Rút bảo hiểm xã hội 1 lần: Điều kiện, hồ sơ, thủ tục mới nhất

Rút bảo hiểm xã hội 1 lần là quyền lợi được nhiều người lao động quan tâm khi không tiếp tục tham gia bảo hiểm xã hội hoặc không đủ điều kiện hưởng lương hưu. Dưới đây là hướng dẫn chi tiết về điều kiện rút bảo hiểm xã hội 1 lần, hồ sơ chuẩn bị và hình thức nộp hồ sơ.

Điều kiện rút bảo hiểm xã hội 1 lần

Người lao động tham gia bảo hiểm xã hội trước ngày 1.7.2025 được rút bảo hiểm xã hội 1 lần nếu sau 12 tháng không còn thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc mà cũng không tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, thời gian đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ 20 năm.

Đối với người lao động đóng bảo hiểm xã hội mới kể từ ngày 1.7.2025 được rút bảo hiểm xã hội 1 lần thuộc một trong các trường hợp sau: đủ tuổi hưởng lương hưu nhưng chưa đủ 15 năm đóng bảo hiểm xã hội; ra nước ngoài định cư; mắc bệnh hiểm nghèo, suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên...

Hướng dẫn rút bảo hiểm xã hội 1 lần: Điều kiện, hồ sơ, cách nộp ĐỒ HỌA: UYỂN NHI

Hồ sơ đề nghị rút bảo hiểm xã hội 1 lần

Theo Điều 78 luật Bảo hiểm xã hội 2024, hồ sơ đề nghị hưởng bảo hiểm xã hội 1 lần bao gồm: bản chính sổ bảo hiểm xã hội; bản chính đơn đề nghị hưởng bảo hiểm xã hội một lần (Mẫu số 14-HSB); giấy tờ tùy thân.

Đối với trường hợp ra nước ngoài để định cư phải nộp thêm bản sao một trong các giấy tờ sau (kèm bản dịch tiếng Việt được chứng thực hoặc công chứng nếu cần):

Giấy xác nhận của cơ quan có thẩm quyền về việc thôi quốc tịch Việt Nam.

Hộ chiếu do nước ngoài cấp.

Thị thực của cơ quan nước ngoài có thẩm quyền cấp, có xác nhận cho phép nhập cảnh để định cư.

Thẻ thường trú dài hạn ở nước ngoài.

Giấy tờ hợp pháp khác thể hiện việc định cư ở nước ngoài theo quy định của Chính phủ.

Trường hợp mắc bệnh hiểm nghèo như ung thư, bại liệt, xơ gan mất bù, lao nặng, AIDS, hồ sơ cần thêm bản tóm tắt hồ sơ bệnh án, hoặc bản chính hoặc bản sao giấy ra viện.

Trường hợp suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên hoặc người khuyết tật đặc biệt nặng, cần thêm biên bản giám định mức suy giảm khả năng lao động của Hội đồng giám định y khoa hoặc bản sao giấy xác nhận mức độ khuyết tật đặc biệt nặng.

Hình thức nộp hồ sơ

Người lao động có thể lựa chọn nộp qua bưu chính công ích; trực tiếp tại cơ quan bảo hiểm xã hội hoặc Trung tâm phục vụ hành chính công các cấp; hoặc nộp qua Cổng dịch vụ công trực tuyến Bảo hiểm xã hội Việt Nam/Cổng Dịch vụ công Quốc gia.

Thời gian giải quyết thủ tục rút bảo hiểm xã hội 1 lần trong vòng 10 ngày kể từ ngày cơ quan bảo hiểm xã hội nhận hồ sơ hợp lệ. Người lao động nhận tiền thông qua tài khoản hoặc điểm chi trả.