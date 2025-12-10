Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Văn hóa

Hai diễn viên ‘Mưa đỏ’ đóng phim tình báo

Thu Thủy
Thu Thủy
10/12/2025 14:09 GMT+7

Diễn viên Hứa Vĩ Văn và Phương Nam, từng đóng trong Mưa đỏ, sẽ đảm nhận hai vai diễn quan trọng trong Tận hiến – một bộ phim về đề tài tình báo hiếm hoi của Việt Nam.

Tận hiến là bộ phim truyền hình của Cục Truyền thông Công an Nhân dân - Điện ảnh Công an nhân dân, do đạo diễn Trần Ka My thực hiện, thuộc đề tài chính luận – tình báo. Phim tái hiện hành trình chiến đấu thầm lặng của lực lượng Công an nhân dân Việt Nam trên đất Lào giai đoạn 1955-1977. Trong giai đoạn phức tạp này, có một người đàn ông mang bí danh P1 được Bộ Công an Việt Nam giao nhiệm vụ bí mật thâm nhập vào hàng ngũ đối phương trên đất Lào, đánh cược bản thân và gia đình để thực thi sứ mệnh được giao. 

Bộ phim tôn vinh sự hy sinh, tận hiến, trung thành của những chiến sĩ tình báo lực lượng Công an nhân dân Việt Nam trong giai đoạn biến động chính trị phức tạp tại khu vực Đông Dương thập niên 1960.

Hứa Vĩ Văn và Phương Nam đóng phim Tận hiến về đề tài tình báo Việt Nam - Ảnh 1.

Hứa Vĩ Văn và Phương Nam trong phim Tận hiến

ẢNH: ĐIỆN ẢNH CÔNG AN NHÂN DÂN

Theo thông tin từ đơn vị sản xuất, hai diễn viên từng đóng trong Mưa đỏHứa Vĩ VănPhương Nam sẽ đảm nhận hai vai diễn quan trọng trong Tận hiến. Trong đó Hứa Vĩ Văn sẽ vào vai chính – nhà tình báo Nguyễn Thành (bí danh P1). Còn Phương Nam vào vai công an viên Đỗ Chiến. Được biết đây là hai vai diễn khá phức tạp, nhiều đất diễn và thử thách.

Hứa Vĩ Văn và Phương Nam đóng phim Tận hiến về đề tài tình báo Việt Nam - Ảnh 2.

Trong phim Tận hiến, Hứa Vĩ Văn trong vai nhà tình báo Nguyễn Thành

ẢNH: ĐIỆN ẢNH CÔNG AN NHÂN DÂN

Trong Mưa đỏ, diễn viên Phương Nam đóng vai Tạ khá ấn tượng – tiểu đội trưởng của tiểu đội 1 kiên cường. Một thanh niên kiểu nông dân xứ Thanh cộc cằn, thẳng thắn nhưng hào sảng và tử tế... đã hy sinh ở Thành cổ Quảng Trị. Còn Hứa Vĩ Văn đóng vai bác sĩ quân y Lê với những phân đoạn khá ám ảnh trong hầm tối khi phải chứng kiến những người lính trẻ bị thương, hy sinh trong điều kiện thiếu thốn của chiến tranh khốc liệt.

Hứa Vĩ Văn và Phương Nam đóng phim Tận hiến về đề tài tình báo Việt Nam - Ảnh 3.

Diễn viên Phương Nam với tạo hình nhân vật Đỗ Chiến trong Tận hiến

ẢNH: ĐIỆN ẢNH CÔNG AN NHÂN DÂN

Chia sẻ về vai diễn, Hứa Vĩ Văn cho biết đây là thử thách rất lớn vì để nhớ thoại rất khó mà phải nói sao cho đĩnh đạc, chuẩn mực như nhân vật lại càng khó. Hơn nữa, nhân vật ngoài đời thông thạo nhiều ngoại ngữ như tiếng Anh, Pháp, Lào…

Ngoài hai diễn viên trên, Tận hiến còn có sự tham gia của NSND Trần Nhượng, NSND Minh Hòa, NSND Minh Phương, NSƯT Hồ Phong, Đàm Hằng, Ngọc Thanh Tâm, Tiến Lộc…

Tận hiến dự kiến phát sóng vào tháng 1.2026, nhân kỷ niệm 80 năm ngày Truyền thống lực lượng tình báo Công an nhân dân Việt Nam.

Khám phá thêm chủ đề

Công an Nhân dân Việt Nam Công an VN Hứa Vĩ Văn Phương nam Trần Ka My
