Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Mổ khẩn cứu ngư dân kẹt giữa 2 chiếc ghe ở đặc khu Côn Đảo

Duy Tính
Duy Tính
25/12/2025 10:15 GMT+7

Ngư dân bị chấn thương hiếm gặp do té và bị kẹt giữa 2 chiếc ghe, đã được bác sĩ ở đặc khu Côn Đảo mổ kịp thời, giữ được chân và qua cơn nguy kịch.

Ngày 25.12, Sở Y tế TP.HCM cho biết Trung tâm y tế Quân dân y đặc khu Côn Đảo đã thực hiện mổ cấp cứu cho 1 ngư dân bị chấn thương nặng do bị kẹt giữa 2 chiếc ghe. Đây là ca chấn thương hiếm gặp đối với y tế tuyến đảo.

Trước đó, ngày 16.12, ngư dân Đ.V.L (45 tuổi) do bất cẩn đã bị té và bị kẹt giữa 2 ghe. Khuya cùng ngày, ngư dân được đưa đến Trung tâm y tế Quân dân y đặc khu Côn Đảo trong tình trạng bị lóc da đùi trái diện rộng, mất máu nhiều, nguy cơ mất chân và đe dọa tính mạng nếu không được mổ khẩn cấp.

Ê kíp trực nhanh chóng ổn định hô hấp, tuần hoàn và chuyển bệnh nhân vào phòng mổ cấp cứu.

Mổ khẩn cứu ngư dân kẹt giữa 2 chiếc ghe ở đặc khu Côn Đảo- Ảnh 1.

Ngư dân đã được các bác sĩ phẫu thuật cấp cứu, bảo tồn chân thành công

ẢNH: B.V

Các bác sĩ luân phiên đợt thứ 5 của các bệnh viện trung tâm TP.HCM, cùng đội ngũ y, bác sĩ Trung tâm y tế Quân dân y đặc khu Côn Đảo đối diện với ca tổn thương phức tạp hiếm gặp ở tuyến đảo.

Theo đó, ngư dân bị vết lóc da kéo dài gần trọn vùng đùi trái, từ bẹn đến gối. Tổn thương sâu làm đứt cơ khép đùi và một phần cơ tứ đầu đùi.

Các bác sĩ phối hợp gây mê, cầm máu, cắt lọc mô hoại tử, làm sạch vết thương, phục hồi các bó cơ bị tổn thương, khâu da thưa để bảo tồn vạt da và hạn chế biến chứng. Mục tiêu không chỉ là cứu sống ngư dân, mà còn giữ lại khả năng đi lại, lao động và cuộc sống phía trước cho ngư dân.

Ca mổ thành công, ngư dân qua cơn nguy kịch, đùi trái được bảo tồn, nguy cơ nhiễm trùng nặng được kiểm soát.

Sau 3 ngày điều trị, sức khỏe ngư dân ổn định và được chuyển về Cần Thơ để tiếp tục chăm sóc, điều trị gần gia đình.

Chương trình luân phiên bác sĩ chuyên khoa của ngành y tế TP.HCM từ tháng 9 đến nay đã cử hàng chục bác sĩ giỏi của nhiều bệnh viện trung tâm TP.HCM đến đặc khu Côn Đảo. Các bác sĩ đã cứu rất nhiều bệnh nhân chấn thương nặng, bệnh nặng, đặc biệt là đột quỵ mà không cần chuyển gấp về bệnh viện trung tâm.

Theo lãnh đạo Sở Y tế TP.HCM, chương trình luân phiên bác sĩ chuyên khoa tiếp tục được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2026 và những năm tiếp theo. 

Mục tiêu là bảo đảm người dân tại các khu vực biển đảo, vùng xa của TP.HCM được tiếp cận dịch vụ y tế kịp thời, an toàn và có chất lượng; không để khoảng cách địa lý ảnh hưởng đến công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe người dân.

Tin liên quan

Côn Đảo: Cấp cứu ngư dân bị nhiều vết chém toàn thân, nguy kịch

Côn Đảo: Cấp cứu ngư dân bị nhiều vết chém toàn thân, nguy kịch

Một ngư dân 41 tuổi được đưa vào Trung tâm y tế Quân dân y đặc khu Côn Đảo trong tình trạng đa chấn thương nghiêm trọng do mâu thuẫn cá nhân trên tàu.

Khám phá thêm chủ đề

Trung tâm y tế Quân dân y đặc khu Côn Đảo Ngư dân luân phiên bác sĩ đặc khu côn đảo Côn Đảo phẫu thuật Sở Y tế Tp.HCM
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận