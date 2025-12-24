‘Nữ tổng tài’ trong ‘Lằn ranh’ tiết lộ chuyện đóng cảnh tình cảm với NSND Trung Anh

Ngay từ những tập đầu của Lằn ranh, Mỹ Trinh gây ấn tượng với phong thái đĩnh đạc, thần thái lạnh và ánh mắt điềm tĩnh. Cô luôn giữ được sự tự tin, bản lĩnh của một "nữ tổng tài" giữa bối cảnh các mối quan hệ lợi ích phức tạp với các quan chức ở tỉnh Việt Đông và doanh nghiệp. Ở những tập gần đây, nhân vật này càng cho thấy chiều sâu khi liên tục đối diện với sức ép liên quan đến các dự án của Trinh Tam, những sai phạm dần bị khui ra, buộc cô phải đứng trước nhiều lựa chọn khó khăn để bảo vệ tập đoàn cũng như danh tiếng của bản thân và cả mối quan hệ tình cảm giữa cô và Phó bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sách.

Trong Lằn ranh, NSND Trung Anh và Nguyễn Huyền Trang có những phân đoạn tình cảm ẢNH: VFC

Theo diễn biến phim, "nữ tổng tài" rất thông minh, biết nhìn xa trông rộng, hiểu rõ sức mạnh của quan hệ và ảnh hưởng, biết cương nhu đúng lúc kiểu "lạt mềm buộc chặt". Chính vì vậy, Mỹ Trinh mới trở thành người tình của Lê Đình Sách. Chính điều này khiến nhân vật vừa được yêu thích vì sự mạnh mẽ, bản lĩnh vừa bị nghi ngại vì ranh giới mong manh giữa bản lĩnh và toan tính, lợi dụng quyền lực như diễn viên Nguyễn Huyền Trang tiết lộ: "Một cô gái giỏi giang, rất bản lĩnh nhưng vẫn có tình yêu, tình thương của một người phụ nữ. Cuối cùng phải đứng giữa lằn ranh lựa chọn: tình yêu hay công danh sự nghiệp. Tôi phải tìm hiểu từ ánh mắt, cái nhếch mếp, để ý từng chi tiết… Khó khăn nhất là thể hiện thoại với những từ rất khó trong khi mặt phải thể hiện sự cứng rắn, ghê gớm".

"Nữ tổng tài" là người tình bí mật của Phó bí thư Tỉnh ủy Việt Đông trong Lằn ranh ẢNH: VFC





Mối quan hệ mập mờ của 'nữ tổng tài' với nhân vật quyền lực gây chú ý

Một trong những yếu tố khiến Mỹ Trinh đặc biệt thu hút chính là mối quan hệ tình cảm với Phó bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sách do NSND Trung Anh đóng. Đây không chỉ đơn thuần là câu chuyện tình cảm mà còn là nút thắt quan trọng, mang nhiều rủi ro khi đan xen giữa cảm xúc cá nhân và quyền lực chính trị. Cả hai giữ mối quan hệ kín đáo, vừa chân thành vừa đầy thận trọng. Mỹ Trinh vẫn giữ sự độc lập và tỉnh táo, không để bản thân lệ thuộc, nhưng rõ ràng đây là mối quan hệ có thể ảnh hưởng lớn đến cả sự nghiệp lẫn số phận của cô trong những tập tiếp theo.

Chia sẻ về những phân đoạn tình cảm khi đóng với NSND Trung Anh, "nữ tổng tài" cho biết: "Chú Trung Anh trên phim trường là ông bố quốc dân, ít khi đóng cảnh tình yêu, tình cảm. Nên khi đóng cảnh tình cảm với tôi xong mặt chú đỏ bừng lên, kiểu ngại ý".

Hiện tại, "nữ tổng tài" Mỹ Trinh là một trong những nhân vật được khán giả bàn luận sôi nổi nhất phim Lằn ranh. Cô đại diện cho hình ảnh người phụ nữ hiện đại: mạnh mẽ, thông minh nhưng cũng đầy biến động nội tâm. Sự phức tạp trong tâm lý, sự nguy hiểm trong vị trí và câu chuyện tình cảm với nhân vật quyền lực như ông Sách đang góp phần làm nên sức hút đặc biệt cho tuyến nhân vật này, đồng thời khiến khán giả càng tò mò về con đường mà Mỹ Trinh sẽ lựa chọn giữa "lằn ranh" đúng - sai, tình cảm - quyền lực trong những tập tiếp theo.

"Tiếp theo sẽ có nhiều căng thẳng, biến đổi của nhân vật này. Vai Đào Mỹ Trinh là một trong những mắt xích quan trọng của phim. Những cảnh sau này, cô ấy còn khuấy động kinh khủng hơn", nữ diễn viên tiết lộ.