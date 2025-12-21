TP.HCM tri ân đóng góp của cán bộ cao cấp quân đội nghỉ hưu

Ngày 21.12, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM tổ chức gặp mặt cán bộ cao cấp quân đội nghỉ hưu trên địa bàn thành phố nhân kỷ niệm 81 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22.12.1944 - 22.12.2025) và 36 năm ngày hội Quốc phòng toàn dân (22.12.1989 - 22.12.2025)

Phát biểu ôn lại truyền thống, đại tá Nguyễn Thành Trung, Chính ủy Bộ Tư lệnh TP.HCM cho biết cách đây 81 năm, ngày 22.12.1944, tại khu rừng Trần Hưng Đạo, Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân được thành lập theo chỉ thị của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Từ 34 chiến sĩ ban đầu, với vũ khí còn thô sơ, trang bị thiếu thốn, nhưng bằng lý tưởng cách mạng cao đẹp, bằng lòng yêu nước nồng nàn và niềm tin sắt son vào Đảng, đội quân non trẻ ấy đã trở thành nòng cốt của lực lượng vũ trang cách mạng, mở đầu cho sự ra đời của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng.

Chủ tịch HĐND TP.HCM Võ Văn Minh (trái) thăm hỏi đại tướng Lê Hồng Anh, nguyên Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng ẢNH: DUY PHÚ

81 năm qua, lịch sử Quân đội nhân dân Việt Nam là lịch sử của lòng trung thành vô hạn, của ý chí chiến đấu kiên cường, của tình đồng chí, đồng đội sâu nặng, của sự gắn bó máu thịt giữa quân đội với nhân dân.

Trong giai đoạn hiện nay, Quân đội nhân dân Việt Nam tiếp tục khẳng định vai trò là lực lượng chính trị, chiến đấu trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân; giữ vai trò nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân.

Toàn quân không ngừng đổi mới tư duy quân sự, nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật, đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ, chuyển đổi số, bảo vệ vững chắc Tổ quốc từ sớm, từ xa.

Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, đại tá tình báo Nguyễn Văn Tàu (Tư Cang) tại buổi gặp mặt ẢNH: DUY PHÚ

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Chủ tịch HĐND TP.HCM Võ Văn Minh đã thông tin đến các đại biểu một số tình hình nổi bật của thành phố trong năm 2025.

TP.HCM vừa duy trì tốc độ vừa kiến tạo phát triển kinh tế - xã hội. Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) tính đến thời điểm này ước đạt 8,03%. Tổng thu ngân sách nhà nước năm 2025 ước thực hiện 747.000 tỉ đồng, vượt chỉ tiêu đề ra. Tổng giá trị GRDP đạt 2,74 triệu tỉ đồng, GRDP đầu người ước đạt trên 8.000 USD; thu hút vốn đầu tư nước ngoài đạt 8,2 tỉ USD.

Các chương trình trọng điểm, đột phá được tăng tốc và hoàn thành theo tiến độ; chủ động thúc đẩy liên kết vùng, mở rộng không gian phát triển. Các vấn đề bất cập, các điểm nghẽn kéo dài được tập trung tháo gỡ; nhiều dự án trọng điểm về giao thông, đô thị, môi trường, văn hóa - xã hội… đã được khởi động, tái khởi động và đẩy nhanh tiến độ.

Chủ tịch HĐND TP.HCM Võ Văn Minh cho biết, trong thời gian qua, thành phố luôn nhận được các ý kiến đóng góp hết sức tâm huyết, trách nhiệm, toàn diện trên các lĩnh vực của các tướng lĩnh, cán bộ cao cấp quân đội đã nghỉ hưu.

"Có thể khẳng định, quá trình phát triển và xây dựng của TP.HCM luôn có sự đóng góp thầm lặng nhưng rất quan trọng của các tướng lĩnh, cán bộ cao cấp quân đội đã nghỉ hưu", ông Võ Văn Minh nói.