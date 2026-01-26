Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng thăm, chúc tết nhân viên Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân

Tham gia đoàn công tác có ông Đặng Hồng Sỹ, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy; ông Lưu Văn Trung, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng cùng lãnh đạo UBND tỉnh và đại diện các sở, ngành của tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Y Thanh Hà Niê Kđăm chủ trì buổi làm việc tại Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân vào chiều 26.1 ẢNH: QUẾ HÀ

Báo cáo với Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng và đoàn công tác, đại diện các nhà máy nhiệt điện BOT Vĩnh Tân 1, Vĩnh Tân 2 và Vĩnh Tân 4 đã khái quát tình hình hoạt động, những kết quả đạt được trong năm 2025, đồng thời nêu phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới.

Phát biểu tại buổi thăm và làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Y Thanh Hà Niê Kđăm ghi nhận, biểu dương những kết quả nổi bật của Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân trong năm 2025, nhất là trong bối cảnh kinh tế thế giới và trong nước còn nhiều biến động.

Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng và 2 phó bí thư tặng quà cho Nhà máy Nhiệt điện BOT Vĩnh Tân 1 ẢNH: QUẾ HÀ

Theo báo cáo, các nhà máy vận hành an toàn, ổn định, đáp ứng hơn 7,8% tổng nhu cầu điện năng của hệ thống điện quốc gia; nộp ngân sách nhà nước trên 1.500 tỉ đồng, vượt kế hoạch năm. Các đơn vị còn tạo việc làm ổn định cho hơn 1.000 người lao động địa phương và thực hiện nhiều hoạt động an sinh xã hội với tổng kinh phí hơn 10 tỉ đồng.

Đáng chú ý, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng nhấn mạnh công tác bảo vệ môi trường và an toàn lao động chính là “điểm sáng lớn nhất” của Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân.

Cụ thể, toàn bộ lượng tro bay phát sinh hiện đã được tiêu thụ; trung tâm không để xảy ra sự cố môi trường, tai nạn lao động; các quy trình vận hành được thực hiện nghiêm ngặt, qua đó củng cố niềm tin của người dân khu vực lân cận.

Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng tặng quà cho Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 2 ẢNH: QUẾ HÀ

Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng nhận định, năm 2026 là năm đầu tiên triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 14, được xác định là giai đoạn bứt phá thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, với mục tiêu GRDP của tỉnh đạt từ 10% trở lên. Vì vậy, nhu cầu điện năng phục vụ sản xuất và sinh hoạt của người dân sẽ tiếp tục gia tăng.

Trên tinh thần đó, lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng đề nghị các đơn vị tại Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân tiếp tục phát huy kết quả đạt được, hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu sản xuất điện, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính với Nhà nước.

Tặng quà cho Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 ẢNH: QUẾ HÀ

Cùng với nhiệm vụ sản xuất, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Y Thanh Hà Niê Kđăm yêu cầu các nhà máy tiếp tục đặt ưu tiên hàng đầu cho công tác bảo vệ môi trường; chủ động đầu tư nâng cấp, cải tạo hệ thống xử lý theo hướng áp dụng công nghệ mới, giảm thiểu tối đa rủi ro. Mục tiêu tiêu thụ 100% tro, xỉ cần được duy trì bền vững trong năm 2026 và các năm tiếp theo; tuyệt đối không để phát tán bụi, ảnh hưởng đến đời sống người dân xã Vĩnh Hảo và khu vực lân cận; đồng thời đẩy mạnh “xanh hóa” khuôn viên nhà máy và khu vực bãi xỉ.

Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng và đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo các nhà máy ẢNH: QUẾ HÀ

Sáng cùng ngày, ông Y Thanh Hà Niê Kđăm cùng đoàn công tác của Tỉnh ủy Lâm Đồng đã kiểm tra tiến độ các dự án trọng điểm tại xã Sơn Mỹ, gồm Khu công nghiệp Sơn Mỹ 1, Sơn Mỹ 2, các nhà máy điện khí Sơn Mỹ 1, Sơn Mỹ 2 và dự án kho cảng Sơn Mỹ. Nhân dịp này, đoàn cũng đến thăm, tặng 50 suất quà Tết Nguyên đán cho người có công, các chức sắc tiêu biểu đồng bào dân tộc thiểu số, gia đình chính sách và cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng Tân Thắng.

Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng kiểm tra tiến độ Khu công nghiệp Sơn Mỹ 1 ẢNH: Q.H

Bí thư tỉnh ủy Y Thanh Hà Niê Kđăm tặng quà cho bà con xã Sơn Mỹ ẢNH: Q.H