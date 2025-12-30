Quản lý không lương, không làm đủ tháng có phải đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc?

Bảo hiểm xã hội TP.HCM cho biết người quản lý doanh nghiệp, kiểm soát viên, người đại diện phần vốn nhà nước, người đại diện phần vốn của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật, thành viên hội đồng quản trị, tổng giám đốc, giám đốc, thành viên ban kiểm soát hoặc kiểm soát viên và các chức danh quản lý khác được bầu của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã theo quy định không hưởng lương là những đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc.



Tỷ lệ đóng vào các quỹ bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm y tế là 29,5% trong đó:

Quỹ ốm đau và thai sản là 3% tiền lương làm căn cứ đóng.



Quỹ hưu trí và tử tuất là 22% tiền lương làm căn cứ đóng.



Quỹ bảo hiểm y tế là 4,5% tiền lương làm căn cứ đóng.



"Người lao động tự đóng toàn bộ thông qua doanh nghiệp, hợp tác xã", Bảo hiểm xã hội TP.HCM cho hay.

Người dân nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp tại TP.HCM ẢNH: DƯƠNG LAN

Theo điều 31 luật Bảo hiểm xã hội năm 2024, tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc được lựa chọn trong khung quy định, với mức thấp nhất bằng mức tham chiếu và cao nhất không vượt quá 20 lần mức tham chiếu tại thời điểm đóng. Hiện nay, mức tham chiếu đang được áp dụng là 2,34 triệu đồng.

Một bạn đọc cũng băn khoăn, nếu người lao động ký hợp đồng từ 1 tháng trở lên nhưng chỉ làm việc 5 - 10 ngày trong tháng và chưa đóng bảo hiểm xã hội ở nơi khác thì mức đóng bảo hiểm xã hội sẽ được tính theo lương hiệu quả công việc hay theo mức cố định?

Bảo hiểm xã hội TP.HCM cho biết người lao động là công dân Việt Nam ký hợp đồng lao động từ 1 tháng trở lên, làm việc không trọn thời gian và có tiền lương trong tháng bằng hoặc cao hơn mức tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc thấp nhất thì thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc.

Người lao động lắng nghe tư vấn về bảo hiểm xã hội ẢNH: NVCC

Trường hợp hợp đồng lao động thỏa thuận trả lương theo giờ, tiền lương tháng được xác định bằng tiền lương theo giờ nhân với tổng số giờ làm việc trong tháng theo thỏa thuận. Nếu trả lương theo ngày, tiền lương tháng được tính bằng tiền lương theo ngày nhân với số ngày làm việc trong tháng. Nếu trả lương theo tuần, tiền lương tháng được xác định bằng tiền lương theo tuần nhân với số tuần làm việc trong tháng.

Căn cứ các quy định này, người lao động ký hợp đồng lao động từ đủ 1 tháng, làm việc không trọn thời gian và hưởng lương theo giờ (hoặc ngày, tuần) sẽ thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc nếu tổng tiền lương trong tháng bằng hoặc cao hơn mức tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc thấp nhất. Trường hợp thấp hơn mức này thì không thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc.