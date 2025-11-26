Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Văn hóa

'Mưa đỏ' thắng lớn tại LHP Việt Nam lần thứ 24

Thanh Chi - Thạch Anh
26/11/2025 06:37 GMT+7

Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 24 khép lại tối 25.11 với việc tìm ra chủ nhân của loạt giải thưởng. Trong đó, phim 'Mưa đỏ' thắng lớn với giải Bông sen vàng ở thể loại phim truyện điện ảnh đồng thời được vinh danh ở một số hạng mục khác.

'Mưa đỏ' thắng lớn tại LHP Việt Nam lần thứ 24- Ảnh 1.

Phó thủ tướng Mai Văn Chính và Bộ trưởng Bộ VH-TT-DL Nguyễn Văn Hùng công bố giải Bông sen vàng cho Phim truyện điện ảnh xuất sắc nhất: phim Mưa đỏ

ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

Lễ bế mạc và trao giải Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 24 diễn ra tối 25.11, tại Nhà hát Quân đội (TP.HCM). Sự kiện có sự tham dự của Phó thủ tướng Mai Văn Chính; Bộ trưởng Bộ VH-TT-DL Nguyễn Văn Hùng; ông Lại Xuân Môn - Phó trưởng ban thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận TW; ông Tạ Quang Đông - Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL, Trưởng ban chỉ đạo LHP Việt Nam lần thứ 24; bà Trần Thị Diệu Thúy - Phó chủ tịch UBND TP.HCM, đồng Trưởng ban chỉ đạo LHP…  cùng đông đảo đoàn phim, nghệ sĩ và khán giả.

Trước khi bước vào những khoảnh khắc tôn vinh tác phẩm, đội ngũ làm phim tiêu biểu, sự kiện dành một phút mặc niệm để tưởng nhớ những đồng bào đã tử vong do thiên tai tại Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng và nhiều địa phương khác trên cả nước.

'Mưa đỏ' thắng lớn tại LHP Việt Nam lần thứ 24- Ảnh 2.

Đoàn phim Mưa đỏ ăn mừng giải Bông sen vàng

ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

Trong số các tác phẩm, tổ chức, cá nhân được vinh danh tại sự kiện, Mưa đỏ thắng lớn với giải Bông sen vàng hạng mục phim truyện điện ảnh. Trong khoảnh khắc được vinh danh, đạo diễn Đặng Thái Huyền thay mặt Điện ảnh Quân đội nhân dân và ê kíp làm phim Mưa đỏ gửi lời cảm ơn đến ban giám khảo đã trao cho đội ngũ làm phim một phần thưởng rất vinh dự và cao quý. Nhà làm phim cũng gửi lời cảm ơn đến thủ trưởng Bộ Quốc phòng, thủ trưởng Tổng cục Chính trị đã giao nhiệm vụ làm phim Mưa đỏ cho Điện ảnh Quân đội nhân dân.

"Chúng tôi cũng cảm tất cả ê kíp đoàn làm phim Mưa đỏ đã cùng chúng tôi tận hiến cùng chúng tôi cho một chiến dịch rất gian nan nhưng cũng rất vinh quang này. Chúng tôi cũng muốn gửi lời cảm ơn khán giả, tri ân khán giả đã nối dài giấc mơ tuyệt đẹp của Mưa đỏ. Và phần thưởng này cho phép chúng tôi xin được gửi tặng đến các anh hùng liệt sĩ, những người đã ngã xuống để chúng ta có ngày hôm nay", đạo diễn Đặng Thái Huyền chia sẻ.

Ngoài giải Bông sen vàng, Mưa đỏ còn được vinh danh ở hạng mục: Kỹ xảo điện ảnh xuất sắc, Nam diễn viên phụ xuất sắc (diễn viên Phương Nam), Họa sĩ thiết kế mỹ thuật xuất sắc (họa sĩ Vũ Việt Hưng), Âm thanh xuất sắc (thiết kế âm thanh Hoàng Thị Thu Thủy).

Chiến thắng của Mưa đỏ và loạt giải thưởng đáng chú ý

'Mưa đỏ' thắng lớn tại LHP Việt Nam lần thứ 24- Ảnh 3.

Bộ trưởng Bộ VH-TT-DL trao bằng khen "Cá nhân Việt Nam có đóng góp đặc biệt cho phát triển, quảng bá điện ảnh Việt Nam" cho TS Ngô Phương Lan, Chủ tịch Hiệp hội Xúc tiến phát triển điện ảnh Việt Nam. Bên cạnh đó, bằng khen Đơn vị phát hành nhiều phim Việt Nam nhất 2023 - 2025 được trao cho Công ty TNHH CJ CGV Việt Nam và Công ty CP phim Thiên Ngân

ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

'Mưa đỏ' thắng lớn tại LHP Việt Nam lần thứ 24- Ảnh 4.

Đạo diễn Võ Thanh Hòa và ê kíp phim Quỷ cẩu nhận giải Phim Việt Nam được yêu thích nhất do khán giả bình chọn (dành cho phim truyện điện ảnh tham dự chương trình phim toàn cảnh)

ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

'Mưa đỏ' thắng lớn tại LHP Việt Nam lần thứ 24- Ảnh 5.

Bà Trần Thị Diệu Thúy - Phó chủ tịch UBND TP.HCM, trao bằng khen cho đoàn phim Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối dành cho Phim có bối cảnh quay tại TP.HCM

ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

'Mưa đỏ' thắng lớn tại LHP Việt Nam lần thứ 24- Ảnh 6.

PGS-TS Đỗ Lệnh Hùng Tú và diễn viên Mai Thu Huyền trao giải ở các hạng mục Họa sĩ thiết kế, Kỹ xảo và Quay phim xuất sắc

ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

'Mưa đỏ' thắng lớn tại LHP Việt Nam lần thứ 24- Ảnh 7.

Đạo diễn Lý Hải, nhà sản xuất Minh Hà trao giải Đạo diễn xuất sắc cho các nhà làm phim. Trong đó, Thu Trang thắng giải Đạo diễn phim truyện đầu tay xuất sắc với phim Nụ hôn bạc tỉ

ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

'Mưa đỏ' thắng lớn tại LHP Việt Nam lần thứ 24- Ảnh 8.

Diễn viên Đinh Y Nhung và đạo diễn Victor Vũ trao giải cho dàn nghệ sĩ thắng hạng mục diễn xuất của thể loại phim truyện điện ảnh. Giải Nữ diễn viên phụ xuất sắc thuộc về diễn viên Hồng Đào (phim Mai), Nam diễn viên phụ xuất sắc thuộc về Bảo Định (phim Tử chiến trên không) và Phương Nam (phim Mưa đỏ). Phương Anh Đào thắng Nữ diễn viên chính xuất sắc với phim Mai, còn Tuấn Trần giành giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhờ phim Mang mẹ đi bỏ. Tuy nhiên, một số diễn viên được vinh danh không có mặt để nhận giải thưởng

ẢNH:: BÙI QUỐC HOÀNG

'Mưa đỏ' thắng lớn tại LHP Việt Nam lần thứ 24- Ảnh 9.

Các nhà làm phim nhận giải thưởng của ban giám khảo ở các thể loại: phim tài liệu, phim khoa học, phim hoạt hình và phim truyện điện ảnh. Trong số đó, hạng mục phim truyện điện ảnh gọi tên phim Mai, Mang mẹ đi bỏ Thám tử Kiên: Kỳ án không đầu

ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

'Mưa đỏ' thắng lớn tại LHP Việt Nam lần thứ 24- Ảnh 10.

Phó chủ tịch UBND TP.HCM Trần Thị Diệu Thúy và tiến sĩ Ngô Phương Lan (Phó trưởng Tiểu ban Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Hội đồng Lý luận Trung ương, Chủ tịch Hiệp hội Xúc tiến phát triển điện ảnh Việt Nam, Chủ tịch Ban giám khảo) công bố giải Bông sen bạc

ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

'Mưa đỏ' thắng lớn tại LHP Việt Nam lần thứ 24- Ảnh 11.

Giải Bông sen bạc được trao cho các bộ phim: phim hoạt hình Trở về, Tiếng cồng núi Nưa; phim tài liệu 7 quãng nhân sinh Điềm Phùng ThịTiếng nói của lương tri; phim khoa học Sếu có về phương Nam; phim truyện điện ảnh: Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối, Tử chiến trên không Chị dâu

ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

'Mưa đỏ' thắng lớn tại LHP Việt Nam lần thứ 24- Ảnh 12.

Mưa đỏ thắng giải Bông sen vàng hạng mục phim truyện điện ảnh

ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

'Mưa đỏ' thắng lớn tại LHP Việt Nam lần thứ 24- Ảnh 13.

Đạo diễn Đặng Thái Huyền và đoàn phim trong khoảnh khắc Mưa đỏ được vinh danh

ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

'Mưa đỏ' thắng lớn tại LHP Việt Nam lần thứ 24- Ảnh 14.

Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL Tạ Quang Đông và ông Lại Xuân Môn - Phó trưởng ban thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, trao giải xuất sắc nhất ở thể loại phim hoạt hình (phim Trạng Quỳnh nhí: Truyền thuyết Kim ngưu Dế mèn: Cuộc phiêu lưu đến xóm lầy lội), phim khoa học (phim Bụi mịn - Hiểm họa lơ lửng) và phim tài liệu (phim Tỉnh thức và hóa giải Người giữ hồn di sản)

ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

'Mưa đỏ' thắng lớn tại LHP Việt Nam lần thứ 24- Ảnh 15.

Phát biểu khép lại liên hoan phim, ông Tạ Quang Đông cho biết sau 5 ngày tổ chức tại TP.HCM, Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 24 đã hoàn thành tốt đẹp, ghi được dấu ấn đậm nét trong lòng khán giả và các nghệ sĩ điện ảnh, thể hiện sự quy mô, chuyên nghiệp và đầy kỳ vọng. "Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 24 đồng thời đem đến ấn tượng đặc biệt vì sự bùng nổ chưa từng có của nhiều bộ phim tham dự tranh giải, với nhiều chương trình chiếu phim hấp dẫn, nhiều hoạt động chuyên môn chuyên sâu, đi trực tiếp đến các vấn đề, giải pháp để phát triển nền công nghiệp điện ảnh, mở ra nhiều cơ hội hợp tác, đầu tư trong lĩnh vực sản xuất, đầu tư, phát hành phim; bước đầu đã thiết lập các giải pháp, mạng lưới cung cấp dịch vụ sản xuất phim, hướng tới mục tiêu đưa Việt Nam trở thành điểm đến thân thiện, thu hút các đoàn làm phim quốc tế", Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL nhận định

ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

Tin liên quan

Đoàn phim 'Mưa đỏ' giao lưu với khán giả trong mưa

Đoàn phim 'Mưa đỏ' giao lưu với khán giả trong mưa

Dù thời tiết bất ổn, có lúc mưa nặng hạt, đoàn phim Mưa đỏ vẫn tích cực giao lưu cùng đông đảo khán giả tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, TP.HCM tối 23.11.

Khám phá thêm chủ đề

Mưa đỏ LHP Việt Nam Liên hoan phim Việt Nam Phương Anh Đào Tuấn Trần
