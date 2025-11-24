Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Văn hóa

Đoàn phim 'Mưa đỏ' giao lưu với khán giả trong mưa

Thanh Chi
Thanh Chi
24/11/2025 11:58 GMT+7

Dù thời tiết bất ổn, có lúc mưa nặng hạt, đoàn phim Mưa đỏ vẫn tích cực giao lưu cùng đông đảo khán giả tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, TP.HCM tối 23.11.

Đoàn phim 'Mưa đỏ' đội mưa giao lưu với khán giả TP.HCM - Ảnh 1.

Đoàn phim Mưa đỏ giao lưu tại TP.HCM tối 23.11

ẢNH: BTC

Tối 23.11, chương trình Giao lưu đoàn làm phim, diễn viên điện ảnh và bảo diễn âm nhạc trong phim diễn ra tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, thu hút hàng ngàn khán giả. Sự kiện thuộc khuôn khổ Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 24 đang diễn ra tại TP.HCM. Chương trình giao lưu có sự tham dự của ông Phan Huy Bình - Giám đốc Sở Du lịch TP.HCM, bà Nguyễn Thị Thanh Thúy – Phó giám đốc Sở VH-TT TP.HCM, NSND Kim Xuân, nghệ sĩ – nhà giáo ưu tú Mạnh Dung, nghệ sĩ Thanh Dậu, NSƯT Tuyết Thu… cùng thành viên các đoàn phim Mưa đỏ, Nụ hôn bạc tỉ, Kính vạn hoa, Ròm.

Do mưa bất thường, chương trình gián đoạn một thời gian nhưng nhiều khán giả vẫn nán lại đến cuối cùng các nghệ sĩ và lắng nghe những chia sẻ từ ê kíp về những kỷ niệm khi sản xuất phim, thành công của phim cũng như những thay đổi sau mỗi dự án. 

Giao lưu với đoàn phim Mưa đỏ là một trong những phần được khán giả quan tâm nhất tại sự kiện. Dàn diễn viên Nhật Hoàng, Hạ Anh, Hứa Vĩ Văn, Hiếu Nguyễn, Phương Nam… cùng đại tá Kiều Thanh Thúy - Phó giám đốc Điện ảnh Quân đội nhân dân, giám đốc sản xuất phim, đã có những chia sẻ thú vị với người hâm mộ.

Khi đang giao lưu, trời lại chuyển mưa nặng hạt, sân khấu ngoài trời không có mái che, các khách mời và MC phải đội nón để tiếp tục chương trình. Tuy nhiên, thời tiết không làm họ mất đi sự nhiệt tình, vui vẻ. Một thành viên trong đoàn phim thậm chí đùa rằng ở đâu có Mưa đỏ, ở đó có mưa. Buổi ra mắt phim trước đó của họ cũng gặp mưa lớn. Hàng trăm khán giả vẫn kiên nhẫn nán lại, che dù, mặc áo mưa, theo dõi phần giao lưu đến cuối.

Đoàn phim 'Mưa đỏ' đội mưa giao lưu với khán giả TP.HCM - Ảnh 2.
Đoàn phim 'Mưa đỏ' đội mưa giao lưu với khán giả TP.HCM - Ảnh 3.
Đoàn phim 'Mưa đỏ' đội mưa giao lưu với khán giả TP.HCM - Ảnh 4.
Đoàn phim 'Mưa đỏ' đội mưa giao lưu với khán giả TP.HCM - Ảnh 5.

Dàn diễn viên vẫn giao lưu dù mưa nặng hạt

ẢNH: BTC

Mưa đỏ được nhắc đến là phim điện ảnh có sức ảnh hưởng mạnh mẽ với công chúng trong năm 2025, gây tiếng vang không chỉ ở trong nước mà còn quốc tế. Sau hơn một tháng công chiếu, phim đã vượt mốc 700 tỉ đồng doanh thu, trở thành phim Việt có doanh thu cao nhất mọi thời đại. Phim mang yếu tố chính trị, miêu tả những ngày chiến đấu gian khổ khốc liệt, song sự đón nhận của khán giả, nhất là đông đảo người trẻ, đã đã đánh thức nhu cầu xem phim đề tài lịch sử, truyền tải tinh thần yêu nước của khán giả Việt.

