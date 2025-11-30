Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

TP.HCM xây dựng Côn Đảo sẽ là biểu tượng thích ứng biến đổi khí hậu

Nguyễn Long
Nguyễn Long
30/11/2025 12:48 GMT+7

TP.HCM xây dựng đặc khu Côn Đảo thành mô hình chuẩn mực về bảo tồn và phát triển bền vững. Côn Đảo sẽ trở thành hòn đảo xanh, thông minh và hiện đại.

Tối 29.11, tại đặc khu Côn Đảo (TP.HCM), Ban quản lý Vườn quốc gia Côn Đảo phối hợp cùng Liên minh Bảo tồn thiên nhiên Quốc tế (IUCN) tổ chức lễ đón nhận chứng nhận Danh lục Xanh.

TP.HCM xây dựng Côn Đảo sẽ là biểu tượng thích ứng biến đổi khí hậu - Ảnh 1.

Vườn quốc gia Côn Đảo đón nhận Danh lục Xanh

ẢNH: VƯỜN QUỐC GIA CÔN ĐẢO

Ông Nguyễn Khắc Pho, Giám đốc Ban quản lý Vườn quốc gia Côn Đảo cho biết vườn quốc gia Côn Đảo chính thức được IUCN trao chứng nhận Danh lục Xanh. Đây không chỉ là danh hiệu mà còn là giải pháp then chốt nâng cao năng lực quản lý.

Khác với Di sản thế giới hay Khu dự trữ sinh quyển, Danh lục Xanh tập trung vào quy trình và hiệu quả quản lý. Đây là bộ tiêu chuẩn toàn cầu đo lường thành công trong bảo tồn đa dạng sinh học.

Bộ tiêu chuẩn gồm 4 lĩnh vực: quản trị tốt, thiết kế và lập kế hoạch tốt, quản lý hiệu quả, kết quả bảo tồn thành công. Để đạt chứng nhận, Vườn quốc gia Côn Đảo phải đáp ứng 17 tiêu chí và 50 chỉ số nghiêm ngặt.

Tiến sĩ Dindo Campilan, Giám đốc khu vực châu Á - IUCN cho biết, đặc khu Côn Đảo đã trở thành một phần trong cơ cấu hành chính của TP.HCM. Những cơ hội mới đã mở ra để tích hợp bảo tồn với phát triển bền vững, du lịch và cộng đồng. IUCN sẵn sàng tiếp tục hỗ trợ những nỗ lực này.

Ông Dindo Campilan nhấn mạnh Côn Đảo sẽ là hình mẫu về quản lý khu bảo tồn không chỉ ở Việt Nam mà trên khắp châu Á.

Vườn quốc gia Côn Đảo khu bảo tồn thứ 3 của Việt Nam đạt danh hiệu này. Trước đó là Khu bảo tồn đất ngập nước Vân Long và Vườn quốc gia Cát Tiên. Trên thế giới, Côn Đảo là địa điểm thứ 101 đạt chuẩn.

Vườn quốc gia Côn Đảo đang bảo tồn gần 5.900 ha rừng tự nhiên, với hơn 1.000 loài thực vật và 155 loài động vật rừng. Khu vực biển có hơn 1.700 loài sinh vật.

Thành tựu nổi bật của Vườn quốc gia Côn Đảo là sự phục hồi quần thể rùa biển. Từ ngày 1.1.2023 đến 1.11.2025, hơn 2.100 rùa mẹ đã đẻ hơn 6.300 tổ. Số lượng trứng đạt trên 604.000 quả. Hơn 436.000 rùa con đã được thả về biển. Đây là tín hiệu tích cực cho đa dạng sinh học.

Tại lễ đón nhận, ông Nguyễn Hữu Thiện, Phó cục trưởng Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) nhấn mạnh Danh lục Xanh không chỉ là sự ghi nhận mà còn là cam kết hành động. Việc bảo vệ Vườn quốc gia Côn Đảo là biện pháp chiến lược hiện thực hóa các cam kết quốc tế.

TP.HCM xây dựng Côn Đảo sẽ là biểu tượng thích ứng biến đổi khí hậu - Ảnh 2.

Phó chủ tịch UBND TP.HCM Bùi Minh Thạnh phát biểu tại buổi lễ

ẢNH: VƯỜN QUỐC GIA CÔN ĐẢO

Ông Bùi Minh Thạnh, Phó chủ tịch UBND TP.HCM cho biết thành phố xác định xây dựng đặc khu Côn Đảo thành mô hình chuẩn mực về bảo tồn và phát triển bền vững. Côn Đảo sẽ trở thành hòn đảo xanh, thông minh và hiện đại. Công nghệ sẽ được ứng dụng sâu rộng vào quản lý rừng, biển và du lịch.

Đặc khu Côn Đảo hướng tới mục tiêu trở thành trung tâm sinh thái và nghỉ dưỡng đẳng cấp quốc tế. Côn Đảo cũng được kỳ vọng là biểu tượng của Việt Nam trong thích ứng biến đổi khí hậu.

Để hiện thực hóa tầm nhìn đó, đặc khu Côn Đảo cần giữ vững và nâng cao độ che phủ rừng. Mục tiêu là tăng độ che phủ từ 80% hiện nay lên 92% vào năm 2050. Việc phát huy giá trị thiên nhiên phải song hành với trách nhiệm bảo tồn.

Danh lục Xanh là một bộ tiêu chuẩn toàn cầu do IUCN phát triển, nhằm công nhận các khu bảo tồn và bảo tồn có quản lý hiệu quả, minh bạch, bền vững và đạt được các kết quả bảo tồn đa dạng sinh học thành công. 
Danh hiệu này thúc đẩy bảo tồn thiên nhiên bằng cách chứng nhận, khuyến khích và nâng cao năng lực quản lý để đạt được những tác động cụ thể về pháp lý, văn hóa, xã hội, địa lý và sinh thái. 
Bộ tiêu chuẩn này bao gồm 4 hợp phần và 17 tiêu chí, được khởi động tại Hội nghị Bảo tồn Thế giới IUCN 2016.
Không giống như các danh hiệu khác như Di sản Thế giới, Danh lục Xanh IUCN tập trung vào việc chứng nhận những khu bảo tồn đã đạt được kết quả bảo tồn thành công trên thực tế.

