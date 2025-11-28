Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Lao động - Việc làm

Chủ nhà trọ có phải đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc?

Dương Lan
Dương Lan
28/11/2025 12:37 GMT+7

Từ ngày 1.7, chủ hộ kinh doanh có đăng ký kinh doanh và nộp thuế theo phương pháp kê khai phải tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. Quy định mới này khiến nhiều người băn khoăn liệu chủ trọ, hộ cho thuê phòng có được xem là chủ hộ kinh doanh và phải đóng bảo hiểm xã hội hay không?

Một bạn đọc thắc mắc: "Tôi là chủ nhà trọ, đóng thuế theo phương pháp kê khai, có thuộc diện phải đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc không? Nếu có thì mức đóng bao nhiêu?".

Theo Bảo hiểm xã hội TP.HCM, chủ hộ hộ kinh doanh có đăng ký kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai là đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc từ ngày 1.7.

Chủ nhà trọ có phải đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc?- Ảnh 1.

Một nhà trọ tại phường Bình Hưng Hòa, TP.HCM

ẢNH: DƯƠNG LAN

Chủ hộ kinh doanh được lựa chọn tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc nhưng thấp nhất bằng mức tham chiếu và cao nhất bằng 20 lần mức tham chiếu tại thời điểm đóng (mức tham chiếu hiện nay là lương cơ sở 2,34 triệu đồng).

Chủ hộ kinh doanh có thể lựa chọn phương thức đóng hằng tháng, 3 tháng/lần hoặc 6 tháng/lần, chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng tiếp theo chu kỳ đóng. Tổng mức đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế của chủ hộ kinh doanh là 29,5% trên mức lương tháng làm căn cứ đóng, trong đó 22% đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất, 3% vào quỹ ốm đau và thai sản và 4,5% cho bảo hiểm y tế. Ví dụ:

  • Mức đóng thấp nhất: 29,5% x 2,34 triệu đồng = 690.300 đồng/tháng.
  • Mức đóng cao nhất: 29,5% x 46,8 triệu đồng = 13.806.000 đồng/tháng.

Từ ngày 1.7, chủ hộ kinh doanh có đăng ký kinh doanh và nộp thuế theo phương pháp kê khai phải tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định của luật Bảo hiểm xã hội 2024. Việc bổ sung chủ hộ kinh doanh vào diện tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc là bước hoàn thiện chính sách an sinh, giúp nhóm lao động tự thân có điểm tựa khi ốm đau, tuổi già hoặc gặp rủi ro.

Tin liên quan

Hợp đồng lao động với tên gọi khác có đóng BHXH bắt buộc không?

Hợp đồng lao động với tên gọi khác có đóng BHXH bắt buộc không?

Nhiều doanh nghiệp hiện nay sử dụng các loại hợp đồng với tên gọi khác thay cho hợp đồng lao động khiến không ít người lao động băn khoăn có phải đóng BHXH bắt buộc không?

TP.HCM: Cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí cho người từ 65 đến dưới 75 tuổi

Thay đổi lịch chi trả lương hưu tại các tỉnh bị thiên tai

Khám phá thêm chủ đề

chủ trọ Bảo hiểm xã hội bảo hiểm xã hội bắt buộc Bảo hiểm xã hội TP.HCM chủ hộ kinh doanh
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận