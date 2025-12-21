Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

TP.HCM tri ân đóng góp của cán bộ cao cấp quân đội nghỉ hưu

Thúy Liễu
Thúy Liễu
21/12/2025 15:23 GMT+7

Quá trình xây dựng và phát triển của TP.HCM luôn có sự đóng góp bền bỉ, thầm lặng của các tướng lĩnh, cán bộ quân đội qua các thời kỳ.

Ngày 21.12, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM tổ chức gặp mặt cán bộ cao cấp quân đội nghỉ hưu trên địa bàn thành phố nhân kỷ niệm 81 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22.12.1944 - 22.12.2025) và 36 năm ngày hội Quốc phòng toàn dân (22.12.1989 - 22.12.2025)

Phát biểu ôn lại truyền thống, đại tá Nguyễn Thành Trung, Chính ủy Bộ Tư lệnh TP.HCM cho biết cách đây 81 năm, ngày 22.12.1944, tại khu rừng Trần Hưng Đạo, Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân được thành lập theo chỉ thị của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Từ 34 chiến sĩ ban đầu, với vũ khí còn thô sơ, trang bị thiếu thốn, nhưng bằng lý tưởng cách mạng cao đẹp, bằng lòng yêu nước nồng nàn và niềm tin sắt son vào Đảng, đội quân non trẻ ấy đã trở thành nòng cốt của lực lượng vũ trang cách mạng, mở đầu cho sự ra đời của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng.

TP.HCM tri ân đóng góp của cán bộ cao cấp quân đội nghỉ hưu- Ảnh 1.

Chủ tịch HĐND TP.HCM Võ Văn Minh (trái) thăm hỏi đại tướng Lê Hồng Anh, nguyên Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng

ẢNH: DUY PHÚ

81 năm qua, lịch sử Quân đội nhân dân Việt Nam là lịch sử của lòng trung thành vô hạn, của ý chí chiến đấu kiên cường, của tình đồng chí, đồng đội sâu nặng, của sự gắn bó máu thịt giữa quân đội với nhân dân.

Trong giai đoạn hiện nay, Quân đội nhân dân Việt Nam tiếp tục khẳng định vai trò là lực lượng chính trị, chiến đấu trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân; giữ vai trò nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân.

Toàn quân không ngừng đổi mới tư duy quân sự, nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật, đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ, chuyển đổi số, bảo vệ vững chắc Tổ quốc từ sớm, từ xa.

TP.HCM tri ân đóng góp của cán bộ cao cấp quân đội nghỉ hưu- Ảnh 2.

Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, đại tá tình báo Nguyễn Văn Tàu (Tư Cang) tại buổi gặp mặt

ẢNH: DUY PHÚ

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Chủ tịch HĐND TP.HCM Võ Văn Minh đã thông tin đến các đại biểu một số tình hình nổi bật của thành phố trong năm 2025.

TP.HCM vừa duy trì tốc độ vừa kiến tạo phát triển kinh tế - xã hội. Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) tính đến thời điểm này ước đạt 8,03%. Tổng thu ngân sách nhà nước năm 2025 ước thực hiện 747.000 tỉ đồng, vượt chỉ tiêu đề ra. Tổng giá trị GRDP đạt 2,74 triệu tỉ đồng, GRDP đầu người ước đạt trên 8.000 USD; thu hút vốn đầu tư nước ngoài đạt 8,2 tỉ USD.

Các chương trình trọng điểm, đột phá được tăng tốc và hoàn thành theo tiến độ; chủ động thúc đẩy liên kết vùng, mở rộng không gian phát triển. Các vấn đề bất cập, các điểm nghẽn kéo dài được tập trung tháo gỡ; nhiều dự án trọng điểm về giao thông, đô thị, môi trường, văn hóa - xã hội… đã được khởi động, tái khởi động và đẩy nhanh tiến độ.

Chủ tịch HĐND TP.HCM Võ Văn Minh cho biết, trong thời gian qua, thành phố luôn nhận được các ý kiến đóng góp hết sức tâm huyết, trách nhiệm, toàn diện trên các lĩnh vực của các tướng lĩnh, cán bộ cao cấp quân đội đã nghỉ hưu.

"Có thể khẳng định, quá trình phát triển và xây dựng của TP.HCM luôn có sự đóng góp thầm lặng nhưng rất quan trọng của các tướng lĩnh, cán bộ cao cấp quân đội đã nghỉ hưu", ông Võ Văn Minh nói.

Tin liên quan

Chủ tịch nước: Xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại

Chủ tịch nước: Xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại

Sáng 17.12, tại Hà Nội đã diễn ra Hội nghị Quân chính toàn quân năm 2025. Chủ tịch nước Lương Cường, thống lĩnh các Lực lượng vũ trang nhân dân dự và chỉ đạo hội nghị; đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì hội nghị.

Khám phá thêm chủ đề

TP.HCM Quân đội nhân dân Việt Nam cán bộ quân đội Võ Văn Minh quân đội Bộ Tư lệnh TP.HCM
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận