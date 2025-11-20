Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Văn hóa

'Mưa đỏ' và loạt phim trăm tỉ có được 'ưu ái' tại Liên hoan phim Việt Nam?

Thanh Chi
Thanh Chi
20/11/2025 19:58 GMT+7

Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 24 chứng kiến cuộc cạnh tranh của hàng loạt tác phẩm trăm tỉ: 'Mưa đỏ', 'Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối', 'Tử chiến trên không', 'Mai'… Liệu sự áp đảo về mặt doanh thu có giúp những bộ phim chiếm ưu thế ở đường đua giải thưởng?

'Mưa đỏ' và loạt phim trăm tỉ có được 'ưu ái' tại Liên hoan phim Việt Nam?- Ảnh 1.

Ông Tạ Quang Đông - Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL (thứ hai thứ trái qua) cùng các thành viên Ban chỉ đạo và Ban tổ chức LHP Việt Nam 

ẢNH: BTC

Chiều 20.11, họp báo khai mạc Liên hoan phim Việt Nam (LHP Việt Nam) lần thứ 24 diễn ra tại TP.HCM. Sự kiện được chủ trì bởi ông Tạ Quang Đông - Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL, Trưởng ban chỉ đạo LHP lần này; bà Trần Thị Diệu Thúy, Phó chủ tịch UBND TP.HCM, đồng Trưởng ban chỉ đạo LHP; ông Đặng Trần Cường - Cục trưởng Cục Điện ảnh, Trưởng ban tổ chức LHP và bà Nguyễn Thị Thanh Thúy - Phó giám đốc Sở VH-TT TP.HCM, đồng Trưởng ban tổ chức LHP.

Theo ban tổ chức, LHP Việt Nam lần thứ 24 đã lựa chọn được 144 bộ phim tiêu biểu của 42 đơn vị. Đáng chú ý, chương trình phim dự thi với 16 phim truyện điện ảnh, 36 phim tài liệu, 14 phim khoa học và 21 phim hoạt hình. Trong đó, mảng phim truyện điện ảnh chứng kiến cuộc cạnh tranh của hàng loạt tác phẩm có doanh thu trên trăm tỉ: Địa đạo: Mặt trời trong bóng tôi, Tử chiến trên không, Thám tử Kiên, Mai… Đặc biệt, đường đua này còn có sự xuất hiện của Mưa đỏ - "hiện tượng" phòng vé Việt năm 2025 với doanh thu hơn 700 tỉ đồng. Tác phẩm do đạo diễn Đặng Thái Huyền cầm trịch cũng là bộ phim được chọn chiếu mở màn LHP Việt Nam vào ngày 21.11.

'Mưa đỏ' và loạt phim trăm tỉ có được 'ưu ái' tại Liên hoan phim Việt Nam?- Ảnh 2.

Mưa đỏ và nhiều phim doanh thu trăm tỉ khác dự thi LHP Việt Nam lần thứ 24

ẢNH: Chụp màn hình 

Doanh thu kỷ lục của Mưa đỏ cùng hiệu ứng lan truyền rộng rãi mà bộ phim mang lại đặt ra câu hỏi: liệu điều này có giúp tác phẩm chiếm ưu thế hơn các đối thủ khác ở LHP năm nay? Về vấn đề này, Thứ trưởng Tạ Quang Đông chia sẻ: "Trong thời gian này, để tránh áp lực cho ban giám khảo, tôi xin hoãn lại câu trả lời để chúng ta có thể tự suy ngẫm, tự đánh giá". Ông cho biết điều này giúp ban giám khảo có khoảng tĩnh để lựa chọn một cách đúng đắn, công bằng, minh bạch.

Về câu hỏi: liệu loạt tác phẩm đạt doanh thu thu trăm tỉ (trong đó có phim cách mạng như Mưa đỏ, Địa đạo) có được ưu ái hơn những bộ phim khác?, Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL cho biết nghệ thuật, đặc biệt là điện ảnh phải cho thấy cái hay, cái đẹp, phản ánh được cuộc sống, dòng chảy thời đại; đem lại những cảm nhận, triết lý cho công chúng. Theo ông Tạ Quang Đông, doanh thu cũng là một trong những thước đo nhưng không phải yếu tố quyết định kết quả cuối cùng. Ông cho biết ban giám khảo có những tiêu chí cân bằng các vấn đề khác: công chúng, nghệ thuật, tác phẩm, tác giả, thời đại…

'Mưa đỏ' và loạt phim trăm tỉ có được 'ưu ái' tại Liên hoan phim Việt Nam?- Ảnh 3.

Ông Tạ Quang Đông trả lời các câu hỏi được đặt ra trong họp báo

ẢNH: BTC

Loạt phim Việt doanh thu trăm tỉ thổi luồng sinh khí mới cho LHP Việt Nam lần thứ 24. Tại cuộc họp báo ở Hà Nội hồi đầu tháng 11, ông Tạ Quang Đông phấn khởi trước sự khởi sắc mạnh mẽ của điện ảnh Việt Nam: "Nhìn lại chặng đường 2 năm qua kể từ LHP Việt Nam lần thứ 23, chúng ta có thể thấy rõ sức sống mãnh liệt của điện ảnh nước nhà: số lượng và chất lượng phim tăng lên, thị trường điện ảnh sôi động, các tác phẩm Việt Nam được đón nhận tích cực ở các LHP quốc tế và thế hệ làm phim trẻ đầy bản lĩnh và sáng tạo. Những thành quả đó cho thấy điện ảnh Việt Nam đang bứt phá trên con đường chuyên nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế".

LHP Việt Nam lần thứ 24 được tổ chức tại TP.HCM từ ngày 21 - 25.11. Đặc biệt, trong đêm khai mạc 21.11, TP.HCM sẽ nhận bằng công nhận là thành phố sáng tạo toàn cầu của UNESCO trong lĩnh vực điện ảnh.

Tin liên quan

Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 24: Thời của 'câu lạc bộ phim Việt trăm tỉ'

Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 24: Thời của 'câu lạc bộ phim Việt trăm tỉ'

'Mưa đỏ' và các phim thuộc 'Câu lạc bộ phim Việt trăm tỉ'… mang tới diện mạo khởi sắc hơn bao giờ cho Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 24, sẽ diễn ra tại TP.HCM từ 21-25.11.

Khám phá thêm chủ đề

Liên hoan phim Việt Nam LHP Việt Nam Mưa đỏ phim trăm tỉ tranh giải
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận