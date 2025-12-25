Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

TP.HCM: Nộp và nhận kết quả thủ tục BHXH tại 1 điểm duy nhất

Uyển Nhi
Uyển Nhi
25/12/2025 11:56 GMT+7

Người lao động và doanh nghiệp tại TP.HCM nộp hồ sơ, nhận kết quả thủ tục liên quan đến BHXH, BHYT, BHTN tại Trung tâm phục vụ hành chính công TP.HCM.

Theo kế hoạch, Trung tâm phục vụ hành chính công TP.HCM (ở 43 Nguyễn Văn Bá, phường Thủ Đức, TP.HCM) chính thức đi vào hoạt động từ ngày 31.12.2025. Đây sẽ là đầu mối tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính của các sở, ngành trên địa bàn TP.HCM, trong đó có thủ tục BHXH.

TP.HCM: Nộp và nhận kết quả thủ tục BHXH tại 1 điểm duy nhất- Ảnh 1.

Người lao động, doanh nghiệp nộp và nhận kết quả thủ tục BHXH tại 1 điểm duy nhất ở Trung tâm phục vụ hành chính công TP.HCM

ẢNH MINH HỌA: SỸ ĐÔNG

Tiếp nhận 25 thủ tục BHXH, BHYT, BHTN tại 1 nơi

Tại Trung tâm phục vụ hành chính công TP.HCM, BHXH TP.HCM sẽ tiếp nhận 25 thủ tục hành chính trong các lĩnh vực BHXH, BHYT và BHTN.

Sau khi tiếp nhận, hồ sơ sẽ được chuyển về BHXH TP.HCM hoặc BHXH cơ sở để giải quyết theo đúng thẩm quyền và phân cấp hiện hành.

Người nộp hồ sơ có thể chủ động lựa chọn phương thức nhận kết quả, bao gồm: nhận trực tiếp tại trung tâm hoặc nhận thông qua dịch vụ bưu chính công ích gửi đến địa chỉ cá nhân hoặc tổ chức.

Đáng chú ý, quyền lợi và thời hạn giải quyết thủ tục BHXH vẫn được giữ nguyên, tương tự như khi thực hiện tại cơ quan BHXH cơ sở.

Việc nộp và nhận kết quả thủ tục BHXH tại 1 điểm duy nhất giúp người dân và doanh nghiệp không phụ thuộc địa giới hành chính; giảm thời gian đi lại, chi phí phát sinh; thực hiện thủ tục theo cơ chế 1 cửa, 1 cửa liên thông; nâng cao tính thuận tiện, minh bạch và hiệu quả.

Đối với các hồ sơ, thủ tục phát sinh liên quan đến việc điều chỉnh dữ liệu tham gia của cá nhân trong thời gian đang đóng BHXH, BHYT, BHTN, việc thực hiện được thông qua đơn vị sử dụng lao động hoặc nộp tại cơ quan BHXH đang trực tiếp quản lý.

Lễ ra mắt Trung tâm phục vụ hành chính công TP.HCM dự kiến tổ chức sáng 31.12 tại trụ sở 43 Nguyễn Văn Bá, phường Thủ Đức, TP.HCM. Đây là lần đầu tiên TP.HCM tổ chức mô hình trung tâm phục vụ hành chính công tập trung tại 1 địa điểm, thay vì phân tán về các sở, ngành theo mô hình bộ phận 1 cửa.

Hướng dẫn nộp hồ sơ, chuyển tiền đóng BHXH, BHYT năm 2026 tại TP.HCM

Hướng dẫn nộp hồ sơ, chuyển tiền đóng BHXH, BHYT năm 2026 tại TP.HCM

Bảo hiểm xã hội (BHXH) TP.HCM vừa có hướng dẫn các đơn vị nộp hồ sơ, chuyển tiền đóng BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp nhằm đảm bảo thẻ BHYT của người tham gia có giá trị sử dụng từ ngày 1.1.2026.

Xem thêm bình luận