Vì sao vai diễn của nữ trung tá trên phim giờ vàng 'gây bão'?

Nhân vật Nguyệt trong Lằn ranh do Huyền Sâm thủ vai được xây dựng là một nữ phó chánh thanh tra làm việc liêm chính, nguyên tắc và đầy bản lĩnh của một cán bộ thanh tra, nhưng rồi chính cô cũng bị đẩy vào khoảnh khắc đối diện với lằn ranh khó nhất của đời người: lựa chọn giữa sự liêm chính và nỗi lo sinh tử của con.

Vai diễn ấn tượng của trung tá Huyền Sâm trong Lằn ranh ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Trong những diễn biến mới nhất của Lằn ranh, vì cần một khoản tiền lớn để chữa bệnh cho con, Nguyệt buộc phải nhận hối lộ từ Tập đoàn Trinh Tam. Quyết định ấy mở ra nhiều tranh cãi nhưng cũng làm người xem chạnh lòng, bởi nhân vật không đơn thuần bị "bẻ lái" thành phản diện, mà là một người mẹ yếu mềm giữa hoàn cảnh nghiệt ngã. Cảnh Nguyệt mở thùng tiền, vô tình bị dao cắt vào tay khiến máu chảy xuống thùng tiền trở thành một trong những khoảnh khắc gây tranh cãi của Lằn ranh ở tập mới nhất. Hình ảnh ấy được nhiều khán giả gọi là "chi tiết đắt giá", không chỉ vì sự chân thật mà còn bởi sức nặng biểu tượng: đồng tiền nhuốm máu, và cái giá của việc bước qua ranh giới đạo đức chưa bao giờ là rẻ.

Sau cảnh phim này, mạng xã hội và các diễn đàn phim Việt ghi nhận rất nhiều bình luận tích cực dành cho Huyền Sâm và nhân vật Nguyệt. Không ít khán giả thừa nhận họ vừa xót xa, vừa thương, vừa không thể dứt khỏi cảm giác day dứt khi chứng kiến người phụ nữ luôn ngay thẳng buộc phải cúi đầu trước hoàn cảnh. Nhiều người khen diễn xuất nội tâm của Huyền Sâm "đời", tinh tế từ ánh mắt, hơi thở đến cách kìm nén cảm xúc và cả những giọt nước mắt nhục nhã khi biết mình đã nhúng chàm. Có bình luận nói rằng, đây là vai diễn hiếm hoi khiến người xem không thể ghét dù nhân vật phạm sai lầm, bởi họ nhận ra trong đó là nỗi đau rất thật của một người mẹ.

Trong Lằn ranh, Huyền Sâm đóng vai phó chánh thanh tra tỉnh Việt Đông ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

"Thương Nguyệt quá! Nguyệt đã dùng tiền hối lộ để làm thủ tục mổ cho con. Cô ấy đã xác định tâm lý bản thân sẽ vướng vòng lao lý, không thể thoát nhưng cứu con trước đã"; "Nguyệt đáng thương hơn đáng trách. Trái tim của một người mẹ đã khiến cô ấy phải chấp nhận phản bội chính mình. Chọn sự mạo hiểm nhưng tình tiết bị đứt tay chảy máu khi khui thùng tiền. Nuốt trôi thế nào được"; "Diễn viên Huyền Sâm diễn đạt vai Nguyệt quá", nhiều ý kiến của khán giả.

Vai diễn Nguyệt cũng cho thấy sự trưởng thành rõ rệt trong diễn xuất của Huyền Sâm. Cô phải gánh một vai nặng tâm lý, lời thoại nhiều, cảm xúc khó, nhưng vẫn giữ được nhịp diễn vừa tiết chế, vừa sắc nét. Nhân vật của cô không được xây dựng theo kiểu một chiều mà luôn tồn tại song song hai trạng thái: cứng rắn vì nhiệm vụ và yếu mềm vì đời sống riêng. Chính điều đó khiến người xem cảm nhận rõ rệt sự giằng xé của nhân vật và càng đồng cảm hơn với quyết định sai lầm của cô.

Ngoài đời, Huyền Sâm là diễn viên công tác tại Nhà hát Kịch nói Quân đội, mang quân hàm trung tá. Cô vẫn bền bỉ duy trì con đường nghệ thuật với sự chỉn chu và nghiêm túc hiếm thấy. Trước Lằn ranh, Huyền Sâm từng ghi dấu ấn qua nhiều phim truyền hình giờ vàng như Sinh tử, Hướng dương ngược nắng, Hoa sữa về trong gió, Không thời gian… Dù đa số là vai phụ, nhưng mỗi nhân vật đều để lại dấu ấn nhờ phong cách diễn tự nhiên, chắc nghề và đầy cảm xúc. Ngoài công việc, nữ diễn viên có cuộc sống gia đình hạnh phúc, kín đáo bên chồng là thượng tá quân đội và hai con trai.