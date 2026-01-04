‘Tân binh’ phim giờ vàng được ‘đẩy thuyền’ với nữ chính là ai?

Dù chỉ đóng vai phụ nhưng Hiếu của Lê Hải lại trở trở thành nhân vật gây bàn luận nhiều nhất, đặc biệt khi đặt trong mối quan hệ với Tú - nữ chính do Quỳnh Châu thủ vai.

Lê Hải và Quỳnh Châu trong Cách em 1 milimet ẢNH: VFC

Cặp đôi mới Lê Hải - Quỳnh Châu 'tạo sóng' trên phim giờ vàng

Nhân vật của Lê Hải trong Cách em 1 milimet với dáng dấp quen thuộc của kiểu nhân vật thành đạt: lịch lãm, tự tin, nói năng chừng mực, luôn giữ được sự chủ động trong các mối quan hệ và là một "trai hư" trong tình cảm. Tuy nhiên, điểm khiến Hiếu không rơi vào lối mòn "tổng tài một màu" nằm ở cách Lê Hải xử lý vai diễn. Anh không đẩy cao sự quyền lực hay tạo kịch tính quá đà, mà chọn lối diễn tiết chế, tập trung vào ánh mắt, nhịp thoại chậm rãi và những cử chỉ nhỏ. Nhờ đó, Hiếu hiện lên như một người đàn ông có chiều sâu, đủ trải nghiệm để điềm tĩnh, đủ tinh tế để không khiến người đối diện cảm thấy bị áp đặt.

Lê Hải là "tân binh" của phim giờ vàng ẢNH: FBNV

Chính sự điềm tĩnh ấy đã tạo nên sức hút đặc biệt khi Hiếu đứng cạnh Tú. Trên màn ảnh, Tú là mẫu phụ nữ hiện đại, độc lập, có tổn thương riêng và không dễ mở lòng. Khi đặt cạnh nhau, Hiếu không "áp đảo" Tú mà trở thành người lắng nghe, tạo cảm giác an toàn và đồng điệu. Từ những cuộc trò chuyện ở quán cà phê, những ánh nhìn chạm nhẹ đến các khoảnh khắc im lặng đầy ngụ ý, hay những màn thả thính của Hiếu dành cho Tú khiến mối quan hệ giữa hai nhân vật phát triển theo cách chậm rãi nhưng đủ sức níu khán giả.

Lê Hải và Quỳnh Châu có nhiều màn tương tác hợp ý, đẹp đôi từ phim đến hậu trường khiến khán giả "đẩy thuyền" ẢNH: FBNV

Ở những tập gần đây của Cách em 1 milimet, trên các diễn đàn phim truyền hình và mạng xã hội, nhiều khán giả thẳng thắn bày tỏ sự yêu thích Hiếu, thậm chí mong Tú "chọn đúng người". Không ít bình luận cho rằng Hiếu mang đến cho Tú cảm giác bình yên, trưởng thành và an toàn hơn so với những mối quan hệ nhiều va đập cảm xúc trước đó. Đặc biệt là nhiều năm từ thời thơ ấu đến giai đoạn trưởng thành, Tú luôn dành tình yêu cho Bách (Hùynh Anh). Việc khán giả chủ động "đẩy thuyền" Tú - Hiếu cho thấy phản ứng hóa học giữa Lê Hải và Quỳnh Châu đủ thuyết phục, không đến từ các cảnh cao trào mà nằm ở sự ăn ý tự nhiên trong từng chi tiết nhỏ.

Diễn xuất khá duyên và ánh mắt "biết nói" của Lê Hải tạo thiện cảm với khán giả ẢNH: FBNV

"Nhìn Hiếu chai mặt mê thật. Tú cũng phải bó tay với sự lì lợm của Hiếu. Hy vọng hai bạn đến được với nhau cho khán giả như tôi vui nhé"; "Tú đổ sớm cho cư dân mạng vui nha"; "Càng ngày tôi càng mê ông Hiếu này. Kiểu đẹp trai, duyên dáng khó nói, không thuần Việt cũng không Hàn - Mỹ - Trung"; "Đẩy thuyền Tú - Hiếu chứ đạo diễn để Tú quay về với Bách thì quá chán"; "Đề nghị ông Hiếu không được cười. Tú không đổ chứ dân tình đổ liêu xiêu"; "Ngoài đời mà hai bạn này đến với nhau chắc sinh con thành siêu phẩm quá, quá đẹp đôi", vài ý kiến của khán giả.

Lê Hải vẫn được xem là "tân binh" của phim giờ vàng. Trước Cách em 1 milimet, anh từng xuất hiện trong phim truyền hình Ước mình cùng bay với vai giám đốc Chao, một số chương trình truyền hình, MV ca nhạc và các dự án nhỏ, đủ để khán giả nhớ mặt nhưng chưa tạo được dấu ấn rõ nét. Trong phim điện ảnh Bẫy tiền, Lê Hải cũng tham gia diễn xuất nhưng hiện phim chưa có lịch chiếu mới sau tuyên bố rút khỏi rạp của nhà sản xuất.

Phía sau hình ảnh điển trai, phong thái chín chắn trên màn ảnh là một hành trình đời tư không hề bằng phẳng. Lê Hải từng trải qua giai đoạn khủng hoảng sức khỏe nghiêm trọng, ảnh hưởng lớn đến khả năng vận động, thậm chí có thời điểm phải gắn bó với xe lăn. Quãng thời gian phục hồi kéo dài không chỉ là thử thách thể chất mà còn là phép thử tinh thần với một người theo đuổi nghệ thuật. Chính trải nghiệm ấy phần nào lý giải cho sự trầm tĩnh, chậm rãi và tập trung mà khán giả cảm nhận được trong diễn xuất của anh hôm nay.