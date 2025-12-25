Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giải trí Phim

Diễn viên ‘hot’ nhất ‘Mưa đỏ’ đóng chính phim giờ vàng

Thu Thủy
Thu Thủy
25/12/2025 19:54 GMT+7

Steven Nguyễn là một trong những gương mặt được khán giả trẻ săn đón khi thể hiện vai phản diện trong phim điện ảnh 'Mưa đỏ'. Và nam diễn viên sẽ đóng chính trong phim truyền hình 'Không giới hạn' phát sóng giờ vàng.

Trong Mưa đỏ, Steven Nguyễn vào vai Quang - nhân vật phản diện có nội tâm phức tạp, đối lập với các nhân vật chính diện nhưng lại có sức hút mạnh mẽ nhờ diễn xuất tinh tế và ngoại hình ấn tượng. Dù không phải vai chính, Quang là một trong những vai diễn được khán giả nhớ lâu nhất, giúp Steven Nguyễn gia tăng lượng người hâm mộ và tạo dấu ấn đậm nét trên màn ảnh rộng.

Steven nguyễn đóng chính phim Không giới hạn: Hành trình mới của diễn viên Mưa đỏ - Ảnh 1.

Tạo hình của Steven Nguyễn trong Không giới hạn

ẢNH: VFC

Tiếp nối thành công từ Mưa đỏ, Steven Nguyễn chính thức đảm nhận vai chính trong phim truyền hình Không giới hạn dự kiến lên sóng VTV1 vào tháng 1.2026 trên khung giờ vàng.

Trong phim, anh vào vai Đào Minh Kiên - chiến sĩ cứu hộ cứu nạn thuộc lực lượng Bộ Tổng tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam. Khác với hình ảnh phản diện trước đó, đây là vai diễn chính diện mang tính nhân văn sâu sắc, phản ánh sự hy sinh thầm lặng, lòng quả cảm và trách nhiệm của người lính thời bình trong hành trình bảo vệ nhân dân.

Steven nguyễn đóng chính phim Không giới hạn: Hành trình mới của diễn viên Mưa đỏ - Ảnh 2.

Minh Trang đóng cặp cùng Steven Nguyễn trong phim truyền hình phát sóng giờ vàng

ẢNH: VFC

Không giới hạn khai thác câu chuyện về những người lính cứu hộ, làm những nhiệm vụ cam go giữa thiên tai, sự cố và tình huống nguy hiểm, đồng thời khắc họa đời sống nội tâm, tình cảm, lý tưởng sống của người trẻ khoác trên mình màu áo lính. Chia sẻ về vai diễn này, Steven Nguyễn cho biết: "Tôi rất hào hứng và tự hào khi mình là một chiến sĩ trong lực lượng cứu hộ, cứu nạn. Khi tham gia phim này tôi mới hiểu được sự nguy hiểm khi các anh phải đối mặt trong những lần cứu hộ. Và tôi quá ngưỡng mộ sự hy sinh của các anh – những người lính thời bình".

Đóng cặp với Steven Nguyễn là nữ chính Minh Trang. Sự tươi mới của cặp đôi này hứa hẹn sẽ đem đến nhiều điểm thú vị và mới mẻ cho bộ phim.

Theo chia sẻ của đạo diễn Nguyễn Đức Hiếu, bộ phim được đầu tư công phu, quay tại nhiều địa phương như Hà Nội, Quảng Ninh, Thanh Hóa… với số lượng diễn viên đông đảo và đặc biệt có sự tư vấn chuyên môn của quân đội để đảm bảo tính chân thực với những cảnh quay khó, đại cảnh. "Bộ phim phối hợp nhiều lực lượng trong quân đội. Bộ Tổng tham mưu đã tư vấn rất nhiệt tình về nội dung, đường hướng làm như thế nào để chúng tôi có thể tái hiện được những chiến công của lực lượng cứu hộ…".

Tin liên quan

Vì sao NSƯT Thái Sơn gây chú ý trong ‘Gia đình trái dấu’?

Vì sao NSƯT Thái Sơn gây chú ý trong ‘Gia đình trái dấu’?

Trong 2 tập gần đây của 'Gia đình trái dấu' đang phát sóng giờ vàng trên VTV3, NSƯT Thái Sơn chỉ xuất hiện ở vài phân đoạn ngắn nhưng đủ gây chú ý, khiến khán giả hào hứng.

Khám phá thêm chủ đề

Minh Trang Bộ tổng tham mưu Mưa đỏ Steven Nguyễn
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận