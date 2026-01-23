Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Đặc khu Côn Đảo khánh thành đường cờ, đường hoa trong dịp đặc biệt

Sỹ Đông - Nguyễn Long
23/01/2026 17:30 GMT+7

Công trình đường cờ, đường hoa trên tuyến đường Nguyễn An Ninh dẫn vào Nghĩa trang Hàng Dương của đặc khu Côn Đảo được trang trí thêm 57 trụ cờ, 57 bồn hoa hai bên.

Ngày 23.1, tại Nghĩa trang Hàng Dương và Đền thờ Côn Đảo, UBND đặc khu Côn Đảo, TP.HCM tổ chức lễ giỗ lần thứ 74 nữ Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Võ Thị Sáu (23.1.1952 - 23.1.2026).

Dự lễ giỗ có Phó bí thư Thành ủy TP.HCM Đặng Minh Thông và lãnh đạo HĐND, UBND, các sở ngành, thân nhân nữ anh hùng Võ Thị Sáu và các cựu tù chính trị tại Côn Đảo.

Các đại biểu đã đặt vòng hoa, dâng hương tại phần mộ liệt sĩ Võ Thị Sáu ở Nghĩa trang Hàng Dương, sau đó dự nghi thức khai lễ, thỉnh chuông, dâng hương, dâng hoa tri ân, tưởng nhớ tại Đền thờ Côn Đảo.

Đặc khu Côn Đảo khánh thành đường cờ, đường hoa trong dịp đặc biệt- Ảnh 1.

Lãnh đạo TP.HCM dự lễ khánh thành công trình "Đường cờ Tổ quốc - Đường hoa Côn Đảo"

ẢNH: NGUYÊN VŨ

Khát vọng xây dựng đất nước Việt Nam hùng cường

Cùng ngày, tại tuyến đường Nguyễn An Ninh của đặc khu Côn Đảo, Báo Người Lao Động cùng chính quyền địa phương tổ chức khánh thành công trình "Đường cờ Tổ quốc - Đường hoa Côn Đảo" trong dịp lễ giỗ nữ anh hùng Võ Thị Sáu.

Công trình hoàn thành các hạng mục với 57 trụ cờ, 57 bồn hoa, tổng chiều dài 228 m được thiết kế hài hòa, trang nghiêm, phù hợp với không gian văn hóa - lịch sử - tâm linh của Côn Đảo, đặc biệt là khu vực dẫn vào Nghĩa trang Hàng Dương.

Ông Tô Đình Tuân, Tổng biên tập Báo Người Lao Động chia sẻ đây là công trình để nhắc nhớ mỗi người khi bước đi trên con đường Nguyễn An Ninh sẽ tự nhiên chậm lại, nghĩ sâu hơn về lịch sử, sự hy sinh của cha anh và về trách nhiệm của thế hệ hôm nay.

"Chúng tôi tin rằng mỗi lá cờ tung bay, mỗi hàng hoa được vun trồng nơi đây sẽ tiếp tục kể câu chuyện về lòng yêu nước, về đạo lý uống nước nhớ nguồn và khát vọng xây dựng đất nước Việt Nam hùng cường, nhân văn, bền vững", ông Tuân bày tỏ.

Phát triển đặc khu Côn Đảo theo hướng đảo xanh, bền vững

Phát biểu tại buổi lễ, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Dũng ghi nhận và đánh giá cao Báo Người Lao Động trong việc triển khai công trình thông qua các chương trình "Tự hào cờ Tổ quốc" và "Triệu mầm xanh vì biên cương, hải đảo".

Đặc khu Côn Đảo khánh thành đường cờ, đường hoa trong dịp đặc biệt- Ảnh 2.

Phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Dũng cho biết việc phát triển Côn Đảo sẽ đảm bảo sự hài hòa với bảo tồn theo hướng đảo xanh, bền vững

ẢNH: NGUYÊN VŨ

Ông Dũng cho biết công trình không chỉ có giá trị cảnh quan mà còn mang ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, góp phần làm giàu thêm không gian tưởng niệm, giáo dục truyền thống yêu nước cho cán bộ, đảng viên, nhân dân và đặc biệt là thế hệ trẻ.

"Những lá cờ Tổ quốc trên tuyến đường dẫn vào Nghĩa trang Hàng Dương thể hiện niềm tự hào, sự tri ân đối với các anh hùng liệt sĩ. Những hàng hoa, mảng xanh được vun trồng thể hiện thông điệp về sự tiếp nối, về trách nhiệm giữ gìn và phát huy những giá trị văn hóa của dân tộc", lãnh đạo TP.HCM bày tỏ.

Đặc khu Côn Đảo khánh thành đường cờ, đường hoa trong dịp đặc biệt- Ảnh 3.

Công trình đường cờ, đường hoa trên tuyến Nguyễn An Ninh dẫn vào Nghĩa trang Hàng Dương của đặc khu Côn Đảo

ẢNH: NGUYÊN VŨ

Ông Dũng cho biết Côn Đảo là địa bàn có giá trị đặc biệt về chính trị, lịch sử, văn hóa và sinh thái nên việc phát triển đặc khu này phải đặt trong mối quan hệ hài hòa giữa bảo tồn và phát triển, giữa yêu cầu trước mắt và lợi ích lâu dài theo hướng đảo xanh, thông minh, phát triển và bền vững.

Hơn 20.000 chiến sĩ cách mạng hy sinh ở Côn Đảo

Liệt sĩ Võ Thị Sáu tên thật là Nguyễn Thị Sáu, sinh năm 1933, quê ở huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ, nay là xã Đất Đỏ, TP.HCM. 

Năm 1948, chị Sáu tham gia phá tề, trừ gian, giết cai tổng Tòng, rồi cùng đồng đội phá cuộc mít tinh kỷ niệm quốc khánh Pháp do ngụy quyền tổ chức, trực tiếp tiêu diệt nhiều lính Pháp ở Vũng Tàu. Tại phiên chợ tết năm 1950, trong khi ném lựu đạn vào tốp lính ngụy tại chợ Đất Đỏ, chị bị bắt.

Trong hơn một tháng giam giữ tại nhà tù Đất Đỏ, dù bị giặc tra tấn dã man nhưng chị quyết không khai báo. Sau đó, địch chuyển chị về khám Chí Hòa rồi đày ra nhà tù Côn Đảo ngày 21.1.1952. Sáng 23.1.1952, địch bí mật đưa chị ra pháp trường xử bắn.

Nhà tù Côn Đảo được ví như địa ngục trần gian, trong 113 năm tồn tại của nhà tù khét tiếng này có hơn 20.000 chiến sĩ cách mạng, đồng bào yêu nước đã hy sinh.

Trong đó, nghĩa trang Hàng Dương có 1.922 ngôi mộ của các chiến sĩ qua nhiều thế hệ bị giặc bắt tù đày. Nghĩa trang Hàng Keo là nơi vùi chôn khoảng 10.000 tù nhân bị thực dân Pháp giết hại tại nhà tù Côn Đảo từ đầu thế kỷ XX cho đến giai đoạn khủng bố trắng 1940 - 1941.

Tin liên quan

PGS-TS Tăng Chí Thượng: Để người dân Côn Đảo không còn ‘vượt biển’ chữa bệnh

PGS-TS Tăng Chí Thượng: Để người dân Côn Đảo không còn ‘vượt biển’ chữa bệnh

PGS-TS Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế TP.HCM cho biết, chương trình luân phiên bác sĩ chuyên khoa ra Côn Đảo giúp nâng cao năng lực điều trị tại chỗ, để người dân ở đảo xa không còn 'vượt biển' chữa bệnh.

TP.HCM xây dựng Côn Đảo sẽ là biểu tượng thích ứng biến đổi khí hậu

Buýt điện Kim Long Motor lăn bánh tại đặc khu Côn Đảo

Khám phá thêm chủ đề

đặc khu côn đảo Đường cờ Tổ quốc liệt sĩ Võ Thị Sáu nghĩa trang Hàng Dương TP.HCM
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận