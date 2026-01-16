PGS-TS Tăng Chí Thượng: Để người dân Côn Đảo không còn ‘vượt biển’ chữa bệnh





Ngày 16.1, tại Trung tâm y tế Quân dân y đặc khu Côn Đảo, Sở Y tế TP.HCM đã tổ chức hội nghị sơ kết chương trình luân phiên bác sĩ chuyên khoa đến công tác tại Côn Đảo.

Quyết sách hành động

Phát biểu tại hội nghị PGS-TS Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế TP.HCM cho biết, trong nhiều năm trước, Trung tâm y tế Quân dân y đặc khu Côn Đảo đối mặt không ít khó khăn. Trong đó, nguồn nhân lực mỏng, chính sách thu hút chưa đủ sức hấp dẫn để nhân lực y tế yên tâm gắn bó lâu dài.

Việc vận chuyển bệnh nhân cấp cứu chủ yếu dựa vào tàu cao tốc và máy bay thương mại. Không ít trường hợp khẩn cấp gặp nhiều khó khăn trong chuyển tuyến; chi phí vận chuyển cao, rủi ro lớn.

Lãnh đạo TP.HCM và đặc khu Côn Đảo chụp ảnh với các bác sĩ tham gia luân phiên công tác tại Trung tâm Y tế quân dân y Côn Đảo ẢNH: SỞ Y TẾ TP.HCM

"Thực tiễn ấy đặt ra một yêu cầu cấp thiết cho ngành y tế TP.HCM ngay sau khi hợp nhất. Phải nâng cao năng lực điều trị tại chỗ, để người dân ở đảo xa không còn chịu thiệt thòi trong việc tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng, kịp thời và an toàn", PGS-TS Tăng Chí Thượng cho hay.

Ngay sau khi hợp nhất 3 Sở Y tế (TP.HCM, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu), ngày 16.7.2025, ông Nguyễn Phước Lộc, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM đã chủ trì buổi họp bàn giải pháp phát triển y tế tại Côn Đảo.

Tại cuộc họp, Sở Y tế TP.HCM đã báo cáo và đề xuất UBND TP.HCM triển khai giải pháp trọng tâm: luân phiên bác sĩ chuyên khoa tay nghề cao từ các bệnh viện hàng đầu của TP.HCM ra công tác ngắn hạn tại Trung tâm Y tế quân dân y đặc khu Côn Đảo, mỗi đợt luân phiên kéo dài 1 tháng.

Nhờ chương trình luân phiên bác sĩ chuyên khoa, nhiều ca cấp cứu nặng, phức tạp lần đầu tiên được thực hiện tại Côn Đảo

ẢNH: DUY TÍNH

Sau khi được sự chấp thuận của lãnh đạo TP.HCM, Sở Y tế TP.HCM đã kêu gọi tinh thần xung kích, tình nguyện của đội ngũ bác sĩ trẻ, giỏi chuyên môn của các bệnh viện tuyến cuối trên địa bàn sẵn sàng ra đảo phục vụ người dân.

Ngày 3.9.2025, một “chương mới” của y tế Côn Đảo mở ra khi 7 bác sĩ chuyên khoa thuộc các lĩnh vực nội, ngoại, sản, nhi, chấn thương chỉnh hình, gây mê hồi sức, thận - lọc máu từ các bệnh viện lớn của thành phố có mặt tại Côn Đảo.

Hướng tới y tế bền vững cho đảo xa

PGS-TS Tăng Chí Thượng cho biết, sau thời gian triển khai, lượt khám, chữa bệnh tại Trung tâm Y tế quân dân y đặc khu Côn Đảo tăng mạnh, từ khoảng 80 lượt/ngày lên hơn 150 lượt/ngày, có ngày vượt 200 lượt.

Hàng chục ca phẫu thuật đã được thực hiện, trong đó có nhiều ca cấp cứu nặng, phức tạp. Nhiều kỹ thuật chuyên sâu cũng lần đầu tiên được triển khai tại Côn Đảo.

Trong lĩnh vực nhi khoa, hàng nghìn lượt trẻ em được khám và điều trị ngay tại đảo, giúp nhiều gia đình không còn phải đối mặt với nỗi lo “vượt biển” mỗi khi con ốm nặng. Ở sản khoa, những ca sinh thường, sinh mổ được xử trí an toàn...

Lãnh đạo Sở Y tế TP.HCM chúc mừng 7 bác sĩ chuyên khoa lên đường ra Côn Đảo công tác đợt đầu tiên (ngày 27.8.2025) ẢNH: DUY TÍNH

PGS-TS Thượng nhận định: "Chương trình luân phiên bác sĩ chuyên khoa tại Côn Đảo góp phần hiện thực hóa chủ trương bảo đảm công bằng trong tiếp cận dịch vụ y tế - không để khoảng cách địa lý trở thành rào cản của quyền được chăm sóc sức khỏe của người dân".

Năm 2026, ngành y tế TP.HCM tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được. Đồng thời, mở rộng thêm các chuyên khoa mới như phục hồi chức năng, ngoại thần kinh; triển khai khám sức khỏe định kỳ, lập hồ sơ sức khỏe điện tử cho toàn bộ người dân Côn Đảo.

Song song đó là việc tham mưu UBND TP.HCM xây dựng các chính sách đặc thù nhằm thu hút, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực y tế lâu dài cho đảo, cũng như các cơ chế hỗ trợ phù hợp để đội ngũ bác sĩ luân phiên yên tâm công tác.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị sơ kết, ông Nguyễn Phước Lộc, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM nhấn mạnh: "Triển khai cực y tế chuyên sâu tại Côn Đảo không chỉ là một giải pháp chuyên môn, mà là sự khẳng định mạnh mẽ trách nhiệm của thành phố đối với người dân nơi đảo xa".