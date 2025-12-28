Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự Lao động - Việc làm

Người đang hưởng trợ cấp hằng tháng được bảo hiểm y tế miễn phí?

Dương Lan
Dương Lan
28/12/2025 05:11 GMT+7

Người hưởng trợ cấp hằng tháng có thẻ bảo hiểm y tế miễn phí để sử dụng trong khi khám, chữa bệnh theo đúng quyền lợi, mức hưởng của thẻ.

Luật sư Trần Xuân Tiền (Đoàn luật sư TP.Hà Nội) cho biết, người hưởng trợ cấp hằng tháng được Nhà nước đóng bảo hiểm y tế miễn phí

Cụ thể, theo điều 23 luật Bảo hiểm xã hội năm 2024, người hưởng trợ cấp hằng tháng là công dân Việt Nam đáp ứng các điều kiện sau:

  • Thứ nhất, đã đủ tuổi nghỉ hưu kể từ ngày 1.7.2025. Cụ thể, lao động nam đủ 61 tuổi 3 tháng, lao động nữ đủ 56 tuổi 8 tháng.
  • Thứ hai, có thời gian đóng bảo hiểm xã hội nhưng chưa đủ điều kiện hưởng lương hưu theo quy định.
  • Thứ ba, chưa đủ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội theo quy định.
  • Thứ tư, người lao động không lựa chọn hưởng bảo hiểm xã hội một lần và không bảo lưu thời gian đã đóng và có yêu cầu thì được hưởng trợ cấp hằng tháng từ chính khoản đóng bảo hiểm xã hội mà người lao động đã tham gia.

Ông Tiền cho hay, căn cứ khoản 6 điều 23 luật Bảo hiểm xã hội năm 2024, người đang hưởng trợ cấp hằng tháng được ngân sách nhà nước đóng bảo hiểm y tế. 

Theo đó, người hưởng trợ cấp không phải tự đóng bảo hiểm y tế mà vẫn có thẻ bảo hiểm y tế để sử dụng khi trong khám, chữa bệnh theo đúng quyền lợi, mức hưởng của thẻ khi không may ốm đau, bệnh tật.

Người đang hưởng trợ cấp hằng tháng được bảo hiểm y tế miễn phí?- Ảnh 1.

Người dân khám chữa bệnh bảo hiểm y tế tại một bệnh viện ở TP.HCM

ẢNH: T.L

Quy định này bảo đảm tính liên thông, thống nhất giữa chính sách bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế. Người hưởng trợ cấp hằng tháng tiếp tục được chăm sóc sức khỏe trong giai đoạn chưa đủ điều kiện hưởng lương hưu, hạn chế các rủi ro tài chính cho khám, chữa bệnh trong bối cảnh chi phí y tế ngày càng gia tăng.

Theo điều 24 luật Bảo hiểm xã hội năm 2024, hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp hằng tháng bao gồm:

  • Sổ bảo hiểm xã hội.
  • Văn bản đề nghị hưởng trợ cấp hàng tháng theo mẫu quy định.

Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan bảo hiểm xã hội có trách nhiệm giải quyết hồ sơ cho người lao động. Trường hợp không giải quyết, cơ quan bảo hiểm xã hội phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Người lao động cần rà soát kỹ thông tin về thời gian và mức đóng bảo hiểm xã hội trong sổ bảo hiểm xã hội để bảo đảm hồ sơ chính xác, đầy đủ, tránh phát sinh việc phải điều chỉnh hoặc bổ sung khiến kéo dài thời gian giải quyết.

