'Mưa đỏ' thắng lớn tại LHP Việt Nam lần thứ 24

Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 24 khép lại tối 25.11 với việc tìm ra chủ nhân của loạt giải thưởng. Trong đó, phim 'Mưa đỏ' thắng lớn với giải Bông sen vàng ở thể loại phim truyện điện ảnh đồng thời được vinh danh ở một số hạng mục khác.
Lễ bế mạc và trao giải Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 24 diễn ra tối 25.11, tại Nhà hát Quân đội (TP.HCM). Sự kiện có sự tham dự của Phó thủ tướng Mai Văn Chính; Bộ trưởng Bộ VH-TT-DL Nguyễn Văn Hùng; ông Lại Xuân Môn - Phó trưởng ban thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận TW; ông Tạ Quang Đông - Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL, Trưởng ban chỉ đạo LHP Việt Nam lần thứ 24; bà Trần Thị Diệu Thúy - Phó chủ tịch UBND TP.HCM, đồng Trưởng ban chỉ đạo LHP… cùng đông đảo đoàn phim, nghệ sĩ và khán giả.
Trước khi bước vào những khoảnh khắc tôn vinh tác phẩm, đội ngũ làm phim tiêu biểu, sự kiện dành một phút mặc niệm để tưởng nhớ những đồng bào đã tử vong do thiên tai tại Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng và nhiều địa phương khác trên cả nước.
Trong số các tác phẩm, tổ chức, cá nhân được vinh danh tại sự kiện, Mưa đỏ thắng lớn với giải Bông sen vàng hạng mục phim truyện điện ảnh. Trong khoảnh khắc được vinh danh, đạo diễn Đặng Thái Huyền thay mặt Điện ảnh Quân đội nhân dân và ê kíp làm phim Mưa đỏ gửi lời cảm ơn đến ban giám khảo đã trao cho đội ngũ làm phim một phần thưởng rất vinh dự và cao quý. Nhà làm phim cũng gửi lời cảm ơn đến thủ trưởng Bộ Quốc phòng, thủ trưởng Tổng cục Chính trị đã giao nhiệm vụ làm phim Mưa đỏ cho Điện ảnh Quân đội nhân dân.
"Chúng tôi cũng cảm tất cả ê kíp đoàn làm phim Mưa đỏ đã cùng chúng tôi tận hiến cùng chúng tôi cho một chiến dịch rất gian nan nhưng cũng rất vinh quang này. Chúng tôi cũng muốn gửi lời cảm ơn khán giả, tri ân khán giả đã nối dài giấc mơ tuyệt đẹp của Mưa đỏ. Và phần thưởng này cho phép chúng tôi xin được gửi tặng đến các anh hùng liệt sĩ, những người đã ngã xuống để chúng ta có ngày hôm nay", đạo diễn Đặng Thái Huyền chia sẻ.
Ngoài giải Bông sen vàng, Mưa đỏ còn được vinh danh ở hạng mục: Kỹ xảo điện ảnh xuất sắc, Nam diễn viên phụ xuất sắc (diễn viên Phương Nam), Họa sĩ thiết kế mỹ thuật xuất sắc (họa sĩ Vũ Việt Hưng), Âm thanh xuất sắc (thiết kế âm thanh Hoàng Thị Thu Thủy).
Chiến thắng của Mưa đỏ và loạt giải thưởng đáng chú ý
