trưởng khá, đón khoảng 178.000 lượt khách, tăng hơn 18% so với cùng kỳ. Thu ngân sách tăng gần 30%; an sinh xã hội được bảo đảm; tỷ lệ giảm hộ nghèo vượt kế hoạch. Quốc phòng – an ninh giữ vững, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đạt mức xuất sắc.

Chuẩn bị Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, đặc khu Phú Quý đã chủ động chăm lo các đối tượng chính sách, người có công, hộ nghèo, hộ cận nghèo, các gia đình khó khăn; đồng thời triển khai đồng bộ phương án bảo đảm an ninh trật tự, an toàn địa bàn.

Đoàn công tác của Tỉnh ủy Lâm Đồng và Quân khu 7 tới thăm và tặng quà gia đình chính sách ẢNH: T.T.Đ

Phát biểu chúc tết với cán bộ chiến sĩ và người dân trên đảo, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Y Thanh Hà Niê Kđăm đánh giá cao nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền, cán bộ chiến sĩ và nhân dân đặc khu Phú Quý trong phát triển kinh tế – xã hội, gắn với giữ vững quốc phòng – an ninh, chủ quyền biển đảo; đồng thời gửi lời chúc mừng năm mới đến bà con nhân dân, cán bộ chiến sĩ đang làm nhiệm vụ trên đảo.

Bí thư Tỉnh ủy cũng đã thông tin những kết quả quan trọng của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng vừa thành công tốt đẹp.

Đoàn công tác thăm, tặng quà gia đình chính sách trên đảo Phú Quý ẢNH: N.K

Ông yêu cầu Đảng bộ và chính quyền Đặc khu xây dựng chương trình hành động cụ thể, trong đó xác định các nhiệm vụ trọng tâm, chiến lược nhằm sớm đưa Nghị quyết Đại hội 14 mau chóng đi vào cuộc sống.

Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng cùng các tướng lĩnh tặng quà cho các hộ nghèo trên đảo Phú Quý nhân dịp tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 ẢNH: N.K

Nhân dịp này, đoàn công tác đã trao 67 phần quà Tết cho các đơn vị: Trung đoàn 937, các tàu Cảnh sát biển, Kiểm ngư, Hải đội dân quân, các đơn vị công binh Quân khu 7, Công an đặc khu Phú Quý, Trạm Kiểm ngư, cùng các gia đình người có công, hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ có hoàn cảnh khó khăn trên đảo Phú Quý.

Đoàn công tác thăm Đồn biên phòng cửa khẩu cảng Phú Quý ẢNH: PHÚC KHÁNH

Ngoài ra, đoàn công tác của Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng dẫn đầu còn đến thăm, tặng quà cho cán bộ chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Phú Quý, chúc cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng cùng gia đình đón tết vui vẻ và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh vùng biển trong dịp Tết Nguyên đán 2026.