Nam diễn viên giành 3 giải thưởng lớn năm 2025 là ai?

Thu Thủy
Thu Thủy
16/01/2026 11:39 GMT+7

Trong bức tranh điện ảnh Việt Nam năm 2025 đầy sôi động, Nguyễn Phương Nam đã để lại dấu ấn sâu đậm khi vai tiểu đội trưởng Tạ trong Mưa đỏ đã nhận 3 giải thưởng lớn gây chú ý.

Vai diễn của Nguyễn Phương Nam trong Mưa đỏ tưởng như không ở trung tâm câu chuyện nhưng lại trở thành điểm tựa cảm xúc quan trọng, giúp Phương Nam lập cú "hat-trick" hiếm hoi - nhận 3 giải thưởng lớn trong một năm.

Một vai diễn phụ "thu" về những giải thưởng lớn

Mưa đỏ là bộ phim tái hiện 81 ngày đêm khốc liệt tại Thành cổ Quảng Trị năm 1972, đồng thời cũng là một trong những tác phẩm điện ảnh Việt gây tiếng vang lớn nhất năm 2025 khi đạt doanh thu vượt mốc 700 tỉ đồng và nhận được nhiều đánh giá tích cực từ giới chuyên môn. Trong tổng thể bức tranh khốc liệt thời chiến ấy, nhân vật Tạ do Nguyễn Phương Nam đảm nhận hiện lên như hình ảnh người lính bình dị, gan góc, sống trọn vẹn với tình đồng đội và trách nhiệm của một người chỉ huy.

Nguyễn Phương Nam giành 3 giải thưởng lớn năm 2025 với vai Tạ trong Mưa đỏ - Ảnh 1.

Tạo hình của Nguyễn Phương Nam trong Mưa đỏ

ẢNH: NSX

Điểm nổi bật trong diễn xuất của Nguyễn Phương Nam nằm ở sự tiết chế và chân thực. Anh không chọn cách thể hiện nhân vật bằng những cao trào kịch tính hay lời thoại đao to búa lớn, mà xây dựng Tạ bằng ánh mắt, cử chỉ và nhịp cảm xúc rất đời. Sự điềm tĩnh của một tiểu đội trưởng giữa bom đạn, những khoảnh khắc lặng im trước mất mát của đồng đội hay nét cứng cỏi pha lẫn nhân hậu đã khiến nhân vật Tạ trở nên gần gũi, chạm đến cảm xúc người xem. Chính lối diễn xuất "ít mà sâu" này được giới chuyên môn đánh giá cao, xem là yếu tố then chốt tạo nên thành công của vai diễn.

Nguyễn Phương Nam giành 3 giải thưởng lớn năm 2025 với vai Tạ trong Mưa đỏ - Ảnh 2.

Nguyễn Phương Nam nhận giải thưởng tại LHP Việt Nam lần thứ 24

ẢNH: FBNV

Nhờ vai Tạ trong Mưa đỏ, Nguyễn Phương Nam đã được xướng tên ở hạng mục Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất tại 3 giải thưởng lớn trong năm 2025, gồm giải Cánh diều 2025, giải Ngôi sao xanh và giải thưởng điện ảnh trong khuôn khổ Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ 24. Đây là thành tích hiếm hoi đối với một diễn viên ở tuyến vai phụ, cho thấy sự ghi nhận đồng thuận của cả giới phê bình lẫn công chúng dành cho màn thể hiện của anh.

Chia sẻ sau khi liên tiếp nhận giải, Nguyễn Phương Nam bày tỏ sự xúc động và cho biết anh xem những danh hiệu này là phần thưởng chung cho cả ê kíp làm phim. Nam diễn viên cho rằng thành công của Mưa đỏ đến từ sự lao động nghiêm túc, tinh thần tập thể và niềm tin của đạo diễn, đồng nghiệp dành cho anh trong quá trình xây dựng nhân vật. Với bản thân, vai Tạ không chỉ là một cột mốc nghề nghiệp mà còn là cơ hội để anh hiểu sâu hơn về giá trị của sự hy sinh và tình đồng đội trong chiến tranh.

Nguyễn Phương Nam giành 3 giải thưởng lớn năm 2025 với vai Tạ trong Mưa đỏ - Ảnh 3.

Nguyễn Phương Nam với giải thưởng tại Ngôi sao xanh

ẢNH: FBNV

Cú hat-trick giải thưởng năm 2025 đã đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong sự nghiệp của Nguyễn Phương Nam. Thành công này càng cho thấy khi những vai diễn phụ có chiều sâu, được đầu tư nghiêm túc vẫn có thể trở thành linh hồn của tác phẩm và được trân trọng đúng mức.

Với nền tảng diễn xuất chín chắn và dấu ấn rõ nét từ Mưa đỏ, Nguyễn Phương Nam được kỳ vọng sẽ tiếp tục có thêm những vai diễn giàu chiều sâu trong thời gian tới.

Tòa soạn

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
