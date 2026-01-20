Lâm Đồng tăng tốc sản xuất rau, hoa phục vụ Tết Bính Ngọ 2026

Ngày 20.1, ghi nhận của PV Thanh Niên tại các vùng trồng hoa trọng điểm ở Đà Lạt cho thấy không khí sản xuất đang khẩn trương hơn bao giờ hết. Nhà vườn bước vào giai đoạn “nước rút” phục vụ thị trường Tết Bính Ngọ 2026.

Tại làng hoa Thái Phiên (phường Lâm Viên - Đà Lạt), ông Nguyễn Văn Danh, nông dân gắn bó nhiều năm với nghề trồng hoa, cho biết vụ hoa tết năm nay bà con xuống giống khoảng 70 ha. Trong đó, hoa cúc chiếm khoảng 80% diện tích, còn lại là lily, hai dòng hoa chủ lực, giữ vai trò “xương sống” của thị trường hoa tết Đà Lạt.

Nông dân làng hoa Thái Phiên kỳ vọng thị trường Tết Bính Ngọ năm nay sẽ sôi động

Theo ông Danh, dù vừa trải qua một năm nhiều biến động do thiên tai, nhưng nhờ giá hoa các vụ trước tương đối ổn định, nông dân mạnh dạn tái đầu tư cho vụ hoa tết. "Thời tiết hiện nay khá thuận lợi. Nếu từ sau ngày 10 tháng chạp xảy ra rét đậm, bà con sẽ chủ động thắp sáng ban đêm để điều tiết sinh trưởng, giúp hoa nở đúng dịp", ông Danh nói.

Không chỉ làng hoa Thái Phiên, nông dân các vùng Đa Thiện, Hà Đông (phường Lâm Viên - Đà Lạt) và phường Lang Biang - Đà Lạt cũng đang tăng tốc chăm sóc hoa tết. Sự chủ động về kỹ thuật và kinh nghiệm nhiều năm giúp các nhà vườn giữ vững tâm thế lạc quan, kỳ vọng thị trường tết năm nay sẽ sôi động.

Tại các địa phương vùng ven, nơi chịu tác động trực tiếp của mưa lũ, nhịp độ sản xuất đang sớm được khôi phục. Ở xã Hiệp Thạnh, lãnh đạo địa phương cho biết các nông hộ và doanh nghiệp đã nhanh chóng khắc phục thiệt hại, tập trung chăm sóc rau, hoa nhằm kịp thời cung ứng cho thị trường. Riêng vụ đông xuân, toàn xã đã xuống giống khoảng 218 ha hoa, trong đó hoa lay ơn chiếm tới 200 ha, cho thấy sản xuất nông nghiệp đang dần lấy lại đà tăng trưởng sau thiên tai.

Cùng với hoa, các vùng chuyên canh rau của Lâm Đồng cũng bước vào cao điểm sản xuất. Dọc quốc lộ 20, từ Hiệp Thạnh, Đức Trọng đến các xã thuộc vùng Đơn Dương (cũ), bà con nông dân đang dồn lực chăm sóc rau các loại. Riêng tại xã Đức Trọng, diện tích canh tác rau lên tới khoảng 2.900 ha, tập trung vào các mặt hàng chủ lực như cải, xà lách, cà rốt, cà chua.

Đáng chú ý, các xã D'Ran, Đơn Dương, Ka Đô, Quảng Lập, vùng chuyên canh rau lớn nhất tỉnh từng bị thiệt hại nặng sau lũ, nay đã "xanh trở lại". Trên đồng ruộng, những luống rau ngắn ngày như xà lách, hành lá, cải thìa, rau gia vị đang sinh trưởng tốt, trong khi các loại rau dài ngày như cà chua, ớt chuông, bắp sú, su hào cũng được chăm sóc kỹ lưỡng.

Dù còn nhiều khó khăn, song sự chủ động, nhanh nhạy và tinh thần không khuất phục trước thiên tai đang giúp nông dân Lâm Đồng từng bước phục hồi sản xuất, đặt nhiều kỳ vọng vào một vụ rau, hoa Tết Bính Ngọ được mùa, được giá, góp phần ổn định thu nhập và tiếp thêm động lực cho năm mới.