'Mưa đỏ' và loạt phim trăm tỉ có được 'ưu ái' tại Liên hoan phim Việt Nam?

Ông Tạ Quang Đông - Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL (thứ hai thứ trái qua) cùng các thành viên Ban chỉ đạo và Ban tổ chức LHP Việt Nam ẢNH: BTC

Chiều 20.11, họp báo khai mạc Liên hoan phim Việt Nam (LHP Việt Nam) lần thứ 24 diễn ra tại TP.HCM. Sự kiện được chủ trì bởi ông Tạ Quang Đông - Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL, Trưởng ban chỉ đạo LHP lần này; bà Trần Thị Diệu Thúy, Phó chủ tịch UBND TP.HCM, đồng Trưởng ban chỉ đạo LHP; ông Đặng Trần Cường - Cục trưởng Cục Điện ảnh, Trưởng ban tổ chức LHP và bà Nguyễn Thị Thanh Thúy - Phó giám đốc Sở VH-TT TP.HCM, đồng Trưởng ban tổ chức LHP.

Theo ban tổ chức, LHP Việt Nam lần thứ 24 đã lựa chọn được 144 bộ phim tiêu biểu của 42 đơn vị. Đáng chú ý, chương trình phim dự thi với 16 phim truyện điện ảnh, 36 phim tài liệu, 14 phim khoa học và 21 phim hoạt hình. Trong đó, mảng phim truyện điện ảnh chứng kiến cuộc cạnh tranh của hàng loạt tác phẩm có doanh thu trên trăm tỉ: Địa đạo: Mặt trời trong bóng tôi, Tử chiến trên không, Thám tử Kiên, Mai… Đặc biệt, đường đua này còn có sự xuất hiện của Mưa đỏ - "hiện tượng" phòng vé Việt năm 2025 với doanh thu hơn 700 tỉ đồng. Tác phẩm do đạo diễn Đặng Thái Huyền cầm trịch cũng là bộ phim được chọn chiếu mở màn LHP Việt Nam vào ngày 21.11.

Mưa đỏ và nhiều phim doanh thu trăm tỉ khác dự thi LHP Việt Nam lần thứ 24 ẢNH: Chụp màn hình

Doanh thu kỷ lục của Mưa đỏ cùng hiệu ứng lan truyền rộng rãi mà bộ phim mang lại đặt ra câu hỏi: liệu điều này có giúp tác phẩm chiếm ưu thế hơn các đối thủ khác ở LHP năm nay? Về vấn đề này, Thứ trưởng Tạ Quang Đông chia sẻ: "Trong thời gian này, để tránh áp lực cho ban giám khảo, tôi xin hoãn lại câu trả lời để chúng ta có thể tự suy ngẫm, tự đánh giá". Ông cho biết điều này giúp ban giám khảo có khoảng tĩnh để lựa chọn một cách đúng đắn, công bằng, minh bạch.

Về câu hỏi: liệu loạt tác phẩm đạt doanh thu thu trăm tỉ (trong đó có phim cách mạng như Mưa đỏ, Địa đạo) có được ưu ái hơn những bộ phim khác?, Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL cho biết nghệ thuật, đặc biệt là điện ảnh phải cho thấy cái hay, cái đẹp, phản ánh được cuộc sống, dòng chảy thời đại; đem lại những cảm nhận, triết lý cho công chúng. Theo ông Tạ Quang Đông, doanh thu cũng là một trong những thước đo nhưng không phải yếu tố quyết định kết quả cuối cùng. Ông cho biết ban giám khảo có những tiêu chí cân bằng các vấn đề khác: công chúng, nghệ thuật, tác phẩm, tác giả, thời đại…

Ông Tạ Quang Đông trả lời các câu hỏi được đặt ra trong họp báo ẢNH: BTC

Loạt phim Việt doanh thu trăm tỉ thổi luồng sinh khí mới cho LHP Việt Nam lần thứ 24. Tại cuộc họp báo ở Hà Nội hồi đầu tháng 11, ông Tạ Quang Đông phấn khởi trước sự khởi sắc mạnh mẽ của điện ảnh Việt Nam: "Nhìn lại chặng đường 2 năm qua kể từ LHP Việt Nam lần thứ 23, chúng ta có thể thấy rõ sức sống mãnh liệt của điện ảnh nước nhà: số lượng và chất lượng phim tăng lên, thị trường điện ảnh sôi động, các tác phẩm Việt Nam được đón nhận tích cực ở các LHP quốc tế và thế hệ làm phim trẻ đầy bản lĩnh và sáng tạo. Những thành quả đó cho thấy điện ảnh Việt Nam đang bứt phá trên con đường chuyên nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế".

LHP Việt Nam lần thứ 24 được tổ chức tại TP.HCM từ ngày 21 - 25.11. Đặc biệt, trong đêm khai mạc 21.11, TP.HCM sẽ nhận bằng công nhận là thành phố sáng tạo toàn cầu của UNESCO trong lĩnh vực điện ảnh.

