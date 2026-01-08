Diễn viên ‘Mưa đỏ’ đóng chính trong phim điện ảnh quay tại Mỹ và Hàn

Sau Mưa đỏ, Nguyễn Hùng được chú ý nhiều hơn, khi anh không chỉ là một gương mặt trẻ ghi dấu trong phim mà còn được yêu thích qua ca khúc Còn gì đẹp hơn - bài hát được anh lấy cảm hứng sáng tác từ phim Mưa đỏ.

Vai diễn của Nguyễn Hùng trong Cảm ơn người đã thức cùng tôi ẢNH: CHỤP TỪ TEASER

Trong Mưa đỏ, Nguyễn Hùng vào vai Hải - một người lính trẻ với nét diễn tiết chế đủ để khán giả nhớ. Nhân vật Hải hiện lên rất đời, rất người, góp phần tạo nên chiều sâu cảm xúc cho bộ phim. Đáng nói, Còn gì đẹp hơn - bài hát được anh lấy cảm hứng sáng tác từ bộ phim được lan tỏa mạnh mẽ sau khi phim ra rạp, cũng như được yêu thích và lọt vào đề cử của các giải thưởng âm nhạc uy tín.

Mới đây, Nguyễn Hùng tiếp tục gây chú ý khi đảm nhận vai nam chính trong dự án điện ảnh Cảm ơn người đã thức cùng tôi, bộ phim dự kiến ra rạp vào ngày 27.2 tới. Phim do đạo diễn Chung Chí Công thực hiện, thuộc thể loại tâm lý - tình cảm gia đình kết hợp âm nhạc, với bối cảnh trải dài từ Việt Nam sang Mỹ và Hàn Quốc. Những hình ảnh đầu tiên từ teaser được quay tại New York và Busan cho thấy tham vọng mở rộng không gian kể chuyện của ê kíp.

Trong phim mới, Nguyễn Hùng vào vai Khang - chàng trai bộc trực, thẳng thắn, mang trong mình ước mơ trở thành đạo diễn. Nhân vật Khang được giới thiệu là người trẻ giàu nhiệt huyết, dấn thân vào hành trình theo đuổi đam mê giữa những va đập của thực tế, tình yêu và lựa chọn cá nhân. Đây cũng là 1 trong 3 nhân vật trung tâm, cùng Hoài (Võ Phan Kim Khánh) - cô gái mơ làm diễn viên nhưng mãi loay hoay trong bóng tối nghề nghiệp và Hiếu (Doãn Hoàng) - chàng họa sĩ truyện tranh có tài nhưng chưa được công nhận. Mối quan hệ giữa 3 người tạo nên một tam giác cảm xúc vừa lãng mạn vừa day dứt, đặt nhân vật vào những tình huống buộc phải đối diện với chính mình.

Cảnh trong phim Cảm ơn người đã thức cùng tôi có Nguyễn Hùng tham gia ẢNH: CHỤP TỪ TEASER

Điểm đáng chú ý của Cảm ơn người đã thức cùng tôi còn nằm ở cách bộ phim sử dụng các biểu tượng quen thuộc như Hoàng tử bé, chàng Cáo, hoa mẫu đơn - những hình ảnh gợi liên tưởng đến hành trình trưởng thành, sự cô đơn và niềm tin vào điều tốt đẹp. Chi tiết bức tượng Hoàng tử bé xuất hiện tại Villa Albertine ở New York trong teaser cho thấy bộ phim không chỉ kể một câu chuyện tình cảm đơn thuần, mà hướng tới chiều sâu cảm xúc và tính ẩn dụ.

Theo chia sẻ của Nguyễn Hùng, đây là vai diễn mang màu sắc khác biệt so với Mưa đỏ. Nếu Hải là một người lính lặng lẽ, giàu nội tâm thì Khang lại là hình ảnh người trẻ hiện đại, dám mơ, dám va chạm và chấp nhận tổn thương để đi tiếp. Sự giao thoa giữa diễn xuất và âm nhạc, vốn là thế mạnh của Nguyễn Hùng, được kỳ vọng sẽ tiếp tục phát huy trong một dự án mà âm nhạc giữ vai trò quan trọng trong việc dẫn dắt cảm xúc.

"Được tham gia phim Cảm ơn người đã thức cùng tôi, tôi có cơ hội thể hiện cả vai trò âm nhạc và diễn xuất. Nên khi biết về dự án này, bản thân tôi đã chủ động xin đạo diễn casting. Và đây cũng là vai diễn khá áp lực với tôi", Nguyễn Hùng cho biết.