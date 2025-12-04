Chiếu miễn phí phim 'Mưa đỏ' ở bệnh viện

Trong ngày 3 - 4.12, hội trường Bệnh viện Đà Nẵng trở nên đặc biệt hơn thường lệ. Không còn là nơi họp giao ban hay tổ chức hội thảo, không gian ấy được biến thành một “rạp chiếu phim” để hàng trăm bệnh nhân, thân nhân và nhân viên y tế cùng xem miễn phí bộ phim Mưa đỏ.

Bệnh viện Đà Nẵng tổ chức chiếu phim Mưa đỏ miễn phí tại hội trường ẢNH: PHƯƠNG DOANH

Một hoạt động tưởng chừng nhỏ nhưng đã khiến không ít người xem lặng đi, bởi tạm quên những lo toan trong bệnh viện, họ được hòa vào không khí lịch sử và nghệ thuật một cách rất ấm áp và nhân văn.

Ghi nhận của Thanh Niên tại hội trường A, dù 11 giờ phim mới chiếu, nhiều người đã có mặt từ sớm để chờ đợi. Các bác sĩ, điều dưỡng tranh thủ giờ nghỉ, những bệnh nhân ngồi xe lăn, những cụ già chống gậy và các em nhỏ đang điều trị cũng háo hức được ba mẹ dẫn đến xem phim. Hàng ghế nhanh chóng kín chỗ, sự yên tĩnh quen thuộc của bệnh viện nhường lại cho không khí rộn ràng, đầy mong chờ... phim chiếu.

Đông đảo bệnh nhân, nhân viên y tế và người nhà được xem miễn phí phim Mưa đỏ

"Đồng đội của tôi hy sinh gần hết..."

Ngồi ở hàng ghế đầu dõi theo từng giây hình Mưa đỏ, ông Vũ Văn Thành (76 tuổi), từng là người lính tiếp tế tại Trung đoàn 9, Sư đoàn 304 trong trận chiến 81 ngày đêm bảo vệ Thành cổ Quảng Trị, liên tục đưa tay lau nước mắt.

“Nhắc đến chiến trường Thành cổ Quảng Trị là tôi lại không kiềm được xúc động. Đơn vị của tôi hy sinh gần hết, chỉ còn 2 người sống sót. Khi xem bộ phim này, tôi nhớ lại từng đồng đội đã nằm xuống…”, ông Thành nghẹn giọng.

Cựu chiến binh Nguyễn Văn Thành (bìa phải) xúc động khi theo dõi phim Mưa đỏ ẢNH: PHƯƠNG DOANH

Những người xung quanh lặng đi khi biết câu chuyện của nhân chứng sống kể thêm về sự khốc liệt của chiến tranh, sự hy sinh to lớn để giành lại hòa bình. Để rồi khán giả càng thấm hơn từng khuôn hình Mưa đỏ trên màn ảnh.

Bệnh viện Đà Nẵng chuẩn bị nước uống, thức ăn nhanh... phục vụ khán giả xem phim Mưa đỏ ẢNH: PHƯƠNG DOANH

Với ông Huỳnh Bá Kỷ, nguyên giáo viên Trường THPT Lê Quý Đôn (P.Tam Kỳ), trải nghiệm xem phim tại bệnh viện là điều vô cùng ý nghĩa.

"Ký ức thời chiến tranh như quay lại. Tôi đang chăm người nhà bệnh, nhiều lúc rất căng thẳng. Nghe có suất chiếu miễn phí là tôi mừng lắm. Xem để thư giãn, mà cũng để nhớ lại tinh thần quả cảm của quân dân ta”, ông Kỷ tâm sự.

Theo lãnh đạo Bệnh viện Đà Nẵng, từ thực tế nhiều bệnh nhân và thân nhân không có điều kiện đến rạp, còn đội ngũ y tế luôn bận rộn, Ban giám đốc Bệnh viện Đà Nẵng quyết định đưa điện ảnh vào bệnh viện.

"Hội trường lớn được tận dụng để tạo ra một không gian giúp mọi người tạm gác lại nỗi đau, để sống trọn vẹn với những thước phim lịch sử", lãnh đạo Bệnh viện Đà Nẵng thông tin.

Bác sĩ, y tá và nhân viên y tế cùng xem phim ẢNH: PHƯƠNG DOANH

“Nhân viên y tế hiếm khi có thời gian ra rạp. Nhờ sự quan tâm của bệnh viện và Phòng Công tác xã hội, chúng tôi mới có dịp xem một bộ phim cảm xúc như vậy”, chị Trần Thụy Diệu Thủy, điều dưỡng trưởng Khoa Ung bướu, Bệnh viện Đà Nẵng chia sẻ.

Theo ghi nhận, riêng chiều 3.12 đã có hơn 200 người tham dự. Theo lịch, Bệnh viện Đà Nẵng sẽ tổ chức chiếu phim Mưa đỏ miễn phí phục vụ bệnh nhân, nhân viên y tế... đến hết ngày 4.12.

Xúc động cùng những thước phim bi tráng ẢNH: PHƯƠNG DOANH

Mưa đỏ là bộ phim do Điện ảnh Quân đội nhân dân sản xuất, chuyển thể từ tiểu thuyết của nhà văn Chu Lai, tái hiện cuộc chiến bảo vệ Thành cổ Quảng Trị năm 1972, một trong những trang sử bi tráng nhất của dân tộc. Bộ phim Mưa đỏ hiện giữ kỷ lục doanh thu cao nhất điện ảnh Việt Nam và vừa giành Bông sen vàng tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 24.