Đoàn phim bày tỏ niềm hạnh phúc, cảm kích khi tác phẩm được khán giả đón nhận nồng nhiệt. Đại tá Kiều Thanh Thúy chia sẻ họ xúc động, biết ơn vô hạn khi phim thu hút gần 9 triệu lượt khán giả trên toàn quốc. Nhà sản xuất bộ phim chia sẻ đây là động lực rất lớn đối với nhà làm phim nói riêng và nền điện ảnh nước nhà nói chung. Trước tin Mưa đỏ đủ điều kiện dự vòng sơ tuyển Phim quốc tế hay nhất ở Oscar 2026, bà chia sẻ đoàn phim rất hạnh phúc. Đại tá Kiều Thanh Thúy cho rằng việc một tác phẩm về đề tài chiến tranh cách mạng, tinh thần dân tộc được đưa ra thế giới không chỉ dừng lại ở niềm tự hào của người làm phim mà là niềm tự hào của dân tộc.

Đoàn phim 'Mưa đỏ' đội mưa giao lưu với khán giả TP.HCM - Ảnh 6.

Đại tá Kiều Thanh Thúy chia sẻ về thành công ngoạn mục của Mưa đỏ

ẢNH: BTC

Đoàn phim 'Mưa đỏ' đội mưa giao lưu với khán giả TP.HCM - Ảnh 7.

Đoàn phim có những khoảnh khắc đáng nhớ trên sân khấu

ẢNH: BTC

Phần giao lưu với đoàn phim Mưa đỏ khép lại với tiết mục Còn gì đẹp hơn với phần thể hiện của ca sĩ Minh Sang cùng dàn diễn viên của bộ phim phim. Ca từ chân phương, mộc mạc cùng giai điệu trầm lắng, tự sự của bài hát một lần nữa được cất lên trong sự cổ vũ, hưởng ứng nhiệt tình của khán giả.

Đoàn phim 'Mưa đỏ' đội mưa giao lưu với khán giả TP.HCM - Ảnh 8.

Tại sự kiện, khán giả cũng được gặp gỡ, giao lưu với đoàn phim Nụ hôn bạc tỉ - dự án thu hút hơn 2 triệu vé khi ra mắt hồi đầu năm, nghe họ chia sẻ về trải nghiệm làm phim. Cuối phần giao lưu, nhà sản xuất Thu Trang cũng giới thiệu dự án Ai thương ai mến dự kiến ra mắt đầu năm 2026

ẢNH: BTC

Đoàn phim 'Mưa đỏ' đội mưa giao lưu với khán giả TP.HCM - Ảnh 9.

Đạo diễn Trần Thanh Huy (bìa trái) cùng ê kíp chia sẻ về Ròm - phim gây tiếng vang tại Liên hoan phim quốc tế Busan 2019 và được vinh danh ở hạng mục New Currents. Nhà làm phim tự hào khi mang được tiếng nói người Việt ra thế giới. Tại phần giao lưu, Trần Thanh Huy cũng tiết lộ đang thực hiện dự án điện ảnh Ba kể con nghe dự kiến ra mắt vào năm sau

ẢNH: BTC

Đoàn phim 'Mưa đỏ' đội mưa giao lưu với khán giả TP.HCM - Ảnh 10.

Đạo diễn Võ Thanh Hòa (từ hai từ phải sang), diễn viên Hứa Minh Đạt cùng dàn diễn viên Kính vạn hoa trên sân khấu

ẢNH: BTC

Đoàn phim 'Mưa đỏ' đội mưa giao lưu với khán giả TP.HCM - Ảnh 11.

Bên cạnh phần giao lưu với các đoàn phim, chương trình tối 23.11 còn chiêu đãi công chúng loạt tiết mục biểu diễn âm nhạc trong phim đặc sắc. Trong ảnh, ca sĩ Phương Thanh hát nhạc phim Dã từ dĩ vãng trong mưa

ẢNH: BTC

Đoàn phim 'Mưa đỏ' đội mưa giao lưu với khán giả TP.HCM - Ảnh 12.

NSND Trọng Phúc trình diễn ca khúc Bài ca đất phương Nam (nhạc phim Đất rừng phương Nam) quen thuộc với khán giả nhiều thế hệ

ẢNH: BTC

Đoàn phim 'Mưa đỏ' đội mưa giao lưu với khán giả TP.HCM - Ảnh 13.

Ca sĩ Võ Hạ Trâm khoe giọng hát nội lực với bản hit Never Enough - nhạc phim Bậc thầy của những giấc mơ, từng khiến bao khán giả quốc tế thổn thức

ẢNH: BTC

Xem thêm bình luận