Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng thăm, chúc tết nhân viên Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân

Quế Hà
Quế Hà
26/01/2026 19:16 GMT+7

Chiều 26.1, ông Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng, đã đến kiểm tra, thăm và chúc tết cán bộ, công nhân viên Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân (xã Vĩnh Hảo, tỉnh Lâm Đồng - trước đây thuộc H.Tuy Phong, Bình Thuận).

Tham gia đoàn công tác có ông Đặng Hồng Sỹ, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy; ông Lưu Văn Trung, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng cùng lãnh đạo UBND tỉnh và đại diện các sở, ngành của tỉnh.

Bí thư tỉnh ủy Lâm Đồng thăm và chúc tết tại Trung tâm điện lực Vĩnh Tân - Ảnh 1.

Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Y Thanh Hà Niê Kđăm chủ trì buổi làm việc tại Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân vào chiều 26.1

ẢNH: QUẾ HÀ

Báo cáo với Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng và đoàn công tác, đại diện các nhà máy nhiệt điện BOT Vĩnh Tân 1, Vĩnh Tân 2 và Vĩnh Tân 4 đã khái quát tình hình hoạt động, những kết quả đạt được trong năm 2025, đồng thời nêu phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới.

Phát biểu tại buổi thăm và làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Y Thanh Hà Niê Kđăm ghi nhận, biểu dương những kết quả nổi bật của Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân trong năm 2025, nhất là trong bối cảnh kinh tế thế giới và trong nước còn nhiều biến động.

Bí thư tỉnh ủy Lâm Đồng thăm và chúc tết tại Trung tâm điện lực Vĩnh Tân - Ảnh 2.

Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng và 2 phó bí thư tặng quà cho Nhà máy Nhiệt điện BOT Vĩnh Tân 1

ẢNH: QUẾ HÀ

Theo báo cáo, các nhà máy vận hành an toàn, ổn định, đáp ứng hơn 7,8% tổng nhu cầu điện năng của hệ thống điện quốc gia; nộp ngân sách nhà nước trên 1.500 tỉ đồng, vượt kế hoạch năm. Các đơn vị còn tạo việc làm ổn định cho hơn 1.000 người lao động địa phương và thực hiện nhiều hoạt động an sinh xã hội với tổng kinh phí hơn 10 tỉ đồng.

Đáng chú ý, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng nhấn mạnh công tác bảo vệ môi trường và an toàn lao động chính là “điểm sáng lớn nhất” của Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân.

Cụ thể, toàn bộ lượng tro bay phát sinh hiện đã được tiêu thụ; trung tâm không để xảy ra sự cố môi trường, tai nạn lao động; các quy trình vận hành được thực hiện nghiêm ngặt, qua đó củng cố niềm tin của người dân khu vực lân cận.

Bí thư tỉnh ủy Lâm Đồng thăm và chúc tết tại Trung tâm điện lực Vĩnh Tân - Ảnh 3.

Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng tặng quà cho Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 2

ẢNH: QUẾ HÀ

Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng nhận định, năm 2026 là năm đầu tiên triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 14, được xác định là giai đoạn bứt phá thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, với mục tiêu GRDP của tỉnh đạt từ 10% trở lên. Vì vậy, nhu cầu điện năng phục vụ sản xuất và sinh hoạt của người dân sẽ tiếp tục gia tăng.

Trên tinh thần đó, lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng đề nghị các đơn vị tại Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân tiếp tục phát huy kết quả đạt được, hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu sản xuất điện, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính với Nhà nước.

Bí thư tỉnh ủy Lâm Đồng thăm và chúc tết tại Trung tâm điện lực Vĩnh Tân - Ảnh 4.

Tặng quà cho Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4

ẢNH: QUẾ HÀ

Cùng với nhiệm vụ sản xuất, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Y Thanh Hà Niê Kđăm yêu cầu các nhà máy tiếp tục đặt ưu tiên hàng đầu cho công tác bảo vệ môi trường; chủ động đầu tư nâng cấp, cải tạo hệ thống xử lý theo hướng áp dụng công nghệ mới, giảm thiểu tối đa rủi ro. Mục tiêu tiêu thụ 100% tro, xỉ cần được duy trì bền vững trong năm 2026 và các năm tiếp theo; tuyệt đối không để phát tán bụi, ảnh hưởng đến đời sống người dân xã Vĩnh Hảo và khu vực lân cận; đồng thời đẩy mạnh “xanh hóa” khuôn viên nhà máy và khu vực bãi xỉ.

Bí thư tỉnh ủy Lâm Đồng thăm và chúc tết tại Trung tâm điện lực Vĩnh Tân - Ảnh 5.

Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng và đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo các nhà máy

ẢNH: QUẾ HÀ

Sáng cùng ngày, ông Y Thanh Hà Niê Kđăm cùng đoàn công tác của Tỉnh ủy Lâm Đồng đã kiểm tra tiến độ các dự án trọng điểm tại xã Sơn Mỹ, gồm Khu công nghiệp Sơn Mỹ 1, Sơn Mỹ 2, các nhà máy điện khí Sơn Mỹ 1, Sơn Mỹ 2 và dự án kho cảng Sơn Mỹ. Nhân dịp này, đoàn cũng đến thăm, tặng 50 suất quà Tết Nguyên đán cho người có công, các chức sắc tiêu biểu đồng bào dân tộc thiểu số, gia đình chính sách và cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng Tân Thắng.

Bí thư tỉnh ủy Lâm Đồng thăm và chúc tết tại Trung tâm điện lực Vĩnh Tân - Ảnh 6.

Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng kiểm tra tiến độ Khu công nghiệp Sơn Mỹ 1

ẢNH: Q.H

Bí thư tỉnh ủy Lâm Đồng thăm và chúc tết tại Trung tâm điện lực Vĩnh Tân - Ảnh 7.

Bí thư tỉnh ủy Y Thanh Hà Niê Kđăm tặng quà cho bà con xã Sơn Mỹ

ẢNH: Q.H

Bí thư tỉnh ủy Lâm Đồng thăm và chúc tết tại Trung tâm điện lực Vĩnh Tân - Ảnh 8.

Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Y Thanh Hà Niê Kđăm thăm, tặng quà cán bộ chiến sĩ Đồn biên phòng Tân Thắng

ẢNH: Q.H

Tin liên quan

Bình Thuận: Giải quyết cơ bản 'bài toán tro xỉ than' của các nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân

Bình Thuận: Giải quyết cơ bản 'bài toán tro xỉ than' của các nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân

Vấn đề tiêu thụ tro xỉ than tại các nhà máy nhiệt điện ở Vĩnh Tân (H.Tuy Phong) là bài toán phức tạp đối với những lo ngại về ô nhiễm môi trường ở Bình Thuận.

Khám phá thêm chủ đề

cảng Sơn Mỹ Trung tâm điện lực Vĩnh Tân xã Sơn Mỹ ông Y Thanh Hà Niê Kđăm Lâm Đồng Chúc tết
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận