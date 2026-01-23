Đặc khu Côn Đảo khánh thành đường cờ, đường hoa trong dịp đặc biệt

Ngày 23.1, tại Nghĩa trang Hàng Dương và Đền thờ Côn Đảo, UBND đặc khu Côn Đảo, TP.HCM tổ chức lễ giỗ lần thứ 74 nữ Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Võ Thị Sáu (23.1.1952 - 23.1.2026).

Dự lễ giỗ có Phó bí thư Thành ủy TP.HCM Đặng Minh Thông và lãnh đạo HĐND, UBND, các sở ngành, thân nhân nữ anh hùng Võ Thị Sáu và các cựu tù chính trị tại Côn Đảo.

Các đại biểu đã đặt vòng hoa, dâng hương tại phần mộ liệt sĩ Võ Thị Sáu ở Nghĩa trang Hàng Dương, sau đó dự nghi thức khai lễ, thỉnh chuông, dâng hương, dâng hoa tri ân, tưởng nhớ tại Đền thờ Côn Đảo.

Lãnh đạo TP.HCM dự lễ khánh thành công trình "Đường cờ Tổ quốc - Đường hoa Côn Đảo" ẢNH: NGUYÊN VŨ

Khát vọng xây dựng đất nước Việt Nam hùng cường

Cùng ngày, tại tuyến đường Nguyễn An Ninh của đặc khu Côn Đảo, Báo Người Lao Động cùng chính quyền địa phương tổ chức khánh thành công trình "Đường cờ Tổ quốc - Đường hoa Côn Đảo" trong dịp lễ giỗ nữ anh hùng Võ Thị Sáu.

Công trình hoàn thành các hạng mục với 57 trụ cờ, 57 bồn hoa, tổng chiều dài 228 m được thiết kế hài hòa, trang nghiêm, phù hợp với không gian văn hóa - lịch sử - tâm linh của Côn Đảo, đặc biệt là khu vực dẫn vào Nghĩa trang Hàng Dương.

Ông Tô Đình Tuân, Tổng biên tập Báo Người Lao Động chia sẻ đây là công trình để nhắc nhớ mỗi người khi bước đi trên con đường Nguyễn An Ninh sẽ tự nhiên chậm lại, nghĩ sâu hơn về lịch sử, sự hy sinh của cha anh và về trách nhiệm của thế hệ hôm nay.

"Chúng tôi tin rằng mỗi lá cờ tung bay, mỗi hàng hoa được vun trồng nơi đây sẽ tiếp tục kể câu chuyện về lòng yêu nước, về đạo lý uống nước nhớ nguồn và khát vọng xây dựng đất nước Việt Nam hùng cường, nhân văn, bền vững", ông Tuân bày tỏ.

Phát triển đặc khu Côn Đảo theo hướng đảo xanh, bền vững

Phát biểu tại buổi lễ, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Dũng ghi nhận và đánh giá cao Báo Người Lao Động trong việc triển khai công trình thông qua các chương trình "Tự hào cờ Tổ quốc" và "Triệu mầm xanh vì biên cương, hải đảo".

Phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Dũng cho biết việc phát triển Côn Đảo sẽ đảm bảo sự hài hòa với bảo tồn theo hướng đảo xanh, bền vững ẢNH: NGUYÊN VŨ

Ông Dũng cho biết công trình không chỉ có giá trị cảnh quan mà còn mang ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, góp phần làm giàu thêm không gian tưởng niệm, giáo dục truyền thống yêu nước cho cán bộ, đảng viên, nhân dân và đặc biệt là thế hệ trẻ.

"Những lá cờ Tổ quốc trên tuyến đường dẫn vào Nghĩa trang Hàng Dương thể hiện niềm tự hào, sự tri ân đối với các anh hùng liệt sĩ. Những hàng hoa, mảng xanh được vun trồng thể hiện thông điệp về sự tiếp nối, về trách nhiệm giữ gìn và phát huy những giá trị văn hóa của dân tộc", lãnh đạo TP.HCM bày tỏ.

Công trình đường cờ, đường hoa trên tuyến Nguyễn An Ninh dẫn vào Nghĩa trang Hàng Dương của đặc khu Côn Đảo ẢNH: NGUYÊN VŨ

Ông Dũng cho biết Côn Đảo là địa bàn có giá trị đặc biệt về chính trị, lịch sử, văn hóa và sinh thái nên việc phát triển đặc khu này phải đặt trong mối quan hệ hài hòa giữa bảo tồn và phát triển, giữa yêu cầu trước mắt và lợi ích lâu dài theo hướng đảo xanh, thông minh, phát triển và bền vững.