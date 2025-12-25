Mổ khẩn cứu ngư dân kẹt giữa 2 chiếc ghe ở đặc khu Côn Đảo

Ngày 25.12, Sở Y tế TP.HCM cho biết Trung tâm y tế Quân dân y đặc khu Côn Đảo đã thực hiện mổ cấp cứu cho 1 ngư dân bị chấn thương nặng do bị kẹt giữa 2 chiếc ghe. Đây là ca chấn thương hiếm gặp đối với y tế tuyến đảo.

Trước đó, ngày 16.12, ngư dân Đ.V.L (45 tuổi) do bất cẩn đã bị té và bị kẹt giữa 2 ghe. Khuya cùng ngày, ngư dân được đưa đến Trung tâm y tế Quân dân y đặc khu Côn Đảo trong tình trạng bị lóc da đùi trái diện rộng, mất máu nhiều, nguy cơ mất chân và đe dọa tính mạng nếu không được mổ khẩn cấp.

Ê kíp trực nhanh chóng ổn định hô hấp, tuần hoàn và chuyển bệnh nhân vào phòng mổ cấp cứu.

Ngư dân đã được các bác sĩ phẫu thuật cấp cứu, bảo tồn chân thành công ẢNH: B.V

Các bác sĩ luân phiên đợt thứ 5 của các bệnh viện trung tâm TP.HCM, cùng đội ngũ y, bác sĩ Trung tâm y tế Quân dân y đặc khu Côn Đảo đối diện với ca tổn thương phức tạp hiếm gặp ở tuyến đảo.

Theo đó, ngư dân bị vết lóc da kéo dài gần trọn vùng đùi trái, từ bẹn đến gối. Tổn thương sâu làm đứt cơ khép đùi và một phần cơ tứ đầu đùi.

Các bác sĩ phối hợp gây mê, cầm máu, cắt lọc mô hoại tử, làm sạch vết thương, phục hồi các bó cơ bị tổn thương, khâu da thưa để bảo tồn vạt da và hạn chế biến chứng. Mục tiêu không chỉ là cứu sống ngư dân, mà còn giữ lại khả năng đi lại, lao động và cuộc sống phía trước cho ngư dân.

Ca mổ thành công, ngư dân qua cơn nguy kịch, đùi trái được bảo tồn, nguy cơ nhiễm trùng nặng được kiểm soát.

Sau 3 ngày điều trị, sức khỏe ngư dân ổn định và được chuyển về Cần Thơ để tiếp tục chăm sóc, điều trị gần gia đình.

Chương trình luân phiên bác sĩ chuyên khoa của ngành y tế TP.HCM từ tháng 9 đến nay đã cử hàng chục bác sĩ giỏi của nhiều bệnh viện trung tâm TP.HCM đến đặc khu Côn Đảo. Các bác sĩ đã cứu rất nhiều bệnh nhân chấn thương nặng, bệnh nặng, đặc biệt là đột quỵ mà không cần chuyển gấp về bệnh viện trung tâm.

Theo lãnh đạo Sở Y tế TP.HCM, chương trình luân phiên bác sĩ chuyên khoa tiếp tục được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2026 và những năm tiếp theo.

Mục tiêu là bảo đảm người dân tại các khu vực biển đảo, vùng xa của TP.HCM được tiếp cận dịch vụ y tế kịp thời, an toàn và có chất lượng; không để khoảng cách địa lý ảnh hưởng đến công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe người dân.