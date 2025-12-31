TP.HCM: Công bố cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu quý 1/2026

Thông báo được ban hành căn cứ thông tư số 01/2025/TT-BYT ngày 1.1.2025 của Bộ Y tế quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật Bảo hiểm y tế; đồng thời thực hiện Quyết định số 3537/TB-BHXH ngày 30.5.2025 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc tổ chức thực hiện Bảo hiểm xã hội TP.HCM với địa bàn quản lý gồm: TP.HCM, Bình Dương, Bà Rịa – Vũng Tàu.

Theo đó, người tham gia bảo hiểm y tế đăng ký khám chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu tại các cơ sở y tế có trong danh sách tiếp nhận đăng ký của quý 1/2026 (phụ lục 1).

Đối với người nước ngoài tham gia bảo hiểm y tế, việc đăng ký khám chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu thực hiện theo danh sách các cơ sở y tế tiếp nhận đăng ký cho người nước ngoài năm 2026 (phụ lục 2). Trong đó, phụ lục 1 gồm 267 cơ sở khám chữa bệnh, phụ lục 2 gồm 27 cơ sở khám chữa bệnh.

Người dân khám chữa bệnh bảo hiểm y tế tại một cơ sở y tế ở TP.HCM ẢNH: DUY TÍNH

Bảo hiểm xã hội TP.HCM đề nghị các đơn vị sử dụng lao động, cơ sở khám chữa bệnh, đại lý thu bảo hiểm y tế, trường học và các đơn vị liên quan phối hợp thông tin, tuyên truyền đầy đủ đến người tham gia bảo hiểm y tế, bảo đảm việc đăng ký khám chữa bệnh ban đầu được thực hiện đúng quy định, thuận lợi và hiệu quả.

Danh sách chi tiết các cơ sở khám chữa bệnh nhận đăng ký khám chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu trong quý 1/2026 được đăng tải công khai trên Cổng thông tin điện tử của Bảo hiểm xã hội TP.HCM, tạo điều kiện để người dân dễ dàng tra cứu, lựa chọn và thực hiện quyền lợi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế theo quy định hiện hành.