Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Lao động - Việc làm

Quản lý không lương, không làm đủ tháng có phải đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc?

Dương Lan
Dương Lan
30/12/2025 04:55 GMT+7

Nhiều người thắc mắc nhóm lao động thuộc các chức danh quản lý nhưng không hưởng lương có phải đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc không?

Bảo hiểm xã hội TP.HCM cho biết người quản lý doanh nghiệp, kiểm soát viên, người đại diện phần vốn nhà nước, người đại diện phần vốn của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật, thành viên hội đồng quản trị, tổng giám đốc, giám đốc, thành viên ban kiểm soát hoặc kiểm soát viên và các chức danh quản lý khác được bầu của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã theo quy định không hưởng lương là những đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc.

Tỷ lệ đóng vào các quỹ bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm y tế là 29,5% trong đó:

  • Quỹ ốm đau và thai sản là 3% tiền lương làm căn cứ đóng.
  • Quỹ hưu trí và tử tuất là 22% tiền lương làm căn cứ đóng.
  • Quỹ bảo hiểm y tế là 4,5% tiền lương làm căn cứ đóng.

"Người lao động tự đóng toàn bộ thông qua doanh nghiệp, hợp tác xã", Bảo hiểm xã hội TP.HCM cho hay.

Quản lý không lương, không làm đủ tháng vẫn phải đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc? - Ảnh 1.

Người dân nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp tại TP.HCM

ẢNH: DƯƠNG LAN

Theo điều 31 luật Bảo hiểm xã hội năm 2024, tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc được lựa chọn trong khung quy định, với mức thấp nhất bằng mức tham chiếu và cao nhất không vượt quá 20 lần mức tham chiếu tại thời điểm đóng. Hiện nay, mức tham chiếu đang được áp dụng là 2,34 triệu đồng.

Một bạn đọc cũng băn khoăn, nếu người lao động ký hợp đồng từ 1 tháng trở lên nhưng chỉ làm việc 5 - 10 ngày trong tháng và chưa đóng bảo hiểm xã hội ở nơi khác thì mức đóng bảo hiểm xã hội sẽ được tính theo lương hiệu quả công việc hay theo mức cố định?

Bảo hiểm xã hội TP.HCM cho biết người lao động là công dân Việt Nam ký hợp đồng lao động từ 1 tháng trở lên, làm việc không trọn thời gian và có tiền lương trong tháng bằng hoặc cao hơn mức tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc thấp nhất thì thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc.

Quản lý không lương, không làm đủ tháng vẫn phải đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc? - Ảnh 2.

Người lao động lắng nghe tư vấn về bảo hiểm xã hội

ẢNH: NVCC

Trường hợp hợp đồng lao động thỏa thuận trả lương theo giờ, tiền lương tháng được xác định bằng tiền lương theo giờ nhân với tổng số giờ làm việc trong tháng theo thỏa thuận. Nếu trả lương theo ngày, tiền lương tháng được tính bằng tiền lương theo ngày nhân với số ngày làm việc trong tháng. Nếu trả lương theo tuần, tiền lương tháng được xác định bằng tiền lương theo tuần nhân với số tuần làm việc trong tháng.

Căn cứ các quy định này, người lao động ký hợp đồng lao động từ đủ 1 tháng, làm việc không trọn thời gian và hưởng lương theo giờ (hoặc ngày, tuần) sẽ thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc nếu tổng tiền lương trong tháng bằng hoặc cao hơn mức tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc thấp nhất. Trường hợp thấp hơn mức này thì không thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc.

Tin liên quan

Kinh doanh online, có mã số thuế cá nhân phải đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc?

Kinh doanh online, có mã số thuế cá nhân phải đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc?

Nhiều người thắc mắc việc kinh doanh online đã mở mã số thuế cá nhân kinh doanh độc lập có phải đóng bảo hiểm xã hội hay không?

Chủ nhà trọ có phải đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc?

Khám phá thêm chủ đề

bảo hiểm xã hội bắt buộc quản lý không lương người lao động tiền lương Bảo hiểm xã hội TP.HCM
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận