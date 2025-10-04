Bệnh viện Đà Nẵng thực hiện thành công cặp ghép gan do vợ hiến tạng cho chồng

Tiến sĩ - bác sĩ Lê Đức Nhân, Giám đốc Bệnh viện Đà Nẵng, cho biết bệnh viện vừa thực hiện thành công ca ghép gan đầu tiên dưới sự hướng dẫn chuyên môn của các chuyên gia Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.

Theo ông Nhân, ngày 28.8, Bộ Y tế quyết định về việc công nhận Bệnh viện Đà Nẵng là cơ sở y tế đủ điều kiện để thực hiện kỹ thuật lấy, ghép gan từ người hiến sống và từ người hiến chết não tại bệnh viện. Sau hơn 1 tháng nhận được quyết định chính thức, dưới sự chuyển giao trực tiếp của Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, ê kíp ghép gan của Bệnh viện Đà Nẵng đã phối hợp thực hiện ca ghép gan đầu tiên trên người hiến sống. Đây là cặp ghép gan từ vợ hiến tạng cho chồng.

Giám đốc Bệnh viện Đà Nẵng cho hay, để thực hiện thành công ca ghép gan đầu tiên này, từ năm 2022 - 2024 đơn vị đã cử 46 lượt cán bộ thuộc 12 ê kíp chuyên môn tham gia đào tạo chuyên sâu về kỹ thuật cắt và ghép gan tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.

Năm 2025, bệnh viện tiếp tục cử thêm 7 ê kíp tham gia các khóa đào tạo tăng cường, chuyên sâu nhằm nâng cao kỹ năng và làm chủ hoàn toàn kỹ thuật ghép gan phức tạp.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết (thứ 5 từ trái sang) tặng hoa cảm ơn Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 đã hỗ trợ Bệnh viện Đà Nẵng thực hiện thành công ca ghép gan đầu tiên ẢNH: M.Q

Từ tháng 2.2024, TP.Đà Nẵng cũng đã chính thức đưa vào hoạt động Trung tâm Ghép tạng và cấy ghép tế bào gốc với hệ thống phòng mổ, khu ghép tạng và khu cấy ghép tế bào gốc đạt chuẩn quốc tế.

Đến thăm và chúc mừng tập thể Bệnh viện Đà Nẵng vào tối qua 3.10, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết biểu dương đội ngũ y bác sĩ, nhân viên Bệnh viện Đà Nẵng, nhất là những người trực tiếp tham gia thực hiện ca ghép gan vừa qua.

Đây không chỉ là một thành công về mặt chuyên môn mà còn thể hiện uy tín, sự tự tin và năng lực của đội ngũ cán bộ y tế thành phố. Thành công này là bước khởi đầu quan trọng, là tiền đề để Bệnh viện Đà Nẵng tiếp tục đảm nhận và làm chủ các kỹ thuật cao hơn, phức tạp hơn trong tương lai để phục vụ tốt hơn yêu cầu chăm sóc sức khỏe nhân dân TP.Đà Nẵng và khu vực miền Trung.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng cũng ghi nhận sự hỗ trợ rất cụ thể, tận tâm từ Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 dành cho Đà Nẵng để gặt hái quả ngọt là sự thành công từ ca ghép gan đầu tiên. Ông Triết mong muốn trong thời gian tới, những kỹ thuật chuyên sâu của ngành y tế, đặc biệt là từ Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 sẽ tiếp tục được chuyển giao rộng rãi đến các bệnh viện trên địa bàn thành phố, trong đó có Bệnh viện Đà Nẵng để người dân được thụ hưởng những tiến bộ y học hiện đại nhất.

Theo Phó giáo sư - tiến sĩ Lê Văn Thành (Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 - người trực tiếp đào tạo và chuyển giao kỹ thuật ghép gan cho Bệnh viện Đà Nẵng), hiện Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 là đơn vị dẫn đầu trong lĩnh vực ghép gan tại Việt Nam và khu vực Đông Nam Á.

Từ tháng 10.2017 đến nay, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 đã thực hiện gần 300 ca ghép gan, trong đó áp dụng tiên phong đầu tiên tại Việt Nam trong áp dụng kỹ thuật phẫu thuật nội soi cho cả người hiến và người nhận. Đây là những kỹ thuật đỉnh cao chỉ được thực hiện tại những trung tâm hàng đầu thế giới.