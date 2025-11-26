'Mưa đỏ' thắng lớn tại LHP Việt Nam lần thứ 24

Phó thủ tướng Mai Văn Chính và Bộ trưởng Bộ VH-TT-DL Nguyễn Văn Hùng công bố giải Bông sen vàng cho Phim truyện điện ảnh xuất sắc nhất: phim Mưa đỏ ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

Lễ bế mạc và trao giải Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 24 diễn ra tối 25.11, tại Nhà hát Quân đội (TP.HCM). Sự kiện có sự tham dự của Phó thủ tướng Mai Văn Chính; Bộ trưởng Bộ VH-TT-DL Nguyễn Văn Hùng; ông Lại Xuân Môn - Phó trưởng ban thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận TW; ông Tạ Quang Đông - Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL, Trưởng ban chỉ đạo LHP Việt Nam lần thứ 24; bà Trần Thị Diệu Thúy - Phó chủ tịch UBND TP.HCM, đồng Trưởng ban chỉ đạo LHP… cùng đông đảo đoàn phim, nghệ sĩ và khán giả.

Trước khi bước vào những khoảnh khắc tôn vinh tác phẩm, đội ngũ làm phim tiêu biểu, sự kiện dành một phút mặc niệm để tưởng nhớ những đồng bào đã tử vong do thiên tai tại Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng và nhiều địa phương khác trên cả nước.

Đoàn phim Mưa đỏ ăn mừng giải Bông sen vàng ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

Trong số các tác phẩm, tổ chức, cá nhân được vinh danh tại sự kiện, Mưa đỏ thắng lớn với giải Bông sen vàng hạng mục phim truyện điện ảnh. Trong khoảnh khắc được vinh danh, đạo diễn Đặng Thái Huyền thay mặt Điện ảnh Quân đội nhân dân và ê kíp làm phim Mưa đỏ gửi lời cảm ơn đến ban giám khảo đã trao cho đội ngũ làm phim một phần thưởng rất vinh dự và cao quý. Nhà làm phim cũng gửi lời cảm ơn đến thủ trưởng Bộ Quốc phòng, thủ trưởng Tổng cục Chính trị đã giao nhiệm vụ làm phim Mưa đỏ cho Điện ảnh Quân đội nhân dân.

"Chúng tôi cũng cảm tất cả ê kíp đoàn làm phim Mưa đỏ đã cùng chúng tôi tận hiến cùng chúng tôi cho một chiến dịch rất gian nan nhưng cũng rất vinh quang này. Chúng tôi cũng muốn gửi lời cảm ơn khán giả, tri ân khán giả đã nối dài giấc mơ tuyệt đẹp của Mưa đỏ. Và phần thưởng này cho phép chúng tôi xin được gửi tặng đến các anh hùng liệt sĩ, những người đã ngã xuống để chúng ta có ngày hôm nay", đạo diễn Đặng Thái Huyền chia sẻ.

Ngoài giải Bông sen vàng, Mưa đỏ còn được vinh danh ở hạng mục: Kỹ xảo điện ảnh xuất sắc, Nam diễn viên phụ xuất sắc (diễn viên Phương Nam), Họa sĩ thiết kế mỹ thuật xuất sắc (họa sĩ Vũ Việt Hưng), Âm thanh xuất sắc (thiết kế âm thanh Hoàng Thị Thu Thủy).

Chiến thắng của Mưa đỏ và loạt giải thưởng đáng chú ý

Bộ trưởng Bộ VH-TT-DL trao bằng khen "Cá nhân Việt Nam có đóng góp đặc biệt cho phát triển, quảng bá điện ảnh Việt Nam" cho TS Ngô Phương Lan, Chủ tịch Hiệp hội Xúc tiến phát triển điện ảnh Việt Nam. Bên cạnh đó, bằng khen Đơn vị phát hành nhiều phim Việt Nam nhất 2023 - 2025 được trao cho Công ty TNHH CJ CGV Việt Nam và Công ty CP phim Thiên Ngân

ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

Đạo diễn Võ Thanh Hòa và ê kíp phim Quỷ cẩu nhận giải Phim Việt Nam được yêu thích nhất do khán giả bình chọn (dành cho phim truyện điện ảnh tham dự chương trình phim toàn cảnh) ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

Bà Trần Thị Diệu Thúy - Phó chủ tịch UBND TP.HCM, trao bằng khen cho đoàn phim Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối dành cho Phim có bối cảnh quay tại TP.HCM ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

PGS-TS Đỗ Lệnh Hùng Tú và diễn viên Mai Thu Huyền trao giải ở các hạng mục Họa sĩ thiết kế, Kỹ xảo và Quay phim xuất sắc ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

Đạo diễn Lý Hải, nhà sản xuất Minh Hà trao giải Đạo diễn xuất sắc cho các nhà làm phim. Trong đó, Thu Trang thắng giải Đạo diễn phim truyện đầu tay xuất sắc với phim Nụ hôn bạc tỉ ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

Diễn viên Đinh Y Nhung và đạo diễn Victor Vũ trao giải cho dàn nghệ sĩ thắng hạng mục diễn xuất của thể loại phim truyện điện ảnh. Giải Nữ diễn viên phụ xuất sắc thuộc về diễn viên Hồng Đào (phim Mai), Nam diễn viên phụ xuất sắc thuộc về Bảo Định (phim Tử chiến trên không) và Phương Nam (phim Mưa đỏ). Phương Anh Đào thắng Nữ diễn viên chính xuất sắc với phim Mai, còn Tuấn Trần giành giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhờ phim Mang mẹ đi bỏ. Tuy nhiên, một số diễn viên được vinh danh không có mặt để nhận giải thưởng ẢNH:: BÙI QUỐC HOÀNG

Các nhà làm phim nhận giải thưởng của ban giám khảo ở các thể loại: phim tài liệu, phim khoa học, phim hoạt hình và phim truyện điện ảnh. Trong số đó, hạng mục phim truyện điện ảnh gọi tên phim Mai, Mang mẹ đi bỏ và Thám tử Kiên: Kỳ án không đầu ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

Phó chủ tịch UBND TP.HCM Trần Thị Diệu Thúy và tiến sĩ Ngô Phương Lan (Phó trưởng Tiểu ban Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Hội đồng Lý luận Trung ương, Chủ tịch Hiệp hội Xúc tiến phát triển điện ảnh Việt Nam, Chủ tịch Ban giám khảo) công bố giải Bông sen bạc ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

Giải Bông sen bạc được trao cho các bộ phim: phim hoạt hình Trở về, Tiếng cồng núi Nưa; phim tài liệu 7 quãng nhân sinh Điềm Phùng Thị và Tiếng nói của lương tri; phim khoa học Sếu có về phương Nam; phim truyện điện ảnh: Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối, Tử chiến trên không và Chị dâu ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

Mưa đỏ thắng giải Bông sen vàng hạng mục phim truyện điện ảnh ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

Đạo diễn Đặng Thái Huyền và đoàn phim trong khoảnh khắc Mưa đỏ được vinh danh ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL Tạ Quang Đông và ông Lại Xuân Môn - Phó trưởng ban thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, trao giải xuất sắc nhất ở thể loại phim hoạt hình (phim Trạng Quỳnh nhí: Truyền thuyết Kim ngưu và Dế mèn: Cuộc phiêu lưu đến xóm lầy lội), phim khoa học (phim Bụi mịn - Hiểm họa lơ lửng) và phim tài liệu (phim Tỉnh thức và hóa giải và Người giữ hồn di sản) ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG