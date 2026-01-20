Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Văn hóa Xem - Nghe

Chương trình ‘hot’ không kém ‘Táo quân’ sẽ lên sóng truyền hình Tết Bính Ngọ 2026

Thu Thủy
Thu Thủy
20/01/2026 14:46 GMT+7

Giữa lúc thông tin 'Táo quân – Gặp nhau cuối năm' dừng phát sóng dịp Tết Bính Ngọ 2026, một chương trình giải trí khác hứa hẹn 'hot' không kém đã chính thức được xác nhận lên sóng, đó là 'Gala cười 2026'.

Gala cười vốn là món ăn tinh thần quen thuộc của truyền hình Việt trong nhiều năm qua, sẽ tiếp tục đồng hành cùng khán giả trong dịp Tết Nguyên đán 2026.

Chương trình ‘hot’ không kém ‘Táo quân’ sẽ lên sóng truyền hình Tết Bính Ngọ 2026- Ảnh 1.

Gala cười 2025 quy tụ dàn diễn viên cả hai miền Nam - Bắc

ẢNH: NSX

Theo thông tin từ VTV, Gala cười 2026 được phát sóng trong dịp tết, mang đến không khí vui tươi, nhẹ nhàng và giàu tính giải trí cho khán giả. Trong bối cảnh Táo quân tạm dừng, Gala cười được kỳ vọng sẽ trở thành điểm hẹn hài kịch đáng chú ý trên sóng truyền hình những ngày đầu năm mới.

Khác với Táo quân vốn nổi bật bởi màu sắc châm biếm và tổng kết các vấn đề xã hội trong năm, Gala cười lựa chọn các tiểu phẩm hài tình huống gần gũi đời sống. Nội dung chương trình thường xoay quanh câu chuyện gia đình, tình yêu, công việc, những va chạm thường ngày trong xã hội hiện đại, được kể bằng giọng điệu dí dỏm, duyên dáng nhưng chừng mực, phù hợp với nhiều thế hệ khán giả cùng thưởng thức trong dịp sum họp tết đến xuân về.

Chương trình ‘hot’ không kém ‘Táo quân’ sẽ lên sóng truyền hình Tết Bính Ngọ 2026- Ảnh 2.

Gala cười cũng là chương trình "hot" không kém Táo quân

ẢNH: NSX

Trong nhiều năm qua, Gala cười đã trở thành chương trình hài kịch quen thuộc mỗi dịp tết, thường được phát sóng vào tối mùng 2 tết trên kênh VTV3. Các mùa gần đây cho thấy chương trình luôn duy trì thời lượng dài, được dàn dựng công phu với nhiều tiểu phẩm nối tiếp, xen kẽ là các tiết mục âm nhạc để tạo nhịp giải trí liền mạch. Dàn diễn viên tham gia Gala cười thường là những gương mặt quen thuộc của sân khấu hài và truyền hình cả hai miền Nam – Bắc, kết hợp cùng một số nghệ sĩ trẻ nhằm mang đến màu sắc mới mẻ cho chương trình.

Với Gala cười 2026, nhà sản xuất cho biết chương trình tiếp tục giữ tinh thần giải trí lành mạnh, hướng tới tiếng cười tích cực đầu năm. Các tiểu phẩm được xây dựng từ những câu chuyện đời thường, phản ánh nhịp sống đương đại nhưng không đặt nặng yếu tố gây sốc hay châm biếm nặng nề. Thay vào đó, Gala cười tập trung tạo ra những khoảnh khắc thư giãn, giúp khán giả bắt đầu năm mới với tinh thần lạc quan.

Nam diễn viên giành 3 giải thưởng lớn năm 2025 là ai?

Nam diễn viên giành 3 giải thưởng lớn năm 2025 là ai?

Trong bức tranh điện ảnh Việt Nam năm 2025 đầy sôi động, Nguyễn Phương Nam đã để lại dấu ấn sâu đậm khi vai tiểu đội trưởng Tạ trong Mưa đỏ đã nhận 3 giải thưởng lớn gây chú ý.

