Chủ nhà trọ có phải đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc?

Một bạn đọc thắc mắc: "Tôi là chủ nhà trọ, đóng thuế theo phương pháp kê khai, có thuộc diện phải đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc không? Nếu có thì mức đóng bao nhiêu?".



Theo Bảo hiểm xã hội TP.HCM, chủ hộ hộ kinh doanh có đăng ký kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai là đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc từ ngày 1.7.

Một nhà trọ tại phường Bình Hưng Hòa, TP.HCM ẢNH: DƯƠNG LAN

Chủ hộ kinh doanh được lựa chọn tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc nhưng thấp nhất bằng mức tham chiếu và cao nhất bằng 20 lần mức tham chiếu tại thời điểm đóng (mức tham chiếu hiện nay là lương cơ sở 2,34 triệu đồng).

Chủ hộ kinh doanh có thể lựa chọn phương thức đóng hằng tháng, 3 tháng/lần hoặc 6 tháng/lần, chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng tiếp theo chu kỳ đóng. Tổng mức đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế của chủ hộ kinh doanh là 29,5% trên mức lương tháng làm căn cứ đóng, trong đó 22% đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất, 3% vào quỹ ốm đau và thai sản và 4,5% cho bảo hiểm y tế. Ví dụ:

Mức đóng thấp nhất: 29,5% x 2,34 triệu đồng = 690.300 đồng/tháng.



Mức đóng cao nhất: 29,5% x 46,8 triệu đồng = 13.806.000 đồng/tháng.



Từ ngày 1.7, chủ hộ kinh doanh có đăng ký kinh doanh và nộp thuế theo phương pháp kê khai phải tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định của luật Bảo hiểm xã hội 2024. Việc bổ sung chủ hộ kinh doanh vào diện tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc là bước hoàn thiện chính sách an sinh, giúp nhóm lao động tự thân có điểm tựa khi ốm đau, tuổi già hoặc gặp rủi ro.