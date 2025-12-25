Diễn viên ‘hot’ nhất ‘Mưa đỏ’ đóng chính phim giờ vàng

Trong Mưa đỏ, Steven Nguyễn vào vai Quang - nhân vật phản diện có nội tâm phức tạp, đối lập với các nhân vật chính diện nhưng lại có sức hút mạnh mẽ nhờ diễn xuất tinh tế và ngoại hình ấn tượng. Dù không phải vai chính, Quang là một trong những vai diễn được khán giả nhớ lâu nhất, giúp Steven Nguyễn gia tăng lượng người hâm mộ và tạo dấu ấn đậm nét trên màn ảnh rộng.

Tạo hình của Steven Nguyễn trong Không giới hạn ẢNH: VFC

Tiếp nối thành công từ Mưa đỏ, Steven Nguyễn chính thức đảm nhận vai chính trong phim truyền hình Không giới hạn dự kiến lên sóng VTV1 vào tháng 1.2026 trên khung giờ vàng.

Trong phim, anh vào vai Đào Minh Kiên - chiến sĩ cứu hộ cứu nạn thuộc lực lượng Bộ Tổng tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam. Khác với hình ảnh phản diện trước đó, đây là vai diễn chính diện mang tính nhân văn sâu sắc, phản ánh sự hy sinh thầm lặng, lòng quả cảm và trách nhiệm của người lính thời bình trong hành trình bảo vệ nhân dân.

Minh Trang đóng cặp cùng Steven Nguyễn trong phim truyền hình phát sóng giờ vàng ẢNH: VFC

Không giới hạn khai thác câu chuyện về những người lính cứu hộ, làm những nhiệm vụ cam go giữa thiên tai, sự cố và tình huống nguy hiểm, đồng thời khắc họa đời sống nội tâm, tình cảm, lý tưởng sống của người trẻ khoác trên mình màu áo lính. Chia sẻ về vai diễn này, Steven Nguyễn cho biết: "Tôi rất hào hứng và tự hào khi mình là một chiến sĩ trong lực lượng cứu hộ, cứu nạn. Khi tham gia phim này tôi mới hiểu được sự nguy hiểm khi các anh phải đối mặt trong những lần cứu hộ. Và tôi quá ngưỡng mộ sự hy sinh của các anh – những người lính thời bình".

Đóng cặp với Steven Nguyễn là nữ chính Minh Trang. Sự tươi mới của cặp đôi này hứa hẹn sẽ đem đến nhiều điểm thú vị và mới mẻ cho bộ phim.

Theo chia sẻ của đạo diễn Nguyễn Đức Hiếu, bộ phim được đầu tư công phu, quay tại nhiều địa phương như Hà Nội, Quảng Ninh, Thanh Hóa… với số lượng diễn viên đông đảo và đặc biệt có sự tư vấn chuyên môn của quân đội để đảm bảo tính chân thực với những cảnh quay khó, đại cảnh. "Bộ phim phối hợp nhiều lực lượng trong quân đội. Bộ Tổng tham mưu đã tư vấn rất nhiệt tình về nội dung, đường hướng làm như thế nào để chúng tôi có thể tái hiện được những chiến công của lực lượng cứu hộ…".