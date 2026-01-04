Diễn viên ‘Tử chiến trên không’ đóng phim siêu thực

Theo chia sẻ của đạo diễn Bùi Tiến Huy, diễn viên Thanh Sơn đảm nhận vai chính và đóng cặp cùng diễn viên Hoàng Hà trong Đồng hồ đếm ngược, sẽ lên sóng phim giờ vàng vào cuối tháng 1.2026.

Thanh Sơn đóng nam chính trong Đồng hồ đếm ngược ẢNH: VFC

Giữa dòng chảy quen thuộc của phim truyền hình gia đình - tình cảm trên sóng giờ vàng, Đồng hồ đếm ngược xuất hiện như một lựa chọn khác biệt. Bộ phim đánh dấu nỗ lực làm mới của VFC khi khai thác yếu tố siêu thực – viễn tưởng, đưa khán giả bước vào một thế giới nơi thời gian không còn vận hành theo quy luật thông thường, còn số phận con người có thể bị đảo chiều chỉ bởi một khoảnh khắc chạm tay.

Hậu trường phim siêu thực - Đồng hồ đếm ngược có sự tham gia của Thanh Sơn, Hoàng Hà ẢNH: ĐPCC

Câu chuyện xoay quanh Thành (Thanh Sơn) - một chàng shipper trẻ mưu sinh giữa phố thị. Cuộc sống vốn bình lặng của Thành bỗng chệch hướng khi anh vô tình nhặt được một chiếc đồng hồ bí ẩn. Kể từ đó, thời gian bắt đầu "chạy ngược", kéo theo chuỗi biến cố khó lường. Chiếc đồng hồ không chỉ là một vật thể lạ, mà trở thành biểu tượng cho những cơ hội sửa sai, cho cám dỗ được làm lại và đồng thời cũng là cái giá phải trả khi con người muốn can thiệp vào trật tự vốn có.

Chia sẻ vai diễn trong phim mới, diễn viên Thanh Sơn cho biết: "Bộ phim là một câu chuyện đặc biệt, có yếu tố siêu thực với những nội dung mới lạ và độc đáo".

Hậu trường cảnh quay có Thanh Sơn trong phim Đồng hồ đếm ngược ẢNH: ĐPCC

Đồng hành cùng Thành là Linh Chi (Hoàng Hà) - một cô gái thông minh, sắc sảo, đại diện cho tư duy công nghệ và lý trí. Sự kết hợp giữa một chàng trai sống thiên về cảm xúc và một cô gái tin vào dữ liệu, logic hứa hẹn tạo nên câu chuyện vừa hiện đại, vừa gần gũi. Thế giới siêu thực trong phim không tách rời đời sống, mà được cài cắm ngay trong những lát cắt rất thật của xã hội đô thị hôm nay.

Bên cạnh Thanh Sơn và Hoàng Hà, Đồng hồ đếm ngược còn quy tụ các diễn viên quen mặt với khán giả truyền hình như NSƯT Quách Thu Phương, Cherry An Nhiên…

Chia sẻ với Thanh Niên, đạo diễn Bùi Tiến Huy tiết lộ thêm về nhân vật do Thanh Sơn đảm nhận: "Một người đàn ông trong thời điểm khủng hoảng của cuộc đời đã tuyệt vọng tìm đến cái chết. Nhưng chính chú chó thuở xưa anh ta cứu từ lò mổ đã cứu anh ta. Từ đó, anh có khả năng nhìn thấy số ngày còn sống của người khác cũng như của chính mình. Nhưng anh ta phát hiện đời sống của anh ta còn rất dài trong khi thời gian còn lại của mẹ anh ta lại rất ngắn ngủi. Vậy nên anh tìm đủ cách để 'luân chuyển' thời hạn sống cho mẹ mình…".

Theo đạo diễn, phim Đồng hồ đếm ngược chủ yếu xoay quanh nhân vật Thành do Thanh Sơn đảm nhận. Đây là hành trình thực hiện nhân quả của Thành, cũng như làm các nhiệm vụ do thần chết giao để cứu sống mẹ mình. Thành có 2 năng lực đặc biệt: nói chuyện được với chú chó mình nuôi, có khả năng nhìn được thời gian còn sống của từng người.

Với Thanh Sơn, Đồng hồ đếm ngược là vai diễn nối tiếp hành trình làm mới hình ảnh của anh. Trước đó, nam diễn viên gây chú ý trên màn ảnh rộng khi tham gia Tử chiến trên không với vai Bình - một nhân vật cảnh vệ thiên về hành động, đòi hỏi thể lực và nhịp diễn căng thẳng. Vai diễn này được xem là bước chuyển đáng kể, giúp Thanh Sơn thoát khỏi "vùng an toàn" - những vai soái ca lãng mạn trên phim truyền hình như trong 11 tháng 5 ngày, Gia đình mình vui bất thình lình